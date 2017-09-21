Отчислены из состава. Что будет с «Барселоной», когда Каталония получит независимость

Возможное отделение Каталонии от Испании уже не является безумной идеей. Сторонники независимости от обсуждений в баре перешли к активной политической борьбе и получили поддержку практически половины жителей региона. Но победа идеи свободной Каталонии повлияет на все, включая футбол. И никто не понимает, в какую сторону.

Место для шага вперед

Для начала разговора в Каталонии с любым местным жителем достаточно упомянуть либо футбол, либо политику. По всем городам региона на окнах развешены различные варианты флагов в поддержку независимости. Все это создает впечатление, что каталонцы чуть ли не всем населением автономии готовы в любой момент сбросить тяжкие оковы мадридского гнета.

Прошедшие в конце сентября 2015-го выборы позволили сделать несколько выводов, главный из которых – все не так однозначно. Да, прогресс сторонников независимости очень серьезен. Но они (какая ирония!) не могут объединить свои две полноценные партии в одну и договориться о кандидатуре будущего президента будущего государства. И да – большинство мест в новом парламенте региона за ними. Но за реальное отделение проголосовало меньше 50% населения.

При этом борцов за независимость поддерживает большое количество местных медийных лиц, включая футболистов. Про каталонский национализм Жерара Пике всем давно известно. Защитник «Барсы» открыто появлялся на выборах с сыном на плечах. В выборах участвовал и тогдашний тренер «блаугранас» Луис Энрике. При этом он родился вообще в другой части страны – в Астурии. А несколько лет карьеры игрока провел в «Реале». Но Лучо давно считают в Каталонии своим. Еще один активный сторонник свободы Каталонии – Хосеп Гвардиола. Нахождение в Мюнхене не мешало ему призывать всех участвовать в выборах и заявлять, что рано или поздно, но независимость настанет. Он и сейчас нашел время прилететь из Манчестера, чтобы зачитать манифест в поддержку референдума: «Мы просим помощи у мирового сообщества, обращаемся ко всем демократам мира и Европы, чтобы они помогли нам в борьбе за наши ущемляемые права. Сейчас в Испании пресекаются политические дебаты, и эта угроза распространяется на всех демократов. 1 октября мы собираемся проголосовать за свое будущее. Мы будем голосовать, даже если Испания этого не хочет».

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Футбольный анклав

Несмотря на возможный абсурд ситуации, в футболе зафиксированы случаи, когда клуб из самостоятельного государства играет в футбольном первенстве другой страны. Например, в Англии играют две команды из соседнего Уэльса − «Кардифф Сити» и «Суонси». В прошлом веке валлийский чемпионат был слишком слаб для этих клубов, а транспортная система развита настолько плохо, что проще было выезжать за границу, чем в гости к соседям. Поэтому при первой же возможности валлийцы согласились примкнуть к Английской футбольной лиге. Конечно, их звали обратно, но максимум, на что были согласны дезертиры, – Кубок Уэльса. Таким же образом клуб «Монако» из одноименного княжества был приглашен во французскую Лигу 1, как только она была основана. Правда, команда тут же вылетела во второй дивизион и четырнадцать лет пробивалась обратно из-за финансовых проблем. Но в любом случае не будет сенсацией, если Каталония станет независимой, хотя минимум две команды региона никуда не денутся из испанской лиги.

Другой вопрос, что новое государство, возможно, решит добиться и футбольной независимости. Тогда Испания останется не только без «Барселоны» или «Эспаньола», но и без других каталонских команд – во всех дивизионах их насчитывается минимум двадцать. И если Уэльс не нашел способы удержать в своем чемпионате местные топ-клубы, то это не значит, что Примера так же опустит руки. Ведь все понимают, что, потеряв «Барсу», лига потеряет колоссальную часть зрителей и болельщиков. А вместе с ними и деньги. Не будет главного зрелища, которое собирает у телевизора любителей футбола во всех странах мира, – Эль-Класико. И в руководстве испанского футбола это прекрасно понимают. «Отделится Каталония – не будет Испании. Значит, не будет и Примеры», – президента лиги Хавьера Тебаса каталонское будущее заботит не меньше, чем жителей региона.

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Есть другой, теневой, вариант, практически не обсуждаемый в последнее время. Речь о принятии каталонских команд в состав французской Лиги 1. Наличие там «Монако» давно отрегулировало все потенциально спорные моменты подобного симбиоза. Окончательно все запутается, если «Барселона» захочет перебраться во Францию, а «Эспаньол» – остаться в Примере.

Местное производство

Если же «Барселона» все-таки не получит возможности играть в чемпионате Испании, то она несомненно возглавит турнирную таблицу той самой лиги. И достойных соперников там у «сине-гранатовых» не будет, ведь «Реал» и «Атлетико» останутся в Испании. Тем не менее, чтобы создать свою собственную Лигу Каталану с кубком и лидерами, у нынешней испанской провинции достаточно своих команд. Про «Барселону» и ее соседа по Примере «Эспаньол» знают все, но о других клубах не ведают даже профессионалы. Это 18 команд из низших дивизионов. Например, клуб «Реус» играет в четвертом дивизионе Испании – Терсере. Самый известный футболист этой команды за все время его существования – Это’О. Давид Это’О, брат известного камерунца. А так как на испанском «Реус» пишется как Reus, это добавит клубу популярности в Дортмунде. Но главный плюс в создании Каталонией собственной футбольной лиги – это как минимум одно дерби в каждом туре!

Зато у бывших игроков второго и третьего дивизиона Испании появится самая настоящая возможность попасть в борьбу за еврокубки. Если Лигу Каталонии принимает УЕФА, то она начнет свое путешествие по таблице коэффициентов с последнего места. Исходя из этого, чемпион лиги («Барселона») попадает в третий отборочный раунд Лиги чемпионов. Так же и команда, занявшая второе место в чемпионате, попадет в третий этап Лиги Европы. То есть у Каталонии всегда будет шанс иметь в своей лиге обладателя ЛЧ. А вот второго главного еврокубка новому государству придется ждать у себя очень долго.

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Независимая сборная

За обсуждением будущего Примеры и «Барселоны» никто не задается вопросом о судьбе национальной сборной. Возможно, это связано с тем, что сейчас в «фурии рохе» куда меньше каталонцев, чем еще пару лет назад. Они есть и являются лидерами клуба. Пару лет назад было сложно представить испанскую команду разом без Пике, Альбы, Фабрегаса и Педро. Однако сейчас ключевые роли отводятся абсолютно другим исполнителям. А в «молодежках» страны каталонцев так и вовсе практически нет. Основным поставщиком игроков раньше была барселонская Ла Масия. Но в ней случилась смена ориентиров на поиск талантов со всего мира. Что привело не только к бану от ФИФА за жульничество в работе с молодежью, но и к снижению числа местных футболистов.

Сборная Испании

Сборная Каталонии

Сейчас сборная Каталонии по составу выглядит вполне боеспособной единицей. Но перспектив у коллектива не видно. Команда Гибралтара почти десять лет ждала, пока ее примут в состав ФИФА и УЕФА. Момента, когда сборная Каталонии будет официально признана, активист независимости Жерар Пике может и не дождаться. При этом в случае отделения ему так и придется играть за сборную несколько раз в год без права участия в крупных турнирах. Даже если представить, что в Испании примут закон об упрощении получения гражданства каталонцами, воспользоваться им будет предательством. Не за это боролись. И если на клубном уровне испанский футбол теоретически может пострадать от каталонского свободолюбия, то сборная Испании переживет это как тяжелую лихорадку.

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Текст: Павел Пучков, Дарья Матросова

Фото: Global Look Press

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