Оставить в клетке. Почему «Лион» оказался не готов к победе в Лиге Европы

Французские клубы никогда не выигрывали Кубок УЕФА и еще ни разу не доходили до финала его современника — Лиги Европы. «Лион» подобрался близко и мог обозначить подъем клубного футбола Франции собственной победой, но провальная игра в Амстердаме стерла все мечты.

Лаказеттозависимость

Александр для «Лиона» – больше чем просто ведущий игрок. Форвард выступает за клуб c 7 лет. С ним ассоциируют новую эпоху «львов» – ту, что началась после семи чемпионств «Лиона» подряд, и Лаказетт в ней – светлое перышко среди множества темных. Он же для клуба – магнит для доходов. Футболки с его фамилией – самые популярные в городе, а в случае его перехода в «Атлетико» «Лион» может увеличить годовой бюджет вдвое. На Лаказетте строится и атакующая игра «ткачей». За нынешний сезон воспитанник наколотил более 30 мячей, а за последние три – под 80.

Есть у этого явления и обратный процесс. Иногда «Лион» настолько зациклен на своем бомбардире, что зачастую при плохой реализации Лаказетт лишает команду победы. Так, «ткачи» до полуфинала Лиги Европы могли и не добраться. В ответной игре против «Бешикташа» у Александра было несколько моментов, где нельзя было не забивать, но дважды мяч попадал в штангу. Турки едва не наказали французов за расточительность, но форварда заменили перед началом дополнительного времени, и все решилось в серии пенальти. К слову, «Лион» поборол неприятную полосу. Последние три серии 11-метровых в еврокубках «ткачи» проигрывали. В игре против «Аякса» форвард на 76-й минуте заменил Корне, но кардинально ситуацию не спас. Амстердамцы традиционно хороши дома, а «Лион» традиционно плох в обороне.

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Хромые львы

Клубу нужно было искать варианты, на случай если Лаказетт в полуфинале не сыграет, а такой сценарий был очень вероятен. Походу сезона форварда не раз мучали мышечные травмы, а спустя несколько дней после возвращения из Турции в игре против «Монако» лидер «ткачей» почувствовал боль, покинул поле и в последних матчах в заявку не попадал.

Под большим вопросом было участие против «Аякса» и Корентена Толиссо. В матче с «Анже» футболиста унесли на носилках. Все могло закончиться переломом, но обошлось. Полузащитник сборной Франции в дуэте с Максимом Гоналоном отвечает за центр «ткачей» и координирует оборону с атакой. Корентен — востребованный для европейских клубов «лев» из французского прайда. Уже летом его с большой вероятностью перехватит какой-нибудь клуб АПЛ.

Кручу-верчу

Многих тренеров потеря лидеров может вывести из равновесия, но не Бруно Женезьо. Он большой любитель ротации и находится в вечном поиске оптимальной схемы. Притом что «ткачи» практически сразу вылетели из национального Кубка и Кубка лиги, за этот сезон специалист уже опробовал более 30 игроков. Это объясняет, почему «Лион» такой же нестабильный, как артериальное давление президента клуба Жана-Мишеля Оляса.

Если бы не Женезьо, не нашел бы вторую молодость 33-летний Кристоф Жалле. Правый защитник вытеснил выступавшего долго в «МЮ» Рафаэля и в конце марта даже вызывался в сборную Франции вместо Бакари Санья. Еще увереннее себя почувствовал и возмужал Максвелл Корне. Вингеру всего 20 лет, но последние два сезона он двигатель скоростных контратак и самый незаменимый футболист «ткачей»: играет и слева, и справа – в зависимости от того, выходит в старте Вальбуэна или Депай. Кстати, Мемфис в оставшихся еврокубковых битвах помочь не сможет, так как заявлен в еврокубках за «МЮ».

В случае потери любого игрока острия у Женезьо есть панацея в виде Набиля Фекира, номинального нападающего, способного сыграть равноценно на любой позиции в атаке. Он не только лучший ассистент «Лиона» (11), но и хороший бомбардир (10). С выбором центрального полузащитника сложнее. В старте может выйти и многообещающий Люка Тузар, и еще не добравшийся до сборной Испании Серхи Дардер, и даже 25-летний опорник Жордан Ферри.

Под запретом

Важно, чтобы в ответной игре свои эмоции сдержали фанаты. Совместно с турками ультрас «Лиона» пытались сорвать матч против «Бешикташа» на «Стад де Люмьер», даже президенту Жану-Мишелю Олясу пришлось спуститься в эпицентр событий и утихомирить толпу. А через пару дней фанаты «Бастии» атаковали гостей. Вратарь «Лиона» Антони Лопеш что-то не поделил с местным стюардом, после чего началась потасовка, где игроки «Бастии» спиной прикрывали «Лион» от разъяренных корсиканцев. УЕФА условно дисквалифицировал «Олимпик», поэтому даже один необоснованный файер – и клуб в следующем году в еврокубках не сыграет.

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Президентская программа

Победа в Лиге Европы не только могла стать спасением сезона и дать возможность сыграть в Лиге чемпионов, но и удержала бы лучших игроков. «Я могу заверить вас, что, если «Лион» выиграет Лигу Европы, Толиссо и Лаказетт не уйдут», — заявил президент Жан-Мишель Оляс. Французские клубы четырежды участвовали в финалах Кубка УЕФА, но еще ни разу не выигрывали, а последнее крупное достижение клубов Лиги 1 – выход в 1/4 Лиги чемпионов-2009/10 все того же «Лиона». Черная традиция остается в силе.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.