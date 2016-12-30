«Осколки с вечеринки в Старом порту опасно врезались в подошвы кроссовок». Лучшие репортажи еженедельника «Футбол»

Что за женщина втайне правит «Миланом». Как живут фанаты в Испании. Кто в Волгограде поднимает наверх знаменитый «Ротор». В 2016-м наши корреспонденты объездили больше двух десятков мест в шести странах мира − от Чехии и Португалии до Уфы и Крыма. Еженедельник «Футбол» вспоминает лучшее из своих путешествий.

Москва. Россия

«В КФК зарплата стабильная — 15 тысяч рублей в месяц». Как любители зарабатывают игрой в футбол

«Часто вижу в ЛФЛ бывших профессионалов. Вряд ли им нужны деньги, играют скорее по дружбе или просто чтобы поддержать форму. Профессионалы выделяются, но для победы в турнире одного профи недостаточно. Вот на Кубок России среди ЛФЛ приехала команда с Карякой и другими бывшими футболистами, но в итоге они ничего не выиграли. Действующие игроки тоже выступают в КФК и ЛФЛ, но людей из РФПЛ я лично не видел. Хотя знакомый рассказывал, что как-то в межсезонье за его команду играли братья Комбаровы».

Милан. Италия

Черт ее знает. Как Барбара Берлускони толкает «Милан» в будущее

«Штаб-квартира «Милана» занимает 10 тысяч квадратных метров. Все их оформлял самый модный итальянский архитектор современности Фабио Новембре. Он, кажется, и сам немного косит под дьявола. На фото дизайнер предстает в черном приталенном костюме с подведенными тушью глазами или вообще в маске гориллы.

В интерьерах Casa Milan Новембре все сделал по своим провокационным и баснословно дорогим лекалам. Одно пространство проникает в другое: шары, круги и обнаженные красные торсы с головами, которые лезут не только по крыше, но и выглядывают из колонн. Сходство с Терминатором у мужчин исключительное. Не обошлось и без зловещих огромных черных штор, не пропускающих свет. Адское место».

Евпатория. Россия

Крымский вал. Где готовятся к сезону лидеры ПФЛ

«Евпатория, где на время сбора поселились «Химки», в феврале выглядит немного пугающе. Значительная часть кафе закрыта, после 7 вечера на улицах практически нет людей. Некоторые кварталы по известным причинам полностью темные. Кажется, что до курортного сезона город просто вымер. Лишь в некоторых кафе чувствуется жизнь. Это все – лишь часть новой реальности, к которой старательно привыкают крымские города. Почти исчезли с улиц пункты обмена валют. В магазинах помимо местных продукты из Краснодара и Сочи. Но среди этого показательного грима мелькают детали прошлой жизни. Местом дислокации «Химок» стал отель «Украина Палас». На улицах взгляд цепляется за рекламу сайта с доменом .ua. Или объявление с грозным «Увага» крупными красными буквами в начале».

Порту. Португалия

Андер-19-доги. Почему России не стоит ждать своего Лионеля Месси

«В красной манишке я изображал правого защитника португальской команды. Как любой уважающий себя правый защитник топ-соперника сборной России, большую часть времени я проводил на российской половине поля. Мяч медленно перекатывался между нами, теми, кто в красном, – тренерами, массажистом, физиотерапевтом, журналистом, — а основной состав юношеской сборной России по тактам разучивал, кто, как и кого встречает и страхует в каждой конкретной ситуации. Медленно, шаг за шагом, маятник перестраивающейся команды раскачивался из стороны в сторону. Иногда я пешком делал «забегания» по флангу, и тогда «мой» нападающий уходил со мной чуть ли не до лицевой линии. А иногда Кирьяков командовал: «Незапланированная потеря!», и я задумчиво смотрел на стремительно исчезающую в атаке спину моего опекуна.

Незапланированные потери нам всегда удавались лучше всего».

Марсель. Франция

Побоище в Марселе. Как Евро-2016 превращается в турнир фанатов

«Осколки с вечеринки в Старом порту опасно врезались в подошвы кроссовок. На лапы служебных собак французской жандармерии были предусмотрительно надеты специальные носки. И сама полиция, которая накануне в шортиках позировала возле пляжей для селфи всем желающим, с автоматами и гранатометами наперевес уже выглядела не так безобидно. Но она опять опоздала. Все самое интересное и опасное переместилось к стадиону».

Краснодар. Россия

Краснодарский don’t cry. Чему «Кубань» и ее фанаты могут научить Россию

«Есть два клуба. Один – старый и насквозь больной. Второй – молодой и очень симпатичный. История одного – печальная хроника о том, как корчится русский футбол, имитируя жизнь. История другого – светлый пример того, куда этот русский футбол стремится. ФК «Краснодар» – сплошные плюсы. ФК «Кубань» – бесконечные минусы, которые, даже накладываясь друг на друга, в обход математических правил дают не плюсы, а могильные кресты».

Казань. Россия

Чемпионат Грасии. Как живет «Рубин» — самый загадочный клуб Премьер-лиги

«Центральный» назван предельно логично. Он расположен в главном туристическом и архитектурном районе Казани — на спуске с того холма, где мечеть Кул-Шариф упакована в кремлевские стены. Кремль, цирк, стадион — весь русский футбол в одной панораме. Но вообще здесь действительно удобно. За пару часов до матча пешком можно обойти все главные исторические красоты города и вернуться вдоль набережной под Фрэнка Синатру из динамиков. Один минус — «Центральный» устарел, как шутки про «Оскар» Ди Каприо или флешмоб с обливанием».

Волгоград. Россия

«Я впервые увидел, как народ, выходя со стадиона, плакал от радости». Кто и как в Волгограде возрождает «Ротор»

«Вот в эти ворота я на городском турнире три мяча забил. Вон в те − еще один. А вратарем тогда был молодой Леонид Слуцкий, − пресс-атташе клуба Олег Бусло водит меня по территории стадиона «Трактор».

В советские времена в Волгограде действовал тракторный завод, где сотни людей в три смены строили коммунизм. Мощная промышленность давала огромный и постоянный толчок для развития массового спорта. В городе функционировало 11 стадионов. Например, на «Трактор» за разными видами приходили тысячи как любителей, так и профессионалов.

Сейчас нет ничего. Заводы развалились вместе с СССР, молодежь выбрала другие ценности, а стадион без опеки и финансирования медленно раскрошился до нынешнего состояния. Серый фасад, разбитые трибуны, покореженные конструкции − натуральный памятник потерянной стране и ее хозяйству».

Болонья. Италия

Игра под соусом болоньезе. Ради чего стоит сходить на матч «Болоньи»

«Кальчо для итальянцев — в первую очередь это «Ювентус», «Милан» и «Интер», немножко «Ромы». И только затем все остальные. Но это если вы здесь гость и только путешествуете по живописным уголкам Пьемонта, Лигурии, Эмилии-Романьи и Тосканы, славящейся своими винодельческими талантами. Но если вы сделаете хотя бы шаг в сторону от туристических маршрутов, вы увидите, как в провинции считается делом едва ли не семейным почитать свою родную команду. «Болонья» — ярчайший пример того, как Италия со всей душой относится к своим невеликим клубам».

Мадрид. Испания

Красно-белая армия. Как в Испании болеют за «Атлетико»

«Звезда матча Янник Карраско уже осознает, какой вес он имеет в футбольном мире, поэтому задерживается возле простых смертных неохотно. А легенда клуба Фернандо Торрес и вовсе сбежал самым первым, отдав свою футболку ребенку на выходе. Наверное, очень стеснялся всеобщего внимания. На самом деле с футболками у игроков все не так просто.

— Вообще-то я не могу ее отдать, — смущенно потирая нос, оправдывается Ян Облак.

Оказывается, клуб запрещает футболистам дарить свои майки болельщикам. «Вы можете купить ее в магазине, а Ян вам распишется», — подмигивает мне пресс-атташе».

Фото: Global Look Press, Андрей Вдовин, Дарья Матросова