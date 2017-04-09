Опыленные солнцем. Дортмундская «Боруссия» разгромно проиграла «Баварии»

В центральном матче немецкого уик-энда встречались «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Матч закончился разгромной победой коллектива из Мюнхена со счетом 4:1.

Противостояния между «Баварией и дортмундской «Боруссией» имеет глубокую историю, а матч между этими командами всегда ожидаем не только в Германии, но и во всем мире. Так за вчерашним матчем наблюдал почти каждый любитель футбола. На трибунах еще больший ажиотаж: болельщики безумно ждали стартового свистка арбитра Марко Фрица.

Но начало матча было точно не за «шмелями». Не успели некоторые игроки коснуться мяча, как он уже оказывается в воротах «Боруссии». После прострела Филиппа Лама голом отметился Франк Рибери. В первые минуты после пропущенного гола, гости были растерянны, им не удавалось завладеть мячом на длительный период и создавать хоть какие-то моменты и «Баварию» это устраивало.

Привитая еще Гвардиолой тики-така действует в «Баварии» и сейчас. В этом матче «мюнхенцы» комбинировали игру в пас, чтобы не дать сопернику завладеть мячом. На они флангах преимущественно отдавали длинные передачи, чтобы как можно скорее доставить мяч в атаку, а в центре играли в короткий и быстрый пас. По итогу матча владение составляло 66/34 в пользу хозяев.

К 10 минуте счет удвоился. Со штрафного гол забил бывший футболист «Боруссии» Роберт Левандовски. «Бавария» не сбавляла темп игры, однако, Рафаэл Геррейро сумел сократить отставание до минимума, мощно пробив прямо в самый угол ворот Свена Ульриха. Но на этот шедевр не обратил внимание Арьен Роббен. Третий гол подопечных Карло Анчелотти был забит благодаря невероятной одаренности голландца. Обведя несколько защитников и пробив точно издали в угол, голландец обеспечил своей команде комфортный перевес в два мяча. К слову, 3 из 5 голов в матче были забиты из-за пределов штрафной.

Несмотря на небольшое количество моментов, следующие 20 минут матча были под абсолютным контролем «Баварии». Опасность исходила от Артуро Видаля, который лонгболлами доставлял мяч на фланги. Игроки стали меньше двигаться, но «мюнхенцы» все-таки смогли организовать пару быстрых атак, одна из которых увенчалась голом. Роберт Левандовски оторвался от нескольких защитников «шмелей» и вышел один на один с Романом Бюрки, который не смог остановить поляка без фола. Результат — желтая карточка для Бюрки и пенальти в ворота «Боруссии», которое поляк смог реализовать. На табло установился окончательный счет, а команды просто доигрывали матч.

Как итог, разгромная победа «Баварии», которая придаст им силы пред первым поединком ¼ Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Бавария» — «Боруссия Дортмунд» — 4:1 (2:1)

«Бавария»: Ульрих, Лам, Боатенг, Мартинес (Хуммельс, 79), Алаба, Алонсо, Видаль, Роббен, Тьяго, Рибери (Коста, 74), Левандовски (Киммих, 72).

«Боруссия Д»: Бюрки, Бартра, Дембеле (Мор, 59), Геррейро (Мерино, 69), Обамеянг, Пулишич, Кастро (Роде, 46), Гинтер, Шмельцер, Пасслак.

Голы: 1:0 – Рибери (4); 2:0 – Левандовски (10); 2:1 – Геррейро (20); 3:1 – Роббен (49); 4:1 – Левандовски (68, пенальти).

Предупреждения: Левандовски (24), Пасслак (36), Бартра (45), Видаль (63).

Текст: Святослав Аров

Фото: Global Look Press

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