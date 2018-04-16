Оговорка по Пепу. Как оценивать второй сезон Гвардиолы в Англии

Гостевая победа у «Тоттенхэма» (3:1) по факту становится последним «боевым» матчем «горожан» в этом сезоне. Для чемпионства в пяти турах осталось набрать всего три очка, а серьезных соперников в графике «Сити» больше нет. Но с приходом весны настроение Хосепа Гвардиолы заметно испортилось, и долгожданная победа в АПЛ вряд ли избавит его от едкого чувства разочарования.

Помнится, когда «Манчестер Сити» после блестящего старта сезона-2016/17 вдруг забуксовал, все в один голос убеждали: команде нужно время, чтобы привыкнуть к новой философии, Пепу надо освоиться в чуждом чемпионате, так что первый сезон уйдет на притирку. А уж в следующем году Гвардиола со своей небесно-голубой армией обязательно разорвет всех в лоскуты.

Поначалу в это охотно верилось: слишком уж мощную и изящную игру показывал «Сити». Сценарии встреч повторялись из раза в раз: колоссальное давление с первых минут, быстрый гол, еще гол… Из 34 туров АПЛ «горожане» забили 3 или более мячей в 18 матчах! Первое поражение настигло дружину Гвардиолы лишь в январе: «Ливерпуль» показал, что эту машину можно обыгрывать, причем по делу. То был первый звоночек для Пепа. Но главная причуда судьбы оказалась в том, что все тот же «Ливерпуль» сочной парой пинков вышиб «горожан» из Лиги чемпионов.

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Юрген Клопп и до четвертьфинала был для Гвардиолы неудобным противником: шесть раз немец выходил победителем из их очной схватки. После того, что «красные» еще дважды сделали с «Сити», стало ясно: негласное звание лучшего тренера мира уплывает из рук Пепа. И его, как настоящего перфекциониста и фанатика своего дела, это не может не тревожить. Тренерская битва Гвардиолы и Клоппа превращается в одно из величайших противостояний в истории современного футбола.

Нельзя забывать и еще одного недавнего обидчика каталонского гения. От Жозе Моуринью Гвардиола получил, пожалуй, даже более обидную пощечину, чем от Клоппа. Уму непостижимо, как «горожане» могли проиграть такой матч: к перерыву они не просто вели 2:0 – у «МЮ» вообще не было никакой игры. Но во втором тайме «Сити» пустил «трешку» за 15 минут и остался с бубликом вместо очков. Три поражения подряд за шесть дней от принципиальных конкурентов – хуже недели не придумаешь.

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Конечно, Гвардиола знал, что весна будет непростой. Выдающийся спурт в начале сезона наверняка был спланирован им заранее, чтобы к моменту решающих матчей команда была освобождена от лишнего бремени. Но разложить силы по дистанции так, чтобы добавить в концовке, у Хосепа не получилось. И это его личный стратегический просчет. «В Лиге чемпионов одна плохая игра – и вы вылетели. В чемпионате вы доказываете, что сильнее, в каждой игре. Это один из трех лучших сезонов для меня как для игрока и менеджера», — убеждает Пеп. Может, и так, но он уж точно не планировал ограничиваться 1/4 финала Лиги чемпионов. Как и вылетать из Кубка Англии от «Уигана», чему вообще нет логичного объяснения. Гвардиола искал в Англии новый вызов – он его получил. И все оказалось еще сложнее, чем он мог представить.

Конечно, его заслуг не стоит принижать: «МанСити» без особого труда завоевал Кубок лиги, так же непринужденно выигрывает чемпионат и вдолгую демонстрирует, пожалуй, лучшую игру в Европе. Но то, что Гвардиола уже сейчас требует от руководства покупки опорника, центрального хавбека и защитника, говорит о том, что даже с имеющимся звездным составом он чувствует себя неуверенно. А неуверенность – явно не то, чего ждали от него фанаты «Сити» через два года работы. Осенью команда сама задала такую планку, что теперь сезон кажется смазанным.

И пускай это впечатление во многом мнимое и по большей части касается личных амбиций тренера, с мировой гегемонией «горожанам» придется подождать. Команде в целом сезон однозначно удался, но в личном деле Гвардиолы уходящий сезон вряд ли может быть записан как успешный: он выигрывает войну, но поражения в ряде принципиальных сражений ставят под удар его репутацию гения.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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