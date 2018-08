Огород в Вальядолиде, рекорды Рамоса и Бэйла, супергеройский огурец «Леганеса». Главные события 2-го тура Ла Лиги

🌎🏆 ¡Antes del pitido inicial, @AntoGriezmann, @LucasHernandez21 y @Thom_Lemar27 ofrecieron la Copa del Mundo a toda la afición! 🔴⚪🔴 ¡El @WandaMetropolitano vibró con nuestros campeones! 🙌 — 🌎🏆Before kick-off, @AntoGriezmann, @LucasHernandez21 and @Thom_Lemar27 wanted to share something special with all the Atlético fans out there! 🔴⚪🔴 — 🌎🏆 @AntoGriezmann, @LucasHernandez21 et @Thom_Lemar27 ont voulu partager quelque chose de très spécial avec les supporters! 🔴⚪🔴 #AúpaAtleti #AtletiRayo #Atleti #Atlético #AtléticoDeMadrid #WandaMetropolitano #LaLiga #Derbi #Madrid #Fútbol #Soccer #Football

A post shared by Atlético de Madrid (@atleticodemadrid) on Aug 25, 2018 at 12:16pm PDT