Однажды в сказке. Кто стал главным открытием Кубка Франции

За Кубок Франции в полуфиналах поборются «Генгам», «Анже», «Монако» и «ПСЖ», но главная команда этого розыгрыша уже вылетела. Клуб «Этуаль» несколько лет назад чудесным образом пережил финансовый кризис, выжил и теперь играет среди любителей. В этом году команда вошла в восьмерку сильнейших клубов страны.

Слияние непримиримых

«Этуаль» — результат объединения небольших клубов «Фрежюс» и «Сен-Рафаэль» из одноименных городов. Обе команды были основаны в начале прошлого столетия, и долгие годы болельщики из соседних городов противостояли друг другу в локальном дерби. В 2008-м финансовый кризис ударил по Франции настолько сильно, что многие полупрофессиональные коллективы разорились и были расформированы из-за долгов. Вечные соперники нашли спасение в перемирии, объединившись в один клуб «Этуаль» под сине-красными цветами. Местом базирования был выбран город Фрежюс, а в Сен-Рафаэль отправился молодежный состав. Новый клуб был заявлен в Национальный чемпионат (третий по статусу дивизион Франции). Дружба бывших врагов переключила агрессию болельщиков на противостояние с «Каном». Продержалось оно до 2015 года, пока «красных драконов» не отправили в 7-й дивизион из-за долгов.

Увязнувшие в болоте

«Этуаль» имел наполеоновские амбиции. Его жизнедеятельность главным образом обеспечивал Александр Барберо. Один из владельцев клуба имел активы в Египте. Его компания Delta Holding Investments занималась торговлей по всему миру и инвестировала в полупрофессиональный клуб. Ежегодный бюджет «Этуаля» составлял в среднем 3 млн евро, что невероятно большая сумма на уровне любителей, но недостаточная, чтобы продвинуться в Лигу 2. По крайней мере, команда не смогла закрепиться в третьей по силе лиге и в прошлом сезоне упала еще ниже. Вдобавок клубу запретили играть на стадионе во Фрежюсе.

CFA — чемпионат Франции среди любительских команд делится на четыре зоны по 15–16 клубов в каждой. «Сине-красные» выступают в группе D в компании с фарм-клубами «Марселя», «Монако», «Ниццы» и «Монпелье». Основная задача таких «дублей» — обкатка молодых футболистов против взрослых дядь. Главные же претенденты на повышение – другие: голодные до славы клубы без имени. «Этуаль» — один из них, но в этом сезоне он отпустил «Родез» слишком далеко и едва ли уже поборется за повышение.

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Кубок огня

«Сине-красные» прежде лишь дважды проходили региональный тур кубка. В этом же розыгрыше «Этуаль» — вкуснейшая начинка турнира. Парни из Фрежюса первый матч проводили против «Гренобля». Против того самого, что еще 10 лет назад доходил до 1/4 финала этого турнира и доставлял немало проблем лидерам Лиги 1, а теперь его владельцы на руинах собирают команду, чтобы выбраться из низов. Упорный матч закончился победой «сине-красных» (1:2). В следующей стадии «Этуаль» принимал «При-ле-Мезьер» дома. В городе Сен-Рафаэль стадион имени Луи Хона не заполнился и наполовину, а команда скупо затащила один мяч в ворота и все-таки победила. Местные даже не могли поверить, что их любимцы продвинутся настолько далеко.

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Большое приключение

Осознание пришло, когда «Этуалю» по жеребьевке достался «Осер». К слову, еще один пример того, как сильно изменился клубный футбол Франции за 10 лет. От бургундцев осталась только эмблема. Чемпион Франции-1995/96 уже в этом сезоне близок к вылету из Лиги 2. А вылет из кубка произошел под барабанный марш. Всю игру фанаты «сине-красных» били во все предметы, способные издавать шум. Футболисты поддержали симфонию голами на старте матча. На пятой минуте скидка на легконогого 24-летнего вингера Непокусека Менди завершилась перебросом вратаря и последующим голом. Только показалось, что «Осер» собрался, как «Этуаль» забил второй: игра в «бей-беги» закончилась очередным выходом один на один, и форвард Карим Тлили удвоил счет. Больше голов в матче не было.

Сказка «Этуаля» закончилась красиво. Перед игрой с «Генгамом» главный тренер «сине-красных» Шарль Пакий заявил, что, как бы все ни закончилось, до конца жизни он будет гордиться своими парнями. На местный трехтысячный стадион втеснилось больше пяти тысяч зрителей, чтобы посмотреть на игру своих в восьмерке сильнейших клубов Франции. «Генгам» в этом сезоне несвойственно для себя стабилен. В матче против любителей из городка с населением в 50 тысяч человек смотрелся предсказуемо солиднее. Противостояние закончилось минимальной победой более статусных гостей – 1:0. Единственный мяч забил Александр Менди после неуверенной игры «сине-красных» в защите. После матча тезка автора гола Непокусек Менди заключил: «Эти месяцы мы жили и дышали большим приключением». Неизвестно, когда мы в следующий раз услышим об «Этуале», но для местных болельщиков сезон-2016/17 останется в памяти на всю жизнь футбольным подвигом.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: официальный сайт «Этуаля»

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.