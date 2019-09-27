Один за всех. Как Гжегож Крыховяк стал лидером «Локомотива»

Российская Премьер-лига подарила зрителям множество открытий на старте сезона. Некоторые футболисты показали себя с новой стороны. «Крылья» порадовали болельщиков бомбардирским чутьем и невероятными по красоте голами Александра Соболева. Перестройка в «Рубине» под началом Романа Шаронова привела в Казань талантливую грузинскую молодежь в лице Хвичи Кварацхелии и Беки Микелтадзе. Наконец, в «Локо» один из лучших сезонов проводит Гжегож Крыховяк. Еженедельник «Футбол» рассказывает, как хавбеку всего за год удалось перезапустить собственную карьеру.

Второе дыхание

Пожалуй, самый показательный эпизод, характеризующий игру 29-летнего полузащитника случился в матче 4-го тура с самарскими «Крыльями». В самой концовке встречи лучший бомбардир волжан Александр Соболев эффектным ударом слета сравнял счет, казалось бы, уже в проигранной встрече.

Поверив в собственные силы, хозяева ринулись в очередную атаку. Перспектива взять три очка в буквальном смысле выключила на некоторое время самарцев из игры, позволив сопернику убежать на последних секундах в молниеносную контратаку.

Примечательно, что на 94-й минуте главным командным мотором в нападении у гостей стал именно Крыховяк. В три передачи «Локо» разрезал оборону «Крыльев», выведя Рифата Жемалетдинова на ударную позицию. А в это время вездесущий Гжегож параллельным курсом пробежал 80 метров и подкараулил отскок от Сергея Рыжикова. И это спустя полтора часа, проведенных на поле.

Полузащитник сборной Польши выгрызает мячи почти в каждом единоборстве, демонстрируя невероятную выносливость и заряженность. Поляк готов доигрывать каждый эпизод до конца, местами с риском для себя.

Действительно, порой Гжегож может получить лишнюю желтую карточку за чересчур активную борьбу или резкий подкат. Однако, этими действиями он спасает команду от потенциально голевых контратак противников, подчищая тем самым за партнерами по команде.

Яркий старт

Если брать в расчет предыдущие клубы Крыхи, то ни в одном из них, будь то «ПСЖ», «Вест Бромвич» или «Реймс», он не показывал такой результативности за все сезоны. А ведь в нынешнем первенстве РПЛ сыграна всего треть матчей. За это время 29-летний футболист уже забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Даже в самом успешном для себя клубе — «Севилье» — польский хав столько не забивал за весь сезон, не говоря уже о старте Ла Лиги. Если взглянуть на полную статистику результативности полузащитника за всю карьеру, то выяснится еще одна любопытная деталь. Во всех командах Крыховяка использовали исключительно как разрушителя.

Неудивительно, что за последние 6 лет он забил меньше мячей, чем отдал голевых передач. Но даже в не самые удачные для себя периоды карьеры он умудрялся вырезать фланирующие передачи на 40 метров. А ведь отнюдь не каждый опорник обладает такой точностью дальнего паса.

Например, в последнем матче с «Оренбургом» поляк сделал филигранный парашют на Дмитрия Баринова, что позволило гостям открыть счет. В этом компоненте сказывается уже универсальность игрока, за которую его так ценит главный тренер Юрий Семин.

Смена ролей

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Крыха трансформировался из опорного хавбека, нацеленного прежде всего на разрушительные действия в игрока «бокс-ту-бокс», действующего от своей штрафной до чужой.

Причем, сил у футболиста хватает на успешные действия как сзади, так и в передней линии. Если в прошлом розыгрыше РПЛ в паре Крыховяк/Баринов оба игрока выполняли смежные роли, то в начале этого — амплуа Гжегожа растворилось в своей неопределенности.

Он может оказаться и на атакующем острие: у него в среднем 2,9 удара за игру плюс 85,4% точности обостряющих передач. А также отрабатывать вместе с центральными защитниками в обороне: отсюда подчас невынужденные карточки от арбитров.

А в стартовом матче Лиги чемпионов против «Байера» он оказался вовсе на месте левого полузащитника — на позиции травмированного Антона Миранчука. Постоянно смещаясь в центр, именно Крыховяк в паре с Жоау Марио продавили прессингом соперников, заставив тех сделать роковую потерю мяча, после которой Гжегож с передачи португальца вышел, по сути, один на один с вратарем и забил с острого угла.

Авторитетов нет

Помимо прочего, поляк добавляет себе авторитета на поле не только работой с мячом, но и эмоциональным поведением на поле. Он может накричать на более молодых футболистов за допущенные ляпы, но подчас также высказать претензии и капитану «железнодорожников» — Ведрану Чорлуке.

Для польского полузащитника не существует неприкасаемых – за ошибки расплачиваются все. Бескомпромиссность хавбека позволяет прогрессировать и молодому Дмитрию Баринову, на которого уже обратил внимание главный тренер сборной Станислав Черчесов.

В результате российский полузащитник за год добился ощутимого прогресса в видении игры, став одним из самых перспективных опорников нового поколения в стране. И его спортивная наглость (в хорошем смысле слова) указывает на то, что это только начало, ведь хавбеку «Локо» в начале сентября исполнилось лишь 23 года.

Больше свободы – больше результата

В Москве у Гжегожа наконец появилась необходимая свобода в действиях. Ее стало еще больше с вынужденным отсутствием в заявке братьев Миранчуков. Алексей и Антон получили травмы, вследствие чего выбыли из состава на несколько недель.

Но, как ни странно, даже этот инцидент сыграл на руку москвичам. С уходом близнецов, Юрий Семин перестроил схему формально под трех опорных полузащитников, варьируя расстановку в центральном треугольнике (Крыховяк – Мурило – Баринов).

«Железнодорожники» редко используют агрессивную схему с тремя нападающими. Тем не менее, именно тактический риск Семина в матче с «Байером» принес пользу москвичам в виде важнейшей гостевой победы.

«Красно-зеленые» буквально задавили мощным прессингом оборону соперников во главе со Свеном Бендером, заставляя раз за разом ошибаться немецких защитников. Одна из таких грубых оплошностей со стороны финского вратаря Лукаша Градецки и решила исход встречи на «Бай-Арене». А роль Гжегожа в непрерывном давлении на леверкузенцев в этом матче было трудно переоценить.

В результате главный тренер «Локо» решил сразу две проблемы: нашел место для бразильского новичка Мурило (в защите он играет пока неубедительно) плюс продублировал позиции братьев, тем самым, расширив возможности имеющейся обоймы игроков.

Правильный выбор

Чем-то ситуация с Крыховяком напоминает случай с еще одним талантом, которому помог раскрыться Юрий Семин. Португальский хавбек Мануэл Фернандеш также получил свой шанс в клубе за счет большего простора в выборе позиции.

Позволяя португальцу передвигаться по всей длине средней линии, Семин превратил его в плеймейкера, к чему всегда так стремился хавбек. А уже после Ману стал не только лидером «красно-зеленых», но и одним из самых качественных легионеров в Премьер-лиге.

В случае с Гжегожем речь не идет о роли свободного художника. Тем не менее, в границах опорной зоны выдвигаться вперед главный тренер поляку позволяет. И Гжегож уже отплатил 72-летнему специалисту той же монетой за проявленное доверие.

Крыха в этом сезоне играет не только за себя. Заметно, что он приехал в Москву не просто отработать контрактные обязательства, но и качественно вывести свою карьеру из пике, в котором, по сути, она находилась последние годы в «ПСЖ» и «Вест Бромвиче».

Подобный уровень самоотдачи видишь далеко не от каждого зарубежного футболиста в российском чемпионате. А с учетом новых ограничений на иностранных игроков в заявке, летнюю сделку с парижанами по выкупу 29-летнего поляка можно считать попаданием в десятку для селекционной службы «Локомотива».

Фото: Global Look Press, Twitter

Текст: Анатолий Акулов