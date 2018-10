Очередное поражение «Реала», перелом руки Месси и неповторимый Облак. Главные события 9-го тура Ла Лиги

«Барселона» возвращает лидерство, но теряет Лео Месси перед «Эль-Класико», мадридский «Реал» наконец-то забивает гол, но снова проигрывает, «Вальядолид» побеждает в четвертый раз кряду и поднимается в зону еврокубков. Еженедельник «Футбол» представляет самые главные мгновения прошедшего тура испанской Ла Лиги.

Неудачники тура

Даже самые оптимистичные болельщики «Лос Бланкос» потеряли терпение, когда Рохер Марти отправил второй мяч в сетку ворот Куртуа. «Лягушки» из Леванте, кажется, сами не ожидали, что после первых пятнадцати минут на табло «Бернабеу» будут гореть цифры 0:2 в пользу гостей. Гости во многом обязаны Рафаэлю Варану: француз совершал чудовищные ошибки. Нехарактерно для действующего чемпиона мира. Две хлесткие пощечины заставили «Реал» провести яростные атаки, но в итоге все ограничилось пушечным ударом Марсело за 20 минут до конца встречи. Бразилец, надо заметить, забил с непривычной для него правой ноги. «Королевский» клуб в очередной раз сел в лужу, продлив безвыигрышную серию до пяти игр подряд. Ложкой меда можно считать разве что гол того же Марсело, который наконец прервал безголевую серию, продлившуюся свыше 400 минут. Тучи все сильнее сгущаются над головой Лопетеги. А уже в следующие выходные пройдет «Эль-Класико».

Перестрелка тура

В отличие от своего непримиримого соперника, «Барселона» вела в счете 2:0 на исходе четверти часа. Клуб оформил победу, и мог бы готовиться к «класико» в хорошем настроении, если бы не одно «но»: Лео Месси выбыл на три недели. Аргентинец был заменен уже на 26-й минуте. Медобследование дало неутешительный результат: перелом руки. Три недели «блаугранас» будет играть без десятого номера. «Барселона» в итоге одолела «Севилью», которая к началу тура занимала лидирующую строчку. Особенно крутые голы вышли у Коутиньо и Ракитича.

Герои тура

Несомненно, это Ян Облак. Пять сейвов словенца позволили взять очко на негостеприимном «Эль Мадригаль». Стадион «Вильярреала» для Диего Симеоне хуже зубной боли: аргентинский специалист уже три года не может победить «желтую лодку» в гостях. Последняя победа произошла в апреле 2015 года.

Jan Oblak was in BEAST MODE last night… 👊 Don't miss highlights from #VillarrealAtleti ! 📺👇 pic.twitter.com/8C3rjyH6s1 — LaLiga (@LaLigaEN) October 21, 2018

Также нужно отметить «Вальядолид». После ожидаемо провального старта «бело-фиолетовые» одерживают уже четвертую победу кряду. Причем в минувшие выходные они урвали три очка в гостевой встрече с «Бетисом», сохранив свои ворота «на замке». После этого успеха команда Серхио Гонсалеса взобралась в еврокубковую зону, закрепившись на шестой строчке таблицы.

Перемена тура

Во время перерыва на международные матчи в Ла Лиге произошла первая тренерская отставка. Дебютант турнира «Уэска» уволила аргентинца Лео Франко в связи с плачевными результатами. Исправлять положение в турнирной таблице доверили Франсиско Родригесу, который ранее возглавлял «Альмерию». Встреча против «Эспаньола» для оскенцев была принципиальной: именно действующий тренер каталонцев Руби вывел «Уэску» в элиту испанского футбола полгода назад. Дебют у Родригеса не получился: «попугаи» из Барселоны победили благодаря дублю Борхи Иглесиаса. «Уэска» так и не может одержать долгожданную первую победу в родных стенах.

Протест тура

Непривычную картину можно было увидеть во время матча между «Сельтой» и «Алавесом». Первые полчаса матча прошли в гробовом молчании, хотя на «Балаидосе» всегда обеспечена поддержка. Оказалось, ряд фан-клубов «Сельты» решил устроить бойкот. И дело не в результатах команды: руководство клуба попросту запретило развешивать фанатские баннеры на рекламных носителях. Причем это не прихоть владельцев клуба, а официальное указание руководителей Ла Лиги. Такая акция скорее причинила вред: галисийцы уступили гостям из Витории-Гастейса.

Ruge Balaídos, entra la Grada de Animación. Las peñas no se pliegan a LaLiga ni a la directiva del Celta. Gritos de "Nos somos o celtismo" y "Tebas vete ya". @1923NOS son los primeros en colocar su pancarta en el muro de Marcador. Le siguen @CarcamansCelest y @CentolosdoCelta pic.twitter.com/2KmhTfQ0yM — Alberto Bravo (@ABravoCameselle) October 19, 2018

Цитата тура

Капитан «Реала» Серхио Рамос выразил поддержку Хулену Лопетеги. Испанец сохраняет спокойствие:

«Критика после серии неудач — это нормально. Если фанаты расстраиваются из-за проигрышей, это обычная ситуация. Но мы едины и слаженны как никогда. Для нас это единственный способ двигаться вперед. Всегда считал, что менять тренера в таких случаях не стоит. Мы будем стоять за тренера до конца. Все игроки «Реала» поддерживают Лопетеги. Он отличный тренер. Всем нам нужно немного успокоиться»

Результаты 9-го тура:

Сельта – Алавес – 0:1 (0:0)

(Пина, 58).

Реал Мадрид – Леванте – 1:2 (0:2)

(Марсело, 72; Моралес, 7, Рохер, 13 — с пенальти).

Валенсия – Леганес – 1:1 (0:0)

(Гайя, 85; Гумбау, 63 — с пенальти).

Вильярреал – Атлетико – 1:1 (0:0)

(Гаспар, 65; Филипе Луис, 51).

Барселона – Севилья – 4:2 (2:0)

(Коутиньо, 2, Месси, 12, Суарес, 63 — с пенальти, Ракитич, 88; Ленгле, 79 — в свои ворота, Муриэль, 90).

Райо Вальекано – Хетафе – 1:2 (0:0)

(Де Томас, 74; Фулкье, 63, Родригес, 67 — в свои ворота).

Эйбар – Атлетик – 1:1 (1:1)

(Шарлес, 17, с пенальти; Уильямс, 21).

Уэска – Эспаньол – 0:2 (0:1)

(Борха Иглесиас, 41, 64).

Бетис – Вальядолид – 0:1 (0:1)

(Антоньито, 35).

Реал Сосьедад – Жирона – 0:0.

Турнирная таблица:

Бомбардиры: Стуани (Жирона) — 8 голов; Месси (Барселона), Андре Силва (Севилья) — по 7 голов.

Фото: Global Look Press

Текст: Андрей Синельщиков