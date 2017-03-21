Проклятие «Эйбара», новые рекорды Лионеля Месси. Обзор 28-го тура Ла Лиги

«Барселона» обыгрывает «Валенсию», «Севилья» выбывает из чемпионской гонки, а Зинедин Зидан становится лучшим тренером в истории «Реала». Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать восьмого тура чемпионата Испании.

5 главных событий тура

1. «Вильярреал» близок к выбыванию из борьбы за место в Лиге чемпионов. «Лас-Пальмас», одержавший победу лишь в одной из последних 7 встреч, да и ту над безнадежно тонущей «Осасуной», неожиданно по всем параметрам переиграл крепких ребят Франа Эскриба. Теперь за 10 туров до конца чемпионата «Вильярреал» уступает «Атлетико» в борьбе за четвертую строчку целых 7 очков, и даже фанаты «желтой субмарины» с трудом верят в то, что увидят своих любимцев в Лиге чемпионов в ее следующем розыгрыше.

2. «Реал Сосьедад» не сумел воспользоваться осечкой конкурента. «Алавес», которому в конце мая предстоит схлестнуться с «Барселоной» в финале Кубка Испании, продолжает отбирать очки у богатых и раздавать их бедным. На этот раз на их пути встал «Реал Сосьедад», ведущий борьбу за попадание в топ-4. Баски подходили к матчу в роли фаворита и знали о том, что могут подняться в турнирной таблице благодаря поражению «Вильярреала», однако Маурисио Пеллегрино подтвердил свою тренерскую гениальность и переиграл грозный «Сосьедад». Кто знает, может «Алавес» сумеет повторить в следующем сезоне успех 16-летней давности и дойти до финала Лиги Европы?

3. «Севилья» прощается с мыслями о золотых медалях. «Атлетико» без проблем разобрался с «неорвионцами», прервав их 7-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Испании. «Севилья» сумела набрать лишь 2 очка за последние 3 матча, упустила далеко вперед «Реал» и «Барселону» и в концовке чемпионата им придется переосмыслить свою игру, чтобы теперь не вылететь из зоны попадания в Лигу чемпионов.

4. Проклятие «Эйбара». «Оружейники», ставшие главным открытием текущего чемпионата, не могут преодолеть полосу неудач. Уже 4-й матч кряду «Эйбар» не может одержать победу, и в этот раз им пришлось разделить очки с соседом по турнирной таблице — «Эспаньолом». Результат можно признать не самым плохим, однако оба клуба подходили к матчу с мыслью о победе и были бы не прочь обогнать конкурента. Кстати, в составе гостей забитым мячом отметился прекрасно знакомый российским любителям футбола Хосе Хурадо, не так давно защищавший цвета московского «Спартака».

5. Мадридский «Реал» вновь обрел свою игру. «Сливочные» в очередной раз в этом сезоне сумели добыть 3 очка в сложнейшем матче, не имея игрового преимущества и вновь обретя становящееся фирменным спутником мадридского клуба везение. «Реал» одержал ожидаемую, но не вписывающуюся в ход игру победу, и сохранил преимущество над главным преследователем — «Барселоной».

Цитата тура

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после победы над «Валенсией» заступился за Андре Гомеша, которого освистали некоторые болельщики сине-гранатовых, когда португалец выходил на замену на 74-й минуте:

«Это недопустимо. Одно дело, когда фанаты выражают недовольство футболистом в результате его плохой игры. И совсем другое, если игрока начинают освистывать, когда он еще не вступил в игру. Люди, освистывающие игроков, не успевших даже дотронуться до мяча, должны оставаться дома. Такое отношение лишает футболистов уверенности».

Андре Гомеш не в первый раз подвергается оскорблениям со стороны болельщиков «Барселоны», недовольных его игрой. В матче с «Валенсией» он сумел отметиться голом на 89-й минуте.

Герой тура

Лионель Месси оформил свой 100-й дубль за «Барселону». Два гола звездного аргентинца принесли сине-гранатовым победу над «Валенсией», благодаря которой каталонский клуб все еще сохраняет надежду на завоевание чемпионского титула в этом сезоне.

Помимо ста дублей за «Барселону», Лионель Месси добился уникального достижения. Аргентинец стал единственным игроком Примеры, который забил не менее 40 голов в каждом из 8 последних сезонов, учитывая все клубные турниры. Всего на счету форварда в этом сезоне уже 41 гол.

Отметим, что 64% голов Месси в этом сезоне были забиты, когда «Барселона» проигрывала или же играла вничью.

Антигерой тура

От любви до ненависти — один шаг. Именно эта расхожая фраза идеально описывает Эльякима Мангала в матче с «Барселоной». Француз вывел «летучих мышей» вперед уже на 29-й минуте встречи, однако за голом последовала позиционная ошибка, из-за которой счет сравнялся и фол последней надежды, в результате которого Мангала оставил команду в меньшинстве и дал Лионелю Месси вывести каталонцев вперед точным ударом с 11-метровой отметки. В итоге, «Валенсия» вдесятером не сумела выдержать напор сине-гранатовых и уступила со счетом 2:4.

Цифра тура

Зинедин Зидан стал самым успешным тренером «Реала» после 71-го матча, проведенного у руля «сливочных».

Французский специалист набрал 172 очка по итогам 71 встречи, в которых он руководил командой, что стало лучшим результатом за всю историю мадридского «Реала».

На второй строчке располагается Карло Анчелотти, на счету которого 168 очков.

Результаты тура:

Лас-Пальмас — Вильярреал – 1:0 (1:0)

1:0 — Боатенг (10).

Эйбар – Эспаньол – 1:1 (1:0)

1:0 — Гарсия С. (20), 1:1 — Хурадо (50).

Атлетик – Реал – 1:2 (0:1)

0:1 — Бензема (25), 1:1 — Адурис (65), 1:2 – Каземиро (69).

Алавес – Реал Сосьедад – 1:0 (1:0)

1:0 — Дейверсон (44).

Бетис – Осасуна – 2:0 (2:0)

1:0 – Наварро (4), 2:0 — Кастро (28).

Леганес – Малага – 0:0 (0:0)

Атлетико – Севилья — 3:1 (1:0)

1:0 – Годин (37), 2:0 – Гризманн (61), 3:0 — Коке (78), 3:1 – Корреа (86).

Спортинг – Гранада — 3:1 (0:0)

0:1 – Ингасон (51), 1:1 – Траоре (60), 2:1 – Бабен (64), 3:1 — Кармона (67).

Депортиво – Сельта — 0:1 (0:0)

0:1 – Аспас (75).

Барселона – Валенсия — 4:2 (2:2)

0:1 – Мангала (29), 1:1 — Суарес Л. (35), 2:1 – Месси (44, с пенальти), 2:2 – Мунир (45), 3:2 – Месси (53), 4:2 – Гомеш (89).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 25 – Месси (Барселона), 22 — Суарес (Барселона), 19 – Криштиану Роналду (Реал Мадрид), 15 – Аспас (Сельта), 14 – Гризманн (Атлетико).

Текст: Вадим Павлов

Фото: Global Look Press, официальные сайты «Эспаньола» и «Алавеса»