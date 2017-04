Поражение «Баварии», взлет «Вердера» и схватка в Майнце. Обзор 27-го тура Бундеслиги.

Поражение «Баварии», взлет «Вердера» и схватка в Майнце. Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать седьмого тура чемпионата Германии.

1. Второе поражение «Баварии» в сезоне. Показатели «Хоффенхайма» в этом сезоне уже заставили заговорить всех европейских экспертов о маленькой команде из Германии. Но никто точно не ожидал, что в преддверии «Дер Классикер» и матча против «Реала» «Бавария» потерпит поражение. 250-й матч Матса Хуммельса в Бундеслиге был явно не лучшим в его карьере . Большую роль сыграло отсутствие в воротах Мануэля Нойера, чье место занял Свен Ульрайх. Голкипер не сумел спасти команду от великолепного гола Андрея Крамарича.

