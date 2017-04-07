Поражение «Баварии», взлет «Вердера» и схватка в Майнце. Обзор 27-го тура Бундеслиги.

Поражение «Баварии», взлет «Вердера» и схватка в Майнце. Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать седьмого тура чемпионата Германии.

5 главных событий тура

1. Второе поражение «Баварии» в сезоне. Показатели «Хоффенхайма» в этом сезоне уже заставили заговорить всех европейских экспертов о маленькой команде из Германии. Но никто точно не ожидал, что в преддверии «Дер Классикер» и матча против «Реала» «Бавария» потерпит поражение. 250-й матч Матса Хуммельса в Бундеслиге был явно не лучшим в его карьере . Большую роль сыграло отсутствие в воротах Мануэля Нойера, чье место занял Свен Ульрайх. Голкипер не сумел спасти команду от великолепного гола Андрея Крамарича.

Kramaric vs Bayern Munich last night😳🔥 hard to believe we let him go! #lcfc pic.twitter.com/8SHqz41n5Y — Lets Rant LCFC (@letsrantlcfc) April 5, 2017

2. Возрождение «Вердера». «Шальке» медленными шагами шел к первой десятке, пока клубу на пути не встретился «Вердер». «Музыканты» свои последние три игры выиграли с разницей в три забитых гола. В последний раз бременская команда позволяла себе такое в 1993 году. Штатный пенальтист «Вердера» Макс Крузе оправдывает свое амплуа: немец забил 10 из 10 последних пенальти. Полузащитник «Шальке» Даниэль Калиджури в этом матче перешагнул рубеж в 200 матчей в Бундеслиге.

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3. «Герта» сдает позиции. Фанаты берлинского клуба уже два сезона говорят о еврокубках, но команда так и не может до них дотянуться. В этот раз непреодолимым барьером для них стала менхенгладбахская «Боруссия», которая заставила столичный клуб опуститься на шестое место. Гол 19-летнего Ласло Бенеша стал победным и юбилейным для главного тренера: 500-й забитый мяч в Бундеслиге для Дитера Хеккинга в качестве тренера. «Герта» продолжает бороться за еврокубки, но снизу столичный клуб уже поджимает «Фрайбург».

4. «Боруссия» Д разгромила «Гамбург». «Шмели» решили напрочь уничтожить воодушевленное настроение «динозавров» после четырехматчевой беспроигрышной серии. «Дортмунд» показывает невероятную статистику домашних игр: команда уже два года не проигрывает на «Сигнал Идуна Парк». Забавно, что лидер гонки бомбардиров — Пьер-Эмерик Обамеянг забил в Бундеслиге за «Боруссию» больше голов (78), чем весь состав «Гамбурга» (51). Команды в 99 встречах поражали ворота друг друга 355 раз — абсолютный рекорд немецкого чемпионата.

5. «РБ Лейпциг» приблизился к «Баварии». «Майнц» и «РБ» показали одну из самых зрелищных игр этого тура. «Майнц», ничего не демонстрирующий в этом сезоне, все-таки решил собраться с силами и продемонстрировать «быкам» свою игру. Даже вдесятером клуб умудрился на последней минуте забить гостям, но «Майнцу» так и не хватило духа на победу. «РБ Лейпциг» впервые в Бундеслиге забил сразу два гола головой за один матч, а главный тренер Ральф Хазенхюттль продолжил свою беспроигрышную серию против «карнавальников»: специалист одержал 3 из 3 побед над «Майнцом».

Цитата тура

Капитан «Боруссии» Д Марсель Шмельцер раскритиковал празднование гола Пьера-Эмерика Обамеянга, за который форварду пришлось заплатить 100 тысяч евро:

«Мы знали, что Обамеянг может приготовить что-то к дерби. Но то, что он сделал, было глупостью. Никто из игроков не знал, что именно случится.»

Напомним, что нападающий надел маску после забитого гола в ворота «Шальке». Позже стало известно, что это был рекламный ход компании Nike.

Герой тура

Кевин Фолланд наконец оправился после частых травм и стал показывать свою игру. Нападающий принял участие в четырех из последних семи голов «Байера» (3 гола, 1 передача). Во встрече против «Дармштадта» Кевин забил гол и отдал результативную передачу.

Антигерой тура

Защитник «Майнца» Жан-Филипп Гбамен был в третий раз за сезон удален в матче с «РБ Лейпцигом». Последний раз такой антирекорд устанавливал Гранит Джака, играя за «Боруссию» М.

Цифра тура

Победа над «Баварией» стала 100-й для «Хоффенхайма» в Бундеслиге.

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Результаты тура:

Хоффенхайм – Бавария – 1:0 (1:0)

1:0 – Крамарич (21).

Вердер – Шальке – 3:0 (1:0)

1:0 – Селассие (24), 2:0 – Крузе (76), 3:0 – Эггештайн (80).

Кельн – Айнтрахт – 1:0 (0:0)

1:0 – Йойич (53).

Боруссия Д – Гамбург – 3:0 (1:0)

1:0 –Кастро (13), 2:0 – Кагава (81), 3:0 – Обамеянг (90).

Аугсбург – Ингольштадт – 2:3 (0:2)

0:1 – Киттель (24), 0:2 – Коэн (35), 0:3 – Коэн (67), 1:3 – Верхаг (76), 2:3 – Алтынтоп (81).

Вольфсбург – Фрайбург – 0:1 (0:0)

0:1 – Нидерлехнер (78).

Майнц – РБ Лейпциг – 2:3 (0:0)

0:1 – Забитцер (48), 0:2 – Вернер (52), 1:2 – Хайро (69), 1:3 – Кейта (81), 2:3 – Муто (90).

Боруссия М – Герта – 1:0 (1:0)

1:0 – Бенеш (16).

Дармштадт – Байер – 0:2 (0:1)

0:1 – Брандт (15), 0:2 – Фолланд (56).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 25 – Обамеянг (Боруссия Д), 24 – Левандовски (Бавария), 22 – Модест (Кельн).

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press