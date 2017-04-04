Рурское дерби, камбэк «Вольфсбурга» и шесть голов «Баварии». Обзор 26-го тура Бундеслиги

Рурское дерби, камбэк «Вольфсбурга», очередная домашняя победа «Гамбурга» и шесть голов «Баварии». Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать шестого тура чемпионата Германии.

5 главных событий тура

1. «Гамбург» одержал победу над «Кельном». Собаки лают, караван идет. Сколько бы не критиковали игру сегодняшнего «Гамбурга», матчи с участием «динозавров» продолжают оставаться непредсказуемыми. Игра с «Кельном» подтвердила это. Автор первого гола в ворота гостей Николай Мюллер получил травму, из-за чего пропустит шесть недель. Серьезная потеря для «Гамбурга», учитывая, что им большими усилиями удалось выбраться из зоны вылета. Интересно, что хозяева одержали свою шестую домашнюю победу в этом сезоне, что уже превысило прошлогодний показатель.

2. Рурское дерби не выявило победителя. Десятки лет ненависти, противостояния и амбиций — это все о рурском дерби. Встреча между дортмундской «Боруссией» и «Шальке» стала 150-й для клубов. Пьер-Эмерик Обамеянг, забивший 24-й гол в Бундеслиге, продолжает лидировать в гонке бомбардиров. «Кобальтовые» тихими шагами за три месяца сумели подняться на 9-е место в чемпионате: команда проиграла только одну из восьми последних игр. «Боруссия» же уступила свое третье место «Хоффенхайму».

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3. «Бавария» вынесла «Аугсбург». Отсутствие Мануэля Нойера в двух матчах чемпионата не внушало доверия фанатам. Но клуб сделал ставку на атаку и не прогадал. Подготовка к «Дер Классикер» и встрече с «Реалом» идет полным ходом. Роберт Левандовски сделал свой пятый хет-трик в этом сезона, а Томас Мюллер отметился дублем, чего не делал с прошлого сезона. «Аугсбург» потерпел самое крупное поражение в Бундеслиге и впервые пропустил 6 мячей за одну игру. Сейчас команда занимает 16-ю строчку в таблице.

4. Фестиваль голов во Фрайбурге. Никто и подумать не мог, что встреча «Фрайбурга» с «Вердером» станет целым праздником для немецких болельщиков. Бременцы никогда не были удобным соперником для «Фрайбурга», команда потерпела уже 11-е поражение от «музыкантов». «Вердер» впервые за семь лет забил на выезде пять мячей, в последний раз команда могла себе позволить такое в 2010-м. Топа Дилейни впервые за карьеру оформил хет-трик. «Вердер» явно прибавил за последние несколько месяцев, чего нельзя сказать о «Фрайбурге»: команда растеряла былые кондиции и опустилась на 8-е место.

5. Невероятный камбэк «Вольфсбурга». «Байер» вел со счетом 2:0, когда на помощь «Вольфсбургу» пришел Марио Гомес. Четыре матча немецкий нападающий самостоятельно зарабатывает очки для клуба. На этот раз Гомес совершил невероятное — оформил самый быстрый хет-трик в своей карьере. Для того, чтобы исправить плачевную ситуацию, форварду потребовалось семь минут. В составе «Байера» же зародилась новая молодая звезда — 17-летний Кай Хаверц, спасший «аптекарей» от поражения.

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Цитата тура

Главный тренер «Герты» Паль Дардаи развеял слухи о своем будущем:

«Были предложения из Германии и других стран, но я их даже не рассматривал. Сейчас я живу как в мечте. Просто так я отсюда не уйду.»

Герой тура

Эмиль Форсберг продолжает поражать Бундеслигу своей результативностью. На этот раз полузащитник «Лейпцига» забил гол и отдал голевую передачу в матче с «Дармштадтом» (4:0).

Антигерой тура

Пьер-Эмерик Обамеянг всполошил весь футбольный мир своим очередным празднованием гола. На этот раз все оказалось не так чисто: маска, которую натянул на себя форвард оказалась рекламным проектом компании Nike. Игроку грозит штраф в 50 000 евро.

Цифра тура

Матч против «Кельна» стал 300-м для Льюиса Холтби на профессиональном уровне. К тому же, полузащитник «Гамбурга» вырвал для хозяев победу, забив гол на 90-й минуте.

Результаты тура:

Герта – Хоффенхайм – 1:3 (1:1)

1:0 – Пекарик (32), 1:1 – Крамарич (39, с пенальти), 1:2 – Зюле (76), 1:3 – Крамарич (86).

РБ Лейпциг – Дармштадт – 4:0 (1:0)

1:0 – Кейта (12), 2:0 – Форсберг (67), 3:0 – Орбан (79), 4:0 – Кейта (80).

Гамбург – Кельн – 2:1 (1:1)

1:0 – Мюллер (13), 1:1 – Йойич (25), 2:1 – Холтби (90).

Шальке – Боруссия Д – 1:1 (0:0)

0:1 – Обамеянг (53), 1:1 – Керер (77).

Бавария – Аугсбург – 6:0 (2:0)

1:0 –Левандовски (17), 2:0 – Мюллер (36), 3:0 – Левандовски (55), 4:0 –Тиаго (62), 5:0 – Левандовски (79), 6:0 – Мюллер (80).

Фрайбург – Вердер – 2:5 (0:2)

0:1 – Крузе (21), 0:2 – Дилэйни (45), 0:3 – Дилэйни (47), 1:3 – Петерсен (64), 1:4 – Бартельс (71), 2:4 – Грифо (77), 2:5 – Дилэйни (85).

Айнтрахт – Боруссия М – 0:0 (0:0).

Ингольштадт – Майнц – 2:1 (1:0)

1:0 – Брежери (10), 1:1 – Матип (71 – в свои ворота), 2:1 – Хадерджонай (73).

Байер – Вольфсбург – 3:3 (1:0)

1:0 – Беллараби (40), 2:0 – Фолланд (65), 2:1 –Гомес (80), 2:2 –Гомес (83), 2:3 –Гомес (87), 3:3 –Хаверц (89).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 24 – Обамеянг (Боруссия Д), Левандовски (Бавария), 22 – Модест (Кельн).

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press