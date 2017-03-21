Австрийский отряд из «Вердера», возвращение Русса и психоз Роббена. Обзор 25-го тура Бундеслиги

Австрийский отряд из «Вердера», возвращение Марко Русса и психоз Арьена Роббена. Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать пятого тура чемпионата Германии.

5 главных событий тура

1. «Вердер» разгромил «Лейпциг». «Ценности сердца важнее коммерции «РБ»,- гласил баннер фанатов «Бремена» в домашней игре против «Лейпцига». Философия немецких клубов в этом году такова: не важно, в каких кондициях клуб, «Лейпциг» мы обязаны победить. Так и происходит. Уже три игры подряд «быки» не могут одержать победу над соперником. У «Вердера» же обратная ситуация. Команда взяла курс на сохранение места в элитном чемпионате и уже не проигрывает пять игр подряд. Примечательно, что три мяча в ворота гостей забили австрийцы: Юнузович, Гриллич и Кайнц. Не зря Австрию называют негласным поставщиком игроков в Германию.

2. Борьба «Кельна» и «Герты» за место в Лиге Европы. Эти два клуба показывают в текущем сезоне великолепную игру. Списав со счетов «Айнтрахт», клубы принялись бороться между собой за прямой выход в Лигу Европы. Игра показала, что несмотря на лидерство «Герты», «Кельн» не намерен просто так сдаваться. «Козлы» на своем поле обыграли гостей со счетом 4:2, а Антони Модест сделал хет-трик и вышел на второе место в гонке бомбардиров немецкого чемпионата. Француз забил 7 из 9 последних голов «Кельна». Такими темпами игрок сможет догнать своего главного конкурента – Пьера-Эмерика Обамеянга.

Сломанная марионетка. Как Марио Гетце столкнулся с главной проблемой в карьере

3. Провал «Айнтрахта». В середине сезона никто подумать не мог, что полуживой «Гамбург» сможет составить конкуренцию франкфуртскому «Айнтрахту» Ковачей. К 2017 году клуб явно пошел на спад: в Бундеслиге «орлы» не могут одержать победу уже шесть матчей подряд, что сказалось на турнирной таблице. «Фрайбург» уже стучит снизу и пытается потеснить франкфуртцев. В ближайшее время «Айнтрахту» предстоит сыграть с не самыми приятными соперниками: с «Боруссией» М, «Кельном», набирающим обороты «Вердером» и «Боруссией» Д. С таким подходом к игре «орлы» будут вынуждены потерять заработанное в первой половине сезона место в зоне еврокубков.

4. «Боруссия» М оказала сопротивление «Баварии». «Боруссия» М яркой вспышкой ворвалась во вторую половину сезона, но быстро погасла. Сначала досадное поражение от «Гамбурга» в 24-м туре, а потом неожиданный вылет из Лиги Европы от «Шальке». Ну и в завершение клуб принял дома фаворита чемпионата – «Баварию». Пару лет назад именно «Боруссия» М прервала рекордную победную серию гвардиоловской «Баварии», победив на «Альянце» со счетом 0:2. По ходу игры обе команды не позволяли подходить к своим воротам. Неожиданно на помощь гостям пришел Томас Мюллер, забивший второй гол за сезон. На радость мюнхенцам, «Лейпциг» уступил Вердеру», и разрыв между первым и вторым местами увеличился до 13 очков.

Понять и простить. История Кевина Гросскройца, главного хулигана Бундеслиги

5. «Вольфсбург» продолжает выбираться из зоны вылета. «Волки» взялись за ум и уже три игры подряд не проигрывают. К тому же, единственный игрок, забивавший в этот период за «Вольфсбург», это Марио Гомес. Очередной жертвой 31-летнего форварда стал «Дармштадт» . Интересный факт: Марио забил в Бундеслиге 146 голов, в то время как «лилии» за всю историю выступлений клуба в высшем дивизионе поразили ворота соперников всего 141 раз. «Дармштадт» продолжает изучать самое дно турнирной таблицы, в то время как «волки» находятся в двух очках от стыковых матчей на вылет.

Цитата тура

В начале марта «Штутгарт» расторг контракт с Кевином Гросскройцем. Причиной стало участие чемпиона мира в драке на студенческой вечеринке. Руководство «Боруссии» Д поддержало игрока. Генеральный директор «желто-черных» Ханс-Йоахим Ватцке:

«Если он спросит, можно ли ему поддержать форму с нашей второй командой, мы не скажем «нет». Двери для него всегда открыты. Кевин заслуженный игрок, он дважды становился чемпионом вместе с нами, он часть нашей семьи».

Герой тура

Капитан «Айнтрахта» Марко Русс впервые с мая 2016 года вышел на поле в стартовом составе команды. В конце прошлого сезона у игрока был обнаружен рак. Спустя 9 месяцев футболист вернулся в родной клуб после двух этапов химиотерапии.

Антигерой тура

Арьен Роббен демонстративно отказался пожать руку Карло Анчелотти после замены на Ренату Саншеша. На 85-й минуте матча «Боруссия» М – «Бавария» Карло Анчелотти совершил замену, но голландец оказался недоволен таким решением тренера и не протянул руку итальянцу. Таким поступком Роббен повеселил своих одноклубников на скамейке запасных.

#Robben che prende la sostituzione bene, ma non benissimo. pic.twitter.com/NHaNNXnBbx — Luca Momoli (@MomoliLuca) March 20, 2017

Цифра тура

Томас Мюллер отпраздновал голом свое 250-е появление в Бундеслиге в матче с «Боруссией» М, а форвард «Хоффенхайма» Сандро Вагнер забил победный мяч в ворота «Байера». Этот гол стал 250-м для клуба на домашней арене.

Результаты тура:

Боруссия Д – Ингольштадт – 1:0 (1:0)

1:0 – Обамеянг (14).

Хоффенхайм – Байер – 1:0 (0:0)

1:0 – Вагнер (62).

Вердер – РБ Лейпциг – 3:0 (1:0)

1:0 – Юнузович (34), 2:0 – Гриллич (59), 3:0 – Кайнц (90).

Аугсбург – Фрайбург – 1:1 (1:1)

0:1 –Нидерлехнер (30), 1:1 – Стафилидис (38).

Кельн – Герта – 4:2 (3:0)

1:0 – Осако (6), 2:0 – Модест (35), 3:0 – Модест (37), 3:1 – Ибишевич (50), 4:1 – Модест (37), 4:2 – Брукс (69).

Вольфсбург – Дармштадт – 1:0 (1:0)

1:0 – Гомес (45).

Айнтрахт – Гамбург– 0:0 (0:0).

Майнц – Шальке – 0:1 (0:0)

0:1 – Колашинац (50).

Боруссия М – Бавария – 0:0 (0:0)

0:1 – Мюллер (63).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 23 – Обамеянг (Боруссия Д), 22 – Модест (Кельн), 21 – Левандовски (Бавария).

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press