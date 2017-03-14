Возвращение «Гамбурга», важная победа «Герты» и юбилей Левандовски. Обзор 24-го тура Бундеслиги

Возвращение «Гамбурга», юбилей Роберта Левандовски и триумф «Герты» над «Боруссией» Д. Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать четвертого тура чемпионата Германии.

5 главных событий тура

1. Воскрешение «Гамбурга». «Гамбург», как птица Феникс, пытается возродиться после долгой спячки и постоянных стыковых матчей на вылет из Бундеслиги. Каждый тур команда показывает абсолютно разную игру. На этот раз «Боруссия» М, окрепшая после последних сильных матчей, попала под горячую руку «горожан». Забивший победный гол в ворота гостей Бобби Вуд, уже во второй раз поразил ворота «жеребцов» за две недели: в начале марта американский форвард сумел отыграть один мяч у «Боруссии» в Кубке Германии. «Гамбург» все еще претендует на стыковые игры, а «Гладбах» входит в первую десятку команд Бундеслиги.

2. «Ингольштадт» отнял очки у «Кельна» в домашнем матче. Аутсайдеры продолжают показывать лидерам немецкого чемпионата, что не боги горшки обжигают. «Ингольштадт» принимал дома «Кельн». Гости приехали в родной город «Ауди» фаворитами игры, а форвард Антони Модест мечтал сократить отставание от Обамеянга и Левандовски в таблице бомбардиров. В этом сезоне только французский форвард из всего «Кельна» забивал «Ингольштадту». Модест снова сделал дубль в ворота соперников. Хозяева не собирались отпускать «козлов» с тремя очками и нанесли в три раза больше ударов по воротам, чем гости. Как итог: ничья. «Кельн» продолжает стучаться в еврокубковую дверь, а «Ингольштадт» — во Вторую Бундеслигу.

3. «Герта» продолжает шествие к еврокубкам. Берлинский клуб всеми способами пытается войти в число счастливчиков-участников Лиги чемпионов. Если лидирующих «Баварию» и «Лейпциг» им уже не догнать, то «Боруссия» Д и «Хоффенхайм» имеют весьма шаткое положение. Игра с «черно-желтыми» позволила столичной команде приблизиться к мечте. Несмотря на постоянный прессинг, превосходство во владении и острые атаки со стороны гостей, «Герта» сдержала натиск и сохранила преимущество в матче. Обамеянг отыграл лишь один мяч, тем самым закрепив первое место в таблице бомбардиров Бундеслиги.

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4. «Дармштадт» пытается выкарабкаться из зоны вылета. «Дармштадт» давно уже все сбросили со счетов в Бундеслиге. Команда, набравшая 15 очков из 72 возможных, первая в очереди на вылет из первой лиги. Но иногда по ходу сезона «лилиям» попадаются команды, с легкостью отдающие свои очки. Не так давно таким клубом оказалась дортмундская «Боруссия», а на этот раз – «Майнц». Помните Сидни Сэма, блиставшего за «Байер» и похоронившего свою карьеру в «Шальке»? Этот парень снова стал забивать. К тому же его гол в ворота «Леверкузена» стал победным для «Дармштадта».

5. «Лейпциг» стал жертвой «волков». «РБ» уже второй матч подряд теряет очки и увеличивает отставание от первого места. На этот раз «быков» остановили «волки». Марио Гомес еще в прошлом году почувствовал второе дыхание и начал снова забивать. В этом сезоне форвард забил уже 9-й гол за «Вольфсбург». Ну а победный мяч «Лейпцигу» отдал дань уважения клубу, за который Гомес забил 75 голов в Бундеслиге. Таким образом, «РБ» отстал от «Баварии» на 10 очков, а одного из ключевых игроков клуба – Наби Кейта – собирается приобрести главный скупщик талантов в Германии. Сомнительные перспективы.

Цитата тура

Футболист «Герты» Митчелл Вайзер в матче с «Боруссией» Д решил заработать для команды стандарт и изобразил муки боли после столкновения с Усманом Дембеле. В результате, немец получил лишь желтую карточку за симуляцию. Вот как прокомментировал игрок свой поступок:

«Дембеле все время симулирует. Почему я не могу это сделать? Я решил проучить его».

Герой тура

Гвидо Бургшталлер, недавно купленный «Шальке» из «Нюрнберга», сполна оправдывает свою покупку. В матче с «Аугсбургом» австриец забил свои пятый и шестой голы за «Шальке». 27-летний полузащитник несправедливо игнорируется тренерским штабом сборной Австрии. Скоро команда сыграет квалификационные матчи к ЧМ. Отличный повод для вызова.

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Антигерой тура

Эмер Топрак не сумел реализовать важнейший пенальти в ворота «Вердера» на 96-й минуте матча. Игра завершилась со счетом 1:1, а «Байер» продолжает оставаться во второй половине таблицы, занимая 10-е место.

Цифра тура

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски в матче против «Айнтрахта» забил свой 100-й гол за мюнхенский клуб. Чтобы покорить этот показатель поляку потребовалось сыграть 136 матчей за немецкую команду.

Результаты тура:

Байер – Вердер – 1:1 (1:0)

1:0 – Фолланд (7), 1:1 – Писарро (79).

РБ Лейпциг – Вольфсбург – 0:1 (0:1)

0:1 – Гомес (9).

Дармштадт – Майнц – 2:1 (2:1)

1:0 – Сулу (5), 2:0 – Сэм (12), 2:1 – Квайсон (45).

Герта – Боруссия Д – 2:1 (1:0)

1:0 –Калу (11), 1:1 – Обамеянг (55), 2:1 – Платтенхардт (71).

Фрайбург – Хоффенхайм – 1:1 (0:0)

1:0 – Филипп (56), 1:1 – Крамарич (60).

Бавария – Айнтрахт – 3:0 (2:0)

1:0 – Левандовски (38), 2:0 – Коста (41), 3:0 – Левандовски (55).

Ингольштадт – Кельн – 2:2 (1:1)

0:1 – Модест (15), 1:1 – Лескано (42), 1:2 – Модест (60), 2:2 – Брежери (69).

Шальке – Аугсбург – 3:0 (3:0)

1:0 – Бургшталлер (4), 2:0 – Бургшталлер (29), 3:0 – Калиджури (34).

Гамбург – Боруссия М – 2:1 (1:1)

0:1 – Кристенсен (23), 1:1 – Костич (36), 2:1 – Вуд (80).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 22 – Обамеянг (Боруссия Д), 21 – Левандовски (Бавария), 19 – Модест (Кельн).

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press