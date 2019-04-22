Обмываем погоны. Путь ЦСКА к первому в истории Кубку Гагарина

ЦСКА завоевал «золото» по итогам всего чемпионата впервые с 1989 года. Теперь красно-синие — единственная команда, выигравшая и регулярное первенство, и плей-офф, а до уверенного триумфа над «Авангардом» в финале Кубка Гагарина (4:0) ни один клуб не побеждал в решающей серии с «сухим» счетом.

Протесты, запреты

Перед началом сезона московский клуб остался без поддержки активных болельщиков на новой «ЦСКА Арене». Команда сменила старый ЛДС у Ленинградского проспекта на 12-тысячный стадион 2015 года постройки, но фанатов не устроило соседство с болельщиками «Спартака». «Переезд на новую арену, в стенах которой свои игры вот уже второй год будет проводить «Спартак», — очень, мягко говоря, спорное решение», — заявили оппозиционеры и перестали посещать домашние матчи красно-синих. А в середине января сам клуб закрыл доступ на гостевой фан-сектор для своих фанатов в связи с постоянными нарушениями правил поведения в спортсооружениях. Так фанаты и руководство ссорились до начала плей-офф.

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Поступательное движение

К слову, два стартовых матча на «ЦСКА Арене» армейцы проиграли. Но постепенно команда вошла в сезон: серии из 10, 12, 16 побед кряду и 1–2 поражения между вечными выигрышами — так ЦСКА приближался к победе в «регулярке». Без проблем красно-синие вошли и в плей-офф, проиграв всего один матч в первых двух раундах. В конце полуфинальной серии КГ-2019 против СКА (4:3) начались напоминания о проклятии победителей «гладкого» сезона, но тут свое дело сделал голкипер Сорокин: в седьмом поединке (3:1) он отразил 17 из 18 бросков. А финал против «Авангарда» (4:0) стал расплатой за все неудачи прошлых лет: игроки ЦСКА не расслаблялись при полном доминировании над соперником, а также не велись на все заготовки омичей (силовое давление, быстрый вход в зону, выход из-под прессинга). Поражения в финальных сериях против «Металлурга»-2016 и «Ак Барса»-2018 научили москвичей соблюдать баланс.

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Хоккей игроков Никитина называли скучным. Но это неправда: команда с набором топ-исполнителей демонстрировала атакующий стиль с расчетом на игру без риска. Тем более статистика говорит о многом: ЦСКА не забил только в одном из 20 матчей плей-офф, форвард Григоренко стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина (13+8 по системе «гол+пас»), а вратаря Сорокина признали MVP финальной серии.

Дальше? Лучше

Поначалу победа в Кубке Гагарина наталкивала на мысли о летнем разборе команды. Та же пресс-служба «Миннесоты» поздравила с чемпионством Кирилла Капризова, который задрафтован как раз «Уайлд». Не было ли это намеком на скорый отъезд форварда? Но президент клуба Игорь Есмантович заверил: «У Капризова и других ребят нет никаких опций, позволяющих уехать в НХЛ раньше в случае победы в Кубке Гагарина. Боже упаси, у них контракты до 2020 года, все остаются». А его фраза об усилении состава обрадовала и болельщиков: получается, в следующем сезоне ЦСКА может только усилить свой движок. Конечно, если не произойдет постчемпионского спада.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: ПХК ЦСКА