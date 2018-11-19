Обмен телами. Как Германия почувствовала себя Россией, и что из этого вышло

Это был тот день, когда можно было оказаться в зазеркалье европейского футбола. Россия перед игрой с Германией смотрелась в перевернутое отражение и видела себя топ-сборной, на которую в Лейпциг едут болеть со всей Европы. Германия же чувствовала себя точно так, как обычно ощущают себя наши, – андердогом, в которого никто особо не верит. Но за 15 минут матча все опять встало на свои места, а корреспондент еженедельника «Футбол» все это видела своими глазами.

«Willkommen sbornaja»

— Тю, ты из Украины, что ли? — сделал вывод о моем происхождении таксист, судя по фамилии. И это было очень необычно: вы можете отличить немецкую фамилию от австрийской? А в Лейпциге украинскую от российской – могут! Потому что этот город — кусочек России на карте Германии.

Восточная Германия давно признана европейским пристанищем для русских. Но в первые мгновения знакомства с городом это очень удивляет. У центрального вокзала Лейпцига расположен торговый центр Brühl 1, – несложно догадаться, что это главный ТЦ города. Отличительная его особенность: на нем огромными мигающими буквами на кириллице написано: «Добро пожаловать в Лейпциг».

Афиши перед матчем со сборной России развешаны по всему городу и гласят: «Willkommen sbornaja», а количество русскоговорящих жителей вас приятно удивит. Визуально же Лейпциг — классический немецкий старинный город с огромной историей и архитектурой образца разных эпох. Тут и церковь святого Фомы, где похоронен Бах, и дом Мендельсона, и центральная площадь, не уступающая по эффектности какому-нибудь западногерманскому Бремену или Мюнхену.

Тирольское прошлое

В какой-то момент казалось, что это Станислав Черчесов выбирал город, где ему играть со сборной Германии. И временами его накрывала ностальгия.

— Я недавно был в Дрездене, проезжал мимо места, где жил, когда играл за «Динамо», и мимо роддома, где родился мой сын, — Станислав Черчесов с невероятной теплотой и улыбкой на лице рассказывал о Саксонии. Было заметно, что российский тренер рад выездной игре с немцами против Йоахима Лёва — далеко не самого последнего человека в его футбольной карьере.

Они встретились после матча. Лёв, как примерный школьник, стоял у стены у входа в зал для пресс-конференций, пока Станислав Черчесов отвечал на вопросы журналистов. Обнялись, перекинулись парой слов и разошлись. Тренеры знакомы еще со времен Тироля. В 2001 году молодой тренер Йоахим Лев пришел в австрийскую команду, которая внезапно оказалась на грани банкротства. А 39-летний Черчесов тогда был одним из самых опытных и уважаемых ветеранов и, судя по всему, был настроен сражаться на поле до конца, а не выбивать деньги из руководства. Вместе они выиграли «золото», и только потом «Тироль» закончил жизнь финансовым самоубийством.

Тайные связи

Это могло случиться раньше. Черчесов невероятно хотел сыграть со сборной Германии в рамках официального турнира: на Кубке конфедераций сборная России вылетела раньше, а на чемпионате мира – сами немцы. «Вылет Германии для меня — личное расстройство. Лёв — мой большой друг. Я к немцам отношусь с большой теплотой и расстроился, что они больше не участвуют в чемпионате мира», — сожалел летом Черчесов. И с Лёвом они встретились только осенью.

В октябре тренеры пересеклись в Лондоне. «Там мы разговаривали о лыжном спорте в Инсбруке», — Йоахим Лев не хотел раскрывать подробностей встречи. Но факт остается фактом: Станислав Черчесов продолжает оставаться одним из немногих тренеров в большом футболе, с кем Лёв находится в теплых отношениях.

Впрочем, у сборных России и Германии есть и другие точки соприкосновения.

«Я долгое время играл в Бундеслиге, у меня есть знакомые в сборной Германии. Я буду рад повидаться с ними», — раскрыл карты Константин Рауш за день до матча. Действительно, сразу для троих членов сборной России Германия — далеко не просто страна с четырьмя звездочками на форме. Константин Рауш и Роман Нойштедтер провели в Германии большую часть своей жизни, а немецкий чемпионат могут считать поистине родным.

А что в Германии? В команде Йоахима Лёва тоже найдутся «русские шпионы». Бернд Лено – сын русский немцев, переехавших в Германию из теплой Анапы незадолго до распада СССР. Матч против России стал для вратаря особым.

Обмен ситуациями

Но как же было странно наблюдать, как русский Лейпциг болел за sbornaja. В какие-то моменты казалось, что команды играют где-то в Краснодаре: кричалки «Россия! Россия!» были слышны чаще и громче, чем привычные для Германии «Дойчланд! Дойчланд!». Да и в оценке команд все перевернулась. Немцы на полном серьезе считали Россию фаворитом.

— Как считаете, сборная Германии выиграет сегодня? — спросила я у компании разношерстных немцев при входе на стадион.

— Да я не удивлюсь, если мы и сегодня проиграем. Йоги Лёв не хочет мириться с тем, что состав устарел. Ты видела сборную Германии на Кубке конфедераций? Почему у нас в составе нет Ларса Штиндля? Он «Боруссию» на второе место вывел! А этот (Йоахим Лёв) будто забыл о нем. Он постоянно говорит о перестройке, но продолжает вызывать Мюллера, Нойера, Дракслера, которые не справляются, — негодовал пожилой немец в форме сборной Германии образца 1990 года.

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— Ну, сложно отказаться от капитана и команды, с которыми он выиграл чемпионат мира.

— Лёв перестал понимать, как работает современный футбол. У Германии уже не те скорости, а менять игроков он начал только после чемпионата мира в России. Он думает только о себе и о своих идеях. Спасибо, конечно, Йоги за ЧМ-2014, но ему нужно было уйти вместе с Миро Клозе и Филиппом Ламом. Еще хотел поздравить сборную России с фантастической игрой в последние месяцы. Я обожаю вашего тренера. Вся наша семья болеет за «Динамо» Дрезден, поэтому я знаю, о чем говорю.

Увольнения Лёва можно не ждать?

Вот так Лёв мог почувствовать себя Черчесовым полугодичной давности. С Йоги действительно в Германии прощаются последние несколько месяцев, а он все не уходит. Но, возможно, все произойдет в ближайшее время: слухи вокруг тренера все мрачнее.

Да, Немецкий футбольный союз закрыл глаза на главный провал «манншафт» на чемпионате мира, а позже – и на вылет в Лигу В: Лёв неприкасаем. Германия подает признаки жизни в последних матчах только благодаря замене старых игроков на более молодых: Боатенг, Хедира, Гюндоган и Ко отправились набирать форму в клубах, а их заменили Гинтер, Горецка и Керер. Благодаря этим парням скорость атак значительно повысилась и немного улучшила ситуацию в команде Лёва. Однако эта ротация – всего лишь капля в море проблем немецкого тренера.

Немецкие СМИ пишут, что единственные ветераны, на которых Йоги будет и дальше рассчитывать, – Нойер, Кроос, Ройс и Киммих. Но с небольшой оговоркой: смена поколений пройдет не сразу. Очень слабо верится, что тренер способен отказаться от Хуммельса, Мюллера, Дракслера и других опытных парней. У Лёва все равно главное – это личные отношения. И поэтому он не вызывает футболистов, гремящих в немецкой «молодежке» и в клубах. Марсель Хальстенберг, Филипп Макс, Тер Штеген, наблюдающий за фейлами Нойера, – все это нелюбимчики Лева. Вот за это его и критикую в Германии. Вам ничего не напоминает эта ситуация?

А сам Лёв нервничает и грубит. «Главное в моей работе — спортивная составляющая. Находить общий язык с молодыми футболистами? У меня нет времени на это. Да, мои отношения с Ламом и Швайнштайгером были другими. Они росли при мне, и я рос вместе с ними!» — вот резкий ответ Йоги критикам. И если прислушаться, начинает казаться, что Лёву подсказывает Черчесов полугодичной давности.

Фанатский забег и Рауш

Но достаточно одного тайма, чтобы выйти из зазеркалья. Первый тайм немцы явно оставили за собой: наконец нормальная скорость и мотивированные игроки принесли три гола за 45 минут. Но уже во втором тайме началось самое интересное. Константина Рауша, подававшего угловой, забросали бумагой прямо во время игры. Связано ли это с его выбором? Возможно, ведь никто из других российских футболистов у флажка не столкнулся с подобным. Дальше еще веселее. К концу матча на поле появился болельщик с российским флагом, поклонившийся Мануэлю Нойеру в ноги. Немцы же явно не горели желанием ловить фаната: он спокойно бегал по газону минуты две и радовал зрителей хоть каким-то движением на поле.

«Болейте за сборную», — сказал Станислав Черчесов в конце своей послематчевой пресс-конференции. Поражение в Лейпциге — не повод возвращаться к привычным для российского фаната хейта национальной команды. Вот только свою крупную победу в Германии тоже не восприняли как повод отказаться от критики Лева.

Лейпциг

Товарищеский матч

ГЕРМАНИЯ — РОССИЯ — 3:0 (3:0)

Лейпциг. 15 ноября.

Стадион «Ред Булл Арена». 35 288 зрителей.

Судья: Сандро Шерер (Швейцария).

Германия: Нойер, Гинтер, Зюле, Рюдигер (Та, 60), Керер, Киммих, Хаверц (Руди, 65), Хектор (Шульц, 70), Гнабри (Мюллер, 73), Сане (Горецка, 78), Вернер (Брандт, 65).

Россия: Лунев, Набабкин (Семенов, 78), Нойштедтер, Джикия, Рауш (Кудряшов, 73), Ионов (Полоз, 75), Газинский, Кузяев (Камболов, 71), Ал. Миранчук (Ан. Миранчук), Ерохин, Ари (Заболотный, 55).

Голы: 1:0 — Сане (8), 2:0 — Зюле (25), 3:0 — Гнабри (40).

Предупреждение: Ерохин (64).

9 (6) удары (в створ) 8 (1)

6 фолы 8

8 угловые 4

1 офсайды 2

67 % владения мячом 33

Матч начался с гола хозяев. Гнабри покатил мяч на Сане, а тот реализовал выход один на один. Преимущество удвоил Зюле. Киммих подал угловой точно на немецкого защитника, а тот нанес точный удар в нижний левый угол ворот. Точку в игре поставил Гнабри. Хавертц сделал пас в штрафную на игрока, а немецкий полузащитник реализовал свой момент, забив гол в левый угол ворот. Во втором тайме активизировались россияне. Кузяев отобрал мяч на половине хозяев и сделал передачу на Ионова. Полузащитник сборной России уложил Рюдигера, но не попал с левой в ворота. На 82-й минуте гол чуть не привез Нойер: вратарь сборной Германии полез за пределы штрафной, обогнал одного россиянина, но другого не получилось. Газинский бил в пустые ворота, но мяч полетел выше.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press