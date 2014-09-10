Обладатели «Золотого мяча»: Роналдо. Смертельное оружие

Роналдо Луис Назарио де Лима выиграл два «Золотых мяча», обещав превратиться в настоящего идола эпохи. Но травмы и прочие напасти так и не позволили ему встать в один ряд с великими кумирами прошлого.





Желтая девятка



Когда Роналдо только начинал карьеру, игроки были похожи один на другого. Соответственно и «вкусных» моментов, столь любимых публикой, было наперечет. Роналдо такими моментами щедро одаривал. Характерный пример – мальчишки. Стоило Луису Назарио де Лиме набрать обороты, как едва ли не во всех частях света вспомнили про дворовый футбол, а миллионы юных отпрысков облачились в желтые майки под номером 9.

Формулу «поиграть в свое удовольствие» футбол, казалось бы, уже утратил навеки, но бразилец, добившийся безумной популярности, вернул его к истокам. Благодаря тем самым футболкам Роналдо мелькал повсюду, и не важно, что в самый неожиданный момент где-нибудь в супермаркете можно было встретить толстого дядьку с девятым номером на спине. Система работала, и главное даже не в том, что мировой футбол обрел долгожданную икону стиля, а что в Роналдо заиграли повсюду.

Однако полноценного успеха добиться не удалось. Возможно, потому что карьера талантливого бразильца оказалась скомканной из-за бесконечных травм и невзгод. Впрочем, не исключено, что на протяжении игровой карьеры ему пришлось сменить четыре больших клуба. И каких! Сегодня не каждый вспомнит, какая же команда стала для Роналдо самой-самой. Между тем он умудрился поиграть и за «Барселону», и за «Реал», и за «Интер», и за «Милан». Мало того что он дважды менял Испанию на Италию, так еще и защищал цвета столь противоречивых клубов, пытаясь каждый раз помимо игровых отношений завоевывать и горячие болельщицкие сердца. Естественно, даром такие перевоплощения не проходили и наложили свой существенный отпечаток.

Футбольный гранит



В детстве у маленького Зубастика любимой забавой был мячик. И кого это, собственно, должно удивлять, дело ведь происходило в Бразилии, где каждая уважающая себя семья считает, что она лучше всех разбирается в футболе. Не важно, что папа просто служил в телефонной компании, а мама убиралась в пиццерии, на будущее их отпрыска это никак не влияло. В конце концов футбол тем и хорош, что для вхождения в его высшее общество не требуется никаких спецпропусков. Главное – мастерство и работа. Для Роналдо, названного так в честь акушера, принимавшего роды его матери, работа всей жизни началась во дворе. Работа с мячом не предусматривала выходных, а паузы наступали разве что для учебы и сна.





//blaugrana.gr

Так в бедном квартале Бенто Рибейро, расположенного на северо-восточной окраине Рио-де-Жанейро, продолжалось многие годы, покуда малыш Ронни в первый раз не был взят отцом на легендарную «Маракану».

После возвращения с гигантской арены футбольный пульс в сердце бразильского мальчика забился еще яростнее, и теперь уже ни ему самому, ни его родителям не стоило беспокоиться за будущее.

Грызть гранит футбольной науки оказалось куда приятнее остальных учебных дисциплин, с которыми у Роналдо отношения были, мягко говоря, не лучшими. Однако орфографические ошибки очень быстро забывались, особенно на фоне того, как стремительно развивалось футбольное образование. Вскоре вести об уникуме разнеслись далеко за пределы Рио.

Первый профессиональный контракт предложил «Крузейро», а 50 тысяч долларов за 16-летнего паренька бывшему клубу Роналдо «Сан-Криставао» казались астрономическими . Однако всего за один сезон юный бомбардир забил 57 мячей, включая фантастический гол в ворота аргентинского «Бока Хуниорс», и отправился в Старый Свет.

Голландский ПСВ «Эйндховен» выложил уже свыше 5 млн евро и нисколько о том не жалел. Во-первых, потому что понимал, кого покупал. Во-вторых, Роналдо к тому времени был уже чемпионом мира-1994, хотя в Америке в команде Карлоса Алберто Паррейры не сыграл ни минуты. При этом в руководстве одного из самых преуспевающих клубов Страны тюльпанов осознавали, что грани таланта будущей звезды еще нужно было хорошенько отшлифовать.

Грани прекрасного



Голландский этап карьеры получился наиболее светлым, хотя Роналдо ограничился лишь победой в Кубке страны, а на второй год пребывания в команде Дика Адвоката получил первую тяжелую травму колена. Едва же встав в строй, бразилец объявил о смене прописки, причем многие полагали, что его путь проляжет на Апеннины, где существовала личная договоренность с президентом «Интера» Массимо Моратти, как вдруг невесть откуда возникла «Барселона». В последний момент руководству «нерадзурри» было предложено перебить предложение каталонцев в 15 млн евро, однако итальянская сторона сочла такое развитие событий обманом.

Впрочем, пребывание в позе обиженного длилось для Моратти всего один год. За это время патрон миланского клуба успел понять, что прогадал. Но от давней мечты не отказался. И вынужден был за опрометчивую несговорчивость заплатить лишние 13 млн евро. Игра стоила свеч, пусть спортивные показатели «Интера» не сильно от того прибавили.

За пять сезонов с Роналдо «черно-синие» смогли завоевать лишь Кубок УЕФА сезона-1997/98, лишний раз подчеркнув свою несостоятельност ь в те времена. А вот тиффози в бразильце души не чаяли, нарекли его Il Fenomeno и буквально носили на руках. В «Интере» Роналдо прибрал к рукам свой первый «Золотой мяч», но о больших командных победах лишь только мечтал. Его популярность росла как на дрожжах, отбоя в рекламодателях не было никакого, и в этом денежном нашествии Феномен порой переступал грань.

В одном из роликов подконтрольного Моратти шинного концерна Pirelli Ронни предстал с раскинутыми руками в виде статуи Иисуса Христа, стоящей в Рио, чем вызвал праведный гнев Католической церкви. «Пожар» в сердцах огромного числа верующих был потушен только после личной аудиенции провинившегося у папы римского.

Пятилетняя карьера Роналдо в «Интере» вместила в себя все. Были в ней и бравурные моменты, и слезы отчаяния. Кадры плачущего форварда облетели весь мир в апреле 2000-го, когда всего через десять минут после возвращения на поле едва залечивший очередную тяжелую травму бразилец вынужден был вновь отправиться в подчинение эскулапов. В тот момент Феномену сопереживал весь мир, и многие тогда подумали, что присутствуют при закате великой карьеры мастера. Но все самое интересное только начиналось.

Феноменальный взлет



В общей сложности несчастное колено Роналдо перенесло две операции, а на полную реабилитацию понадобилось целых два года. Два долгих года великий нападающий был вне поля зрения всего футбольного сообщества, а вернувшись на поле весной 2002-го, всего через несколько месяцев стал двукратным чемпионом мира. Судьбу дальневосточного мундиаля решили два мяча Феномена в ворота немца Оливера Кана, а чуть позже он собрал и целую коллекцию личных регалий – второй «Золотой мяч» от France Football, звание лучшего футболиста мира по версии ФИФА и ряда других устроителей.

К тому моменту Ронни уже стал частью «галактики» Флорентино Переса, не пожалевшего в пользу «Интера» 45 млн евро. В «Реале» бразилец наконец-то стал чемпионом страны (Испании) и вопреки предположениям скептиков отыграл почти пять сезонов. Возможно, это был уже не тот задорный авантюрист, но забивал Роналдо, а главное, собирал столь необходимую для «королевского» клуба кассу, по-прежнему исправно. Потрудился он и на благо «Милана», а затем еще и «Коринтианса», простившись с большим футболом в июне 2011-го. Окончательно Феномен, наводивший страх и ужас на всех вратарей современности, завершил карьеру почти в 35.