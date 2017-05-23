О мышах и людях. Кто стал душой чемпионского «Монако»

Пока Радамель Фалькао возвращал игровую форму времен «Порту», Килиан Мбаппе переписывал рекорды и «перестреливал» всех ровесников, вместе взятых, а Камиль Глик руководил молодежью, осталась незаметной роль весельчака Бенжамена Менди. Вот кто стал одним из главных аргументов в победном споре бездушной трофейной машиной из Парижа.

Левый защитник из небольшого городка Лонжюмо в 13 лет переехал в Гавр и мог бы долго чахнуть в Лиге 2, стать очередным Менди (фамилия во Франции такая же распространенная, как у нас Смирнов или Петров), но Бенжамена заметил Франсис Смерецкий. Опытный специалист в 1990-х признавался лучшим тренером страны, выигрывал Кубок Интертото с «Генгамом», но ему так и не довелось поработать с топ-клубами. Жалеть об этом ему не приходится. Он уже почти 15 лет в системе национальной команды и доводит мальчишек начиная со сборной U-16 и до молодежной. Взлет Менди – тоже заслуга Смерецкого. В 2013-м Бенжамен в компании других талантливых ребят – вроде Антони Марсьяля, Эмерика Лапорта – отправился на Евро U-19 в Литву. Уже тогда защитник «Гавра» много шутил, веселился и даже после проигранного финала сербам утешал партнеров.

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Он и сам недолго переживал, потому что сразу после возвращения с турнира с ним связались представители «Марселя». На тот момент вице-чемпиону Франции покупка обошлась в 4 млн евро. В клубе уже тогда началась перестройка с постоянной сменой тренеров. Бенжамен пытался доказать, что достоин играть на левом фланге «Олимпика» больше, чем опытный Жереми Морель. C приходом в команду Марселы Бьелсы роль Менди в составе возросла. Его по-прежнему критиковали за то, что он часто забывал про опеку, мог задержаться во время контратаки или не успеть на перехват. Журналист французской радиостанции RMC Эрик ди Меко в свое время написал в твиттере: «Если Менди когда-нибудь сыграет за сборную Франции, то я съем мертвую крысу». С аргентинцем у защитника не только появилась уверенность в себе и очевидный прогресс, но и нацеленность в атаке: Менди все чаще ассистировал, а его кроссы по-настоящему заработали. По итогам сезона защитника номинировали на Golden Boy.

Его цена возросла в разы. Перед началом сезона защитник перешел в «Монако» за 12 млн евро на замену нигерийцу Элдерсону Эчиеджиле. Стать настоящим монегаском Менди удалось быстро. В отличие от «Марселя», здесь не было «дедовщины» и разрозненности, а команда на маленькие коммуны не делилась. Современный «Монако» Леонардо Жардима — фрукт свежий, а его мякоть многим клубам еще только предстоит опробовать в Лиге чемпионов. Новичок в новом коллективе встретил много ровесников, а больше всего подружился с Килианом Мбаппе. Они постоянно вместе на тренировках, на снимках, а также обожают друг друга ретвитить. Едва ли они оба могли представить, как игра форварда взорвет футбольное сообщество.

Менди мучили зачастившие травмы, но защитник оптимизма не терял и заряжал им партнеров. Единственный раз он потерял контроль над эмоциями — в игре против «Лиона» в конце прошлого года. С самого стартового свистка футболиста били по ногам, играли с неприкрытой агрессией, и уже на 40-й минуте Менди не выдержал и после очередного стыка ударил сзади Корантена Толиссо. Федерация дисквалифицировала Бенжамена на четыре матча, но после истечения наказания защитник места в основе не потерял.

Оба – и Менди, и Толиссо – уже в марте вместе пели на коллективном вечере сборной Франции. Это был обязательный ритуал для дебютантов. После вызова в национальную команду защитнику напомнили о споре трехлетней давности. Футболист написал Эрику ди Меко в твиттере: «Я не злопамятный, поэтому предлагаю вам просто провести день с новым аватаром и крысиным рогу» и приложил фотографию с огромной рисованной злой крысой, держащей сыр.

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В среду состоялась перенесенная игра «Монако» против «Сент-Этьена». Победа гарантировала долгожданное «золото» Лиги 1. Монегаски выиграли – 2:0, после чего заполненный «Луи II» сошел с ума, хоть и максимально цивилизованно. Репортеры подбежали к Менди, обнимающему Мбаппе, и спросили, как игроки планируют отметить чемпионство. «Никаких празднований! Килиану нужно готовиться к экзаменам», – пошутил Бенжамен. Хочется надеяться, что Леонарду Жардиму удастся удержать победный состав как можно дольше. Хотя бы до конца следующего сезона.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.