Нули с палочкой. За перенос сроков ЧМ-2022 Катар предлагает клубам 1 млрд евро

ФИФА предлагает клубам 1 млрд евро за то, чтобы они согласились провести чемпионат мира 2022 года в Катаре в ноябре-декабре. Европейские чемпионаты – против. Именно в это время матчи в Европе идут один за одним, наполняя кассы клубов доходами от ТВ и продажи билетов. Но сумма «взятки» настолько высока, что отказаться невозможно. Пусть все это и грозит очередным взрывом на трансферном рынке.

За что такие деньги?

С самого начала идея с проведением чемпионата мира в Катаре разбивалась о вопрос «Когда играть?». Катар – это 11,5 тысячи квадратных километров пустыни, которые нефтяными вышками и построенными на нефтегазовые деньги небоскребами торчат в Персидском заливе. Летом здесь столбик термометра доползает до отметки +50 градусов, и вряд ли кто-то в такую погоду сможет думать о футболе. Катар на выборах страны-организатора ЧМ-2022 выставлял красивые макеты стадионов и обещал повесить на них гигантской мощности кондиционеры. Ему мало кто верил, но шел 2010 год, и Кубок мира-2022 казался таким далеким делом, что, казалось, все как-нибудь рассосется. Не рассосалось – привычный футбольный календарь сезона через пять лет перевернут так, что мало не покажется никому.

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Сначала все посмотрели на январь – то есть в сторону зимнего перерыва национальных первенств. Но тут возмутились бизнесмены. В феврале 2022 года весь мир должен следить за зимней Олимпиадой, а если за месяц до этого люди посмотрят футбольный чемпионат, то ТВ-рейтинги рухнут. И это даже не самое страшное. Если два крупнейших спортивных турнира вместить в пару месяцев, крупные спонсоры, такие как adidas, Nike и прочие, потратят намного меньше миллиардов на рекламу. Короче, если чемпионат мира назначить на январь, зрителя можно перекормить спортивными зрелищами, и идею благополучно похоронили.

Следующие рассматриваемые даты: 5 мая — 4 июня. Тоже жарко, но не адски (+35 днем, 30 – ночью). Но тут уже отказался Катар. Чемпионат мира тогда бы пересекся со священным месяцем Рамадан, и со всеми строгостями исламского поста провести его вообще было бы невозможно. Остановились на датах 21 ноября — 18 декабря: +25–30 днем, 20 – ночью и отличные возможности сэкономить на стадионных кондиционерах. Остается только договориться с европейскими лигами.

Как будут делить?

На прошлой неделе президент ФИФА Джанни Инфантино сгонял в Катар на заседание исполкома Международной федерации футбола и сделал несколько громких заявлений. Например сказал, что ЧМ-2026, на котором впервые будут выступать 48 команд, совместно могут провести две-три или даже четыре страны. А испанское издание AS разузнало, что также речь шла и о том, чтобы уломать европейские лиги пойти на уступки. Якобы у Инфантино есть предложение: на компенсации за участие футболистов в Кубке мира организаторы готовы потратить до 1 млрд евро.

1 млрд евро – это очень много. За то что клубы отпустили своих игроков на чемпионат мира 2014 года в Бразилию, им заплатили 70 млн евро. Тогда больше всех заработала «Бавария» — 1,7 млн евро, а «Зенит» получил с ФИФА 866 тысяч. А теперь за участие одного игрока можно будет получить больше миллиона.

Почему это плохо?

Механизмы распределения компенсаций наверняка даже еще не разрабатывали. Но если грубо прикинуть, что в Катар приедут 32 сборные по 25 футболистов в заявке, то получится 800 игроков. Если общая компенсация — миллиард, значит 1,2 млн евро за каждого. Это означает только одно: трансферный рынок летом 2023-го распухнет на лишний миллиард и цены на игроков вырастут еще больше.

Клубы и так тратят на футболистов слишком много. Согласно исследованиям размер трансферного рынка в 2016 году вырос на 14% и составил 4,79 млрд долларов. Траты китайской Суперлиги составили 451,3 млн долларов. Теперь представьте, что на рынок ворвутся два Китая и еще немного русских (российская Премьер-лига потратила на трансферы в 2016 году 114,1 млн долларов).

Где ФИФА возьмет этот миллиард, никто пока не знает. Для нее это большая сумма. В Бразилии Международная федерация футбола заработала 4 млрд, и в Катаре будет ненамного больше. Но может быть, поможет страна-организатор. Для них это не деньги: стоимость проведения чемпионата мира в Катаре оценивается в 200 млрд долларов.

Какие еще проблемы у Катара?

Сроки проведения чемпионата мира – главная проблема Катара при подготовке, но не единственная. И их тоже будут решать еще долго и шумно. Например, в стране очень ограничено потребление алкоголя. Чтобы купить его, нужна лицензия. Она выдается только людям старше 21 года, которые прожили в Катаре определенное количество лет, у них должен быть доход не менее 1000 долларов в месяц и разрешение работодателя.

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Оргкомитету ЧМ-2022 при каждом удобном случае задают вопрос, что делать с алкоголем, – для многих болельщиков чемпионат мира при таких запретах на праздник похож не будет. Представители Катара обещают решить проблему. Пока речь идет, что спиртное будут отпускать в специальных зонах, но сколько их будет, где их разместят и нужно ли будет показывать какие-то дополнительные документы, неясно.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Global Look Press