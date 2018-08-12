Новый босс. Карло Анчелотти меняет почерк «Наполи»

В Серии А межсезонье ознаменовалось возвращением в Италию Карло Анчелотти. Один из самых успешных тренеров мира, которому трижды покорялась Лига чемпионов, не работал на родине почти десять лет. Поможет ли он «Наполи» сделать шаг вперед – большой вопрос, но очередная попытка президента клуба Аурелио Де Лаурентиса превратить «адзурри» в топ-клуб — это всегда весело.

Тест на вожака

Маурицио Сарри мог бы пробоваться на кинороль опасного гангстера: вечно облаченный в спортивный костюм, он не умеет аккуратно подбирать слова при общении с журналистами и выкуривает по три пачки сигарет в день. Да и сбывшаяся мечта неаполитанца тренировать родной клуб подходит под тексты песен среднестатистического «опасного» рэпера: «В меня никто не верил, но я нагнул их всех». Такими восхищаются.

А вот Карло Анчелотти добился признания за пределами юга Италии еще в 2000-е годы. Его золотое время – две победы в Лиге чемпионов с «Миланом». Пусть это было давно, но активные фанаты с «Сан-Паоло» не забывают работы на врагов. Поэтому Анчелотти в Неаполе придется непросто – нужно выдержать давление вспыльчивых трибун. В той же «Баварии» он с нападками не справился, хотя болельщики там гораздо спокойнее. К тому же в Мюнхене на итальянца ополчились футболисты, из-за чего Анчелотти и был отправлен в отставку.

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А вспомните подобные истории с Сарри? Нет, ведь Мистер 33 создал собственный мафиозный клан: за все три сезона, что он прививал «Наполи» свою философию, в «адзурри» не произошло ни одного крупного скандала с участием футболистов. Настоящая омерта – мафиозный «кодекс чести».

Миссия «удивить Де Лау»

На предсезонной встрече руководства «Наполи» и болельщиков глава клуба Аурелио Лаурентис резко отреагировал на реплику:

— Господин президент, мы хотим побеждать!

— Тогда вам следует болеть за «Ювентус». Вы [фанаты] тоже должны тратить деньги, чтобы мы могли продвигаться на трансферном рынке. Мы делаем свою часть.

За 14 лет правления в «адзурри» Аурелио де Лаурентис научился красиво посылать всех, с кем он не хочет общаться. В Неаполе он – местный дон, который вжился в роль и обрел принцип «Выжмись на благо мафии и проваливай». Его философия проста: главный тренер в клубе — история на сезон-два. Маурицио Сарри отработал в «Наполи» целых три. Но во многом – благодаря тактическим чудесам и красивой игре, и Де Лау желал увидеть спектакль до конца.

Постановка хоть и удивляла и восхищала всю Европу, но так и не привела к большим призам: главный успех «Наполи» при Сарри – два «серебра» Серии А. Поэтому и худрука выставили за дверь. Сколько теперь продержится Карло? Контракт он подписал на три года, но это ни о чем не говорит.

Впрочем, мудрый Анчелотти разгадал секрет долголетия Сарри в «Наполи». Поэтому уже с первых дней решил удивлять Лаурентиса. В предсезонных матчах «голубые» готовятся к переходу со схемы 4+3+3 на 4+3+2+1. Старым «деталям» тренер находит новое место: теперь два крайних форварда (Инсинье, Мертенс) располагаются выше, чем это было при Сарри. В новом сезоне эти нападающие часто перемещаются в центр, что и поможет Карло перекраивать схему.

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Ушел опорник Жоржиньо, за которого «Челси» отдал 57 млн евро? Не беда, если на это место отправился универсал Марек Гамшик, причем сместился он ниже ушедшего партнера. Теперь функции разрушения и организация атак (а значит, и наибольшая ответственность) доверены словаку, который уже многие годы носит капитанскую повязку.

Поменяется и структура игры. Сарри не приветствовал проявление инициативы от футболистов, его план строился на четком следовании установкам. Анчелотти же такого не допустит: он не ограничивает игроков 1–2 касаниями мяча и дает время на обдумывание решений. Пример такой тактики – гений Модрича, раскрывшийся при Карло в «Реале».

Держаться всем защитникам во главе с Кулибали на одной линии и ни шагу без спроса – это в прошлом, теперь приветствуется грамотная импровизация. Красиво, но понравится ли новый стиль Де Лау, когда наступит обязательный спад?

Заказ на «старую синьору»

Сарри мотивировал Игуаина, провалившего сезон-2014/15, сделав из него бомбардира. Он вернул в основной состав Гамшика после травмы, уговорил Мертенса остаться в команде, доверял место на поле Милику, хотя поляк дважды рвал «кресты», долго восстанавливаясь от повреждений. Кулибали, Аллан, Альбиоль – итальянский специалист сумел их завести. А что может сделать с этими же футболистами Карло?

«Я хочу работать с опорой на ту команду, которую создал Сарри», — заявил Анчелотти при переходе в «Наполи». Слукавил? Отчасти, ведь в каждый новый коллектив Карло всегда привносил что-то свое. Он тоже умеет раскрывать таланты: вся игра через опорника Андреа Пирло в «Милане» — его рук дело.

И насчет «той команды, которую создал Сарри» — это преувеличение. В межсезонье «Наполи» покинули 15 игроков. Присоединилось же к «адзурри», не считая вернувшихся из аренды, шестеро футболистов. Папа Карло решил обновить «клан» и нанять вратарей, принадлежавших «Удинезе», – 21-летнего итальянца Алекса Мерета (22 млн евро) и 32-летнего грека Орестиса Карнезиса (2,5 млн евро). Роль преемника Пепе Рейны, отбывшего в «Милан», должна мотивировать обоих. Алекс, впрочем, смотрится гораздо перспективнее: в прошлом сезоне он был арендован СПАЛом и помог новичку Серии А сохранить место в элите. Три матча на ноль (два из которых – с «Ювентусом» и «Фиорентиной») и уверенная игра в целом убедили «Наполи»: серебряного призера Евро-2016 (U-19) надо брать. В «адзурри» Мерет уже успел сломать локтевую кость и перенести операцию, но к началу сезона он восстановится.

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Самой дорогой летней покупкой для «голубых» пока является 30-миллионный трансфер испанского хавбека Фабиана Руиса, но скоро его может побить переход форварда Андреа Белотти за 50 млн евро. Помните вопрос о «Ювентусе», на который нервно отреагировал Де Лаурентис? После этого и стали понятны цели «Наполи» на сезон: убрать «бьянконери» с первого места в Италии. Новички, роли которых в топ-клубе пока туманны, могут спутать основным соперникам все карты.

Хватит ли этого Карло Анчелотти, чтобы сделать «Наполи» «итальянской бандой №1», пока непонятно. Первая серьезная проверка для команды в товарищеском матче с «Ливерпулем» завершилась разгромом (0:5), а сам Анчелотти заявил: «Лучше опозориться сейчас, чем через месяц». Правда, до сих пор непонятно, были ли сделаны выводы после поражения: уже через три дня была итальянский клуб обыграл дортмундскую «Боруссия» (3:1), а вчера с тем же счетом «Вольфсбургу».

Серия А стартует 18 августа, и в первых двух турах «адзурри» ждут встречи с «Лацио» и «Миланом». После этих игр можно будет делать первые выводы о том, сумел ли тренер, называющий себя «тихим лидером», подобрать ключи к Неаполю.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: пресс-служба «Наполи»