Невеселые молочники. Кто забрал из «Лужников» кубок УЕФА

Стадион «Лужники» после масштабной реконструкции примет финал ЧМ-2018. Здесь уже не будет беговых дорожек, а газон постелют натуральный. Такой же живой, как 18 лет назад, когда в чаше арены сражались в финале Кубка УЕФА «Парма» и «Марсель». Еженедельник «Футбол» вспоминает победителей той игры — обладателей Кубка Италии-1999 за несколько лет до масштабной распродажи клуба.

Нестор Сенсини (50)

Аргентинский защитник в 1988-м выиграл чемпионат в составе «Ньюэллс Олд Бойз». Команду представляли исключительно свои воспитанники. В 23 года Нестор переехал в Европу, где 5 сезонов выступал за «Удинезе». В «Парму» защитник попал в 1993-м по приглашению Невио Скалы и дважды побеждал в Кубке УЕФА. Сенсини — обладатель «серебра» ЧМ-1990 и ОИ-1996, а теперь — директор «Ньюэллс Олд Бойз».

Паоло Ваноли (44)

Левый защитник из Ломбардии. Его первый клуб — «Варесе» из одноименного города. Паоло долго не мог проявить себя во взрослом футболе. Постоянно менял команды, пока в 1993-м не оказался в «Венеции». Несколько «сухих» сезонов в городе на воде, и Ваноли пригласили в «Верону», представлявшую на тот момент Серию А. В футболке «Пармы» выступал в период с 1998 по 2000 год, а теперь — тренер сборной Италии (U-19).

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Ален Богоссян (46)

Полузащитник из Франции с корнями и званием почетного гражданина Армении. Ален до 24 лет выступал за «Марсель», воспитанником которого и является. В 1994-м Богоссяна купил «Наполи». Чтобы поработать у легендарного Вуядина Бошкова, хавбек перешел в «Сампдорию», но из-за скорого ухода Профессора уже на следующий сезон перебрался в «Парму». С 2010-го входит в тренерский штаб сборной Франции.

Лилиан Тюрам (45)

Защитник из Гваделупы мечтал стать священником, но всю жизнь посвятил футболу, выступая за Францию. В 1996-м принявший «Парму» Карло Анчелотти настоял на покупке Лилиана. Тот отыграл за «желто-синих» 5 лет, а затем перешел в «Юве», став одной из самых дорогих сделок в истории клуба (35 млн евро). Завершил карьеру в «Барсе» из-за проблем с сердцем. Сейчас заведует фондом по борьбе с расизмом.

Дино Баджо (45)

Опорного полузащитника еще ребенком заметили скауты «Торино». Поднявшись с командой в Серию А, Дино уже через год был продан в «Юве», чтобы погасить часть долгов президента Джана Мауро Борзано. Когда он выступал с тезкой Роберто, Дино часто называли «Баджо-2». После яркого ЧМ-1994 полузащитника выкупила «Парма». Спустя 5 лет его приобрел «Лацио» во время масштабной распродажи «желто-синих». Сейчас — путешествует.

Джанлуиджи Буффон (39)

Джиджи стал вратарем случайно. Однажды у «Пармы» «сломались» все голкиперы, а Буффон, игравший полузащитником, был самым высоким в команде и выстоял надежно. Уже в 17 лет Буффон дебютировал в основе у Невио Скалы против «Милана» и отстоял ворота на ноль. Спустя два года Джиджи покорилась сборная, и вскоре он вытеснил Джанлуку Пальюку. Вот уже 16 лет легендарный вратарь — опора и икона «Ювентуса».

Хуан Себастьян Верон (42)

Аргентинский полузащитник в 21 год переехал в Италию, где выступал за «Сампдорию», «Парму», «Лацио». В 2001-м стал самой дорогой покупкой в истории АПЛ, перебравшись в «МЮ» за 30 млн фунтов. Но в составе «дьяволов» не заиграл и был отдан в «Челси» за сумму, вдвое меньшую. В разные годы возвращался в «Эстудиантес», а затем стал его владельцем. В этом году вернется на поле.

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Фабио Каннаваро (43)

Низкорослый защитник (176 см), выигравший «Золотой мяч» в год победы на ЧМ-2006. Ребенком подавал мячи Марадоне. В 1995-м перешел в «Парму», открыл пиццерию «Уголок Неаполя». Бизнес взлетел, и экс-капитан сборной Италии расширил сеть по стране. Из-за долгов «желто-синие» расстались с лидером. Каннаваро заблистал с новой силой в «Интере», «Юве», а затем и в «Реале». Ныне — тренер «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Эрнан Креспо (41)

Аргентинский форвард и автор первого мяча в финале Кубка УЕФА в ворота «Марселя». В 1996-м в статусе победителя Кубка Либертадорес Креспо перешел в «Парму» и стал одним из любимцев Карло Анчелотти. Тот даже позвал аргентинца в «Милан», а до этого Эрнана купил «Лацио» за рекордные 35 млн евро. Поиграл за лондонский «Челси», а завершил карьеру в 2012-м в составе «Пармы». До 2016 года тренировал «Модену».

Антонио Бенарриво (48)

Левый защитник, кумир и капитан «желто-синих», посвятивший лучшие годы «Парме». Антонио начинал в «Бриндизи» из одноименного города. Бегая быстрее всех в Серии С, был замечен боссами «Падовы» и приглашен в клуб. Спустя два года Невио Скала перехватил желанного защитника, и в 1993-м Бенарриво оказался в «Парме», а затем дебютировал и в сборной. Сейчас ведет частный бизнес и планирует тренировать.

Энрико Кьеза (46)

Форвард, воспитанник «Сампдории». В родном клубе оказался не нужен и долго курсировал по арендам, пока «Парма» в 1996-м не выкупила его контракт. Своим взлетом и вызовом в сборную Энрико обязан Карло Анчелотти, который заставил нападающего поверить в себя. После ухода от «желто-синих» Кьеза стал лидером «Фиорентины», переживающей в тот момент трудные времена. Сейчас — тренер молодежного состава «Сампдории».

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Альберто Малезани (62)

Всю жизнь Малезани посвятил скромному «Аудаче» из Сан-Микеле. Он выступал в роли полузащитника, но никогда не поднимался до высокого уровня. Главный успех за эти годы — выход с «Аудаче» из Серии D в Серию C. После завершения карьеры Альберто искал себя во многих направлениях, но понял, что будет нужен только в футболе. Он даже на медовый месяц отвез супругу в Барселону, чтобы посмотреть на тренировки Йохана Круиффа и напросился на стажировку в «Аякс», чтобы изучать особенности тотального футбола. В 1987 году Малезани устроился в «молодежку» «Кьево», а затем ассистировал Карло Де Анхелису в главной команде. После ухода специалиста именно Альберто доверили веронцев. За годы многолетних тренерских поисков итальянец опробовал не один десяток команд, в том числе и за границей, но только в «Парме» он по-настоящему почувствовал вкус победы. За три года Малезани выиграл все на национальном уровне и привез на «Эннио Тардини» кубок УЕФА. Жаль, что сказка о «веселых молочниках» быстро прокисла. Компания Parmalat пережила банкротство, а вместе с ней пострадал и легендарный итальянский клуб. С 2014 года Малезани — на заслуженной пенсии. Его последним местом работы был «Сассуоло».

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press, Legion Media