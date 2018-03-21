Нельзя помиловать. Из-за чего фанаты «Луча-Энергии» ненавидят Александра Григоряна

13 марта, Владивосток. «Луч-Энергия» выигрывает у Оренбурга (1:0) – одного из лидеров ФНЛ. Что может быть лучше? Но активные болельщики с Дальнего Востока настроены агрессивно. По ходу матча они трижды обращаются к новому старому тренеру команды и скандируют: «Григорян – петух!» «Фанаты опять возомнили себя царями футбола», — скажет не знакомый с ситуацией читатель. Но в этой истории все не так однозначно.

После первых двух зарядов Александр Григорян заявлял об оскорблениях арбитрам и делегатам матча, а во время третьего отправился через все поле к фан-сектору. Небольшая справка: похождение он затеял во время игры. Самое веселое, что игроки успели остановить Григоряна в десяти метрах от трибуны, но матч в это время продолжался!

«Мне все равно до мнения людей, которым я немил только потому, что перешел в Хабаровск. Или потому, что им не нравится моя рожа. Сколько ж надо иметь мозгов, чтобы петь «Луч, мы навсегда с тобой» и параллельно произносить такие вещи в сторону тренера?! Чистейшей воды лицемерие. Или идиотизм», — вроде бы тут Григорян разложил все по полочкам. Однако участники «8-го сектора севера» (на этой трибуне располагаются активные фанаты желто-синих) тоже обвиняют тренера в лицемерии, только их позиция подкреплена фактами.

Карта ненависти

Григорян впервые возглавил «Луч-Энергию» в 2013-м. Тогда он был разозлен недопониманием со стороны руководства и болельщиков «СКА-Энергии» и открыто заявлял о планах мести при переходе к врагам хабаровчан. Фанатов «Луча» это завело: ненависть в дальневосточном дерби никто не отменял.

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Лучшего достижения за последнее время (1/2 финала КР 2013/14) «тигры» добились при Григоряне. Но финансовая нестабильность клуба сподвигла Александра на срочный переезд. «Мне поступило предложение от «Тосно». Естественно, я его принял», — заявил Григорян в декабре 2014 года. Ах, да: неожиданная рокировка случилась всего через месяц после того, как специалист переподписал контракт с желто-синими. Но злость болельщиков началась даже не из-за бегства к денежной стабильности, а «благодаря» непостоянности Александра.

О чем речь? Для этого нужно составить карту ненависти имени Григоряна: уход из финансово неустойчивого «Луча» — просьбы вернуться обратно уже через полгода после неудачи с «Тосно» — неожиданный переход-возвращение к главным соперникам «тигров» из хабаровского СКА (2015 год) — ссоры с местными фанатами («Какие вы на хрен болельщики?! Столько визга, а зрителей, блин, с гулькин хрен!») — отъезд (уже из Хабаровска) ради работы с «Анжи» — камбэк во Владивосток после смены трех клубов в 2017-м. Теперь становится понятно, из-за чего фанатов двух враждующих команд раздражает один и тот же человек.

Не требуем перемен

В первую очередь болельщики «Луча» протестуют из-за увольнения Жолта Хорняка: по их мнению, при словаке тесно работала связь между игроками и зрителями. Достаточно вспомнить историю с фанатами, которые кормили любимцев во время командного безденежья. При этом Хорняк выжал максимум из голодных игроков: перед зимней паузой те вышли в 1/4 финала Кубка России и поднялись из зоны вылета. Но причина ухода специалиста во время межсезонья так и не названа.

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Болельщики уверены, что теперь их клуб возглавил «пассажир»: в мужском футболе Григорян не тренировал команду больше полутора лет, поэтому его переход при появлении более выгодного предложения прогнозируем. Неудивительно, что фанаты уже написали открытое письмо руководству с важным посылом: Григоряну здесь не будут рады.

Итоги и последствия

Психологи утверждают: «В любой ссоре не правы обе стороны». В случае с болельщиками все ясно: не провоцировали бы тренера (тем более зная его вспыльчивый характер), не случился бы такой конфликт. Другое дело, что этого они и добивались. И доигрались: после матча с «Оренбургом» футболисты «Луча» демонстративно не поприветствовали фан-сектор (говорят, по просьбе главного тренера).

Григорян знал, куда возвращается. Его действия не могли не задеть фанатов, поэтому обращать внимание на обиды бесполезно. Нужно доказывать состоятельность результатами. И не принимать близко к сердцу слова фанатов «Луча», которые не собираются менять мнение к специалисту и после побед.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: пресс-служба ФК «Луч-Энергия», официальный сайт ФНЛ