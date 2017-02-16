Не последние самураи. Кто из японских игроков стал незаменимым в Германии

Главный тренер сборной Японии Вахид Халилходжич здорово экономит на командировках. Сразу восемь кандидатов в его команду играют в Бундеслиге, организовав в Германии небольшой островок японского футбола.

После чемпионата мира-2002 весь мир узнал, как могут играть юго-восточные азиаты. Турнир стал толчком для новой волны массового переезда японских игроков в Европу, в частности в Бундеслигу. Подавляющее большинство японских легионеров выступают в немецком чемпионате. Причина в том, что на ментальном уровне немцы и японцы очень похожи, а история их отношений уходит корнями в начало ХХ века (учебник истории может рассказать об этом подробнее). Соотношение «цена–качество» и финансовая выгода всегда были для немцев на первом месте. Клубы Бундеслиги быстро оценили талантливых, трудолюбивых и недорогих игроков из Азии. Особенно – юрких и скоростных полузащитников и нападающих.

Синдзи Кагава – самый известный японец Бундеслиги. Юрген Клопп в 2010-м откопал 20-летнего футболиста в «Сересо Осака». Сумма трансфера составила смешные 300 тысяч евро, и это была потрясающая сделка. В первом же сезоне вся Европа увидела, какой бриллиант нашел Клопп в Стране восходящего солнца. На молодого полузащитника тут же обратили внимание в Англии, и спустя два года «МЮ» выкупил Синдзи за 16 миллионов. Впрочем, потом вернул его обратно за 8 миллионов: «Дортмунд» оказался единственным клубом, где японец смог максимально раскрыть свой потенциал.

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Японский ветеран Бундеслиги – Макото Хасэбэ. В 2008 году опорник подписал контракт с «Вольфсбургом». Спустя год японец стал чемпионом Германии в составе «волков». Макото – нестареющий игрок. Спустя почти 10 лет, проведенных в Германии, он показывает великолепные результаты. В нынешнем сезоне за «Айнтрахт» 33-летний капитан сборной Японии по футболу демонстрирует невероятную для своего возраста игру, попадает в заявку на каждый матч и доказывает, что готов играть еще не один год. Если клуб не сбавит обороты во втором круге, то в следующем сезоне мы увидим японца в матчах Лиги чемпионов.

Нападающего «Кельна» Юя Осако с полной уверенностью можно включить в список лучших игроков клуба в этом сезоне. По показателям «гол+пас» футболиста опережает только обезумевший Антони Модест. Осако принял участие во всех матчах, забивал «РБ», «Шальке», «Дармштадту» и отдавал передачи коллегам по команде. И это далеко не все. Менее чем за год стоимость японца выросла в два раза, а его статистика заставила клубы Германии заговорить о возможном переходе Юя в более статусный клуб.

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Готоку Сакаи, пожалуй, один из самых интересных персонажей немецкого чемпионата. Футболист родился в Нью-Йорке в семье японца и немки. Он единственный нечистокровный японец в сборной. На клубном же уровне игрок предпочел выступать в Бундеслиге. И не прогадал. С 2015 года футболист принадлежит «Гамбургу». За неполные два года Готоку дослужился до капитана команды, подвинув Рене Адлера. Болельщики приняли нового капитана с опаской и некоторым пренебрежением, но спустя некоторое время все изменилось. В начале этого года защитник забил свой первый гол за «горожан» в ворота «Ингольштадта».

Главный герой «Герты» начала этого года – Генки Харагути. Генки проводит в Бундеслиге лишь третий сезон, но уже успел полюбиться болельщикам немецкого футбола. Невероятный взлет берлинского клуба в последние два года не стал бы возможен без помощи японца. В этом сезоне Харагути стал первым футболистом «Герты», признанным лучшим по итогам тура. Фланговая связка полузащитников Калу–Харагути стала одной из лучших в немецком чемпионате. Сам полузащитник в восторге от немецкого клуба и изъявил желание продлить контракт. «Герта» уже готовит документы на подпись.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press