Не пощадили старика. «Торпедо» разгромило старейший клуб мира

В Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова состоялся настоящий праздник футбола. «Торпедо» в честь своего 95-летия провело выставочный матч с «Шеффилдом». «Автозаводцы» в дебютном матче Сергея Игнашевича разгромили старейший в мире клуб со счетом 5:0.

Стар и млад

Еще за 2 часа до начала игры на выходе из метро Автозаводская ощущалось приближение большого футбола. По Восточной улице бодро шагали люди в черно-белых футболках и с шарфами любимого клуба. На подходе к стадиону раздавались вопросы проходящим мимо болельщикам: «Почем билеты?». «Я за 700 взял, самый дешевый», — ответил с досадой фанат идущий на встречу. Но даже это не останавливало черно-белых. Через какое-то время в кассах и вовсе не осталось билетов.

На Восточной улице уже больше 15 лет не было международных матчей. И приезд гостей из Англии вызвал небывалый ажиотаж. Никого даже не смущал уровень команды соперника, выступающего в восьмом по силе дивизионе Англии. Ведь в гости приехал старейший клуб мира, основанный в 1857 году, еще до отмены крепостного права в России. Всего на трибунах в этот вечер собралось около пяти тысяч зрителей. С учетом того, что большая часть Восточной трибуны была закрыта, стадион был забит под завязку.

Перед матчем болельщиков развлекали живой музыкой. Возле стадиона все желающие могли посетить выставку футболок «Торпедо» разных лет, а так же сфотографироваться с «королевскими гвардейцами». Многие шли на стадион целыми семьями. Часто можно было наблюдать преемственность поколений. Здесь были и отцы с детьми, и дедушки с внуками. По общему настроению казалось, что «автозаводцы» сегодня как минимум играют в финале кубка. Так или иначе, ни у кого не было сомнений, что этот матч войдет в историю.

Дружба народов

Этот вечер не смогла испортить даже капризная погода — жару периодически сменял моросящий дождь, переходящий в ливень, но к стартовому свистку солнце снова вышло из-за туч. Не смотря на товарищеский статус, матч торжественно начался с гимнов стран и выступления с приветственной речью посла Великобритании в России Лори Бристоу, который затронул тему Великой Отечественной войны.

«В этот день в 1941 году СССР присоединился к войне против фашистов, эти страницы нашей общей истории объединяют нас. Сегодня мы вместе вспоминаем подвиг наших людей. В этом году памятная дата совпала с визитом в Москву старейшего футбольного клуба в мире. В прошлом году во время чемпионата мира россияне тепло приняли болельщиков со всего мира. Сегодня мы увидим красивую игру. Футбол объединяет всех», — сказал Бристоу.

Атмосфера на поле и за его пределами получилась очень дружелюбной. Еще больше дружеского антуража добавило появление британской команды с написанными на русском фамилиями на спине. Соперники избегали грубой игры. А болельщики поддерживали обе команды, хотя иногда все же вспоминали в кричалках всех своих московских недругов. Немного досталось и Игорю Лебеденко, которому некоторые поклонники «Торпедо» до сих пор не могут простить переход в «Локомотив». Но после первого забитого гола страсти поутихли.

«Для меня реакция болельщиков странная, хотя я понимаю, откуда все идет. Болельщики имеют свое право на эмоции, но мы с ними в диалоге. Будет результат, будет красивая игра — все пройдет. Но я не могу отвечать за болельщиков», — сказал после матча владелец «Торпедо» Роман Авдеев. Также он добавил, что для привлечения болельщиков должна быть красивая игра. Результат будет идти от матча к матчу. Чтобы попасть в РПЛ, должна быть молодежка, должны быть наигранная команда, свои воспитанники, менеджмент, тренерская работа, новый стадион. На новом стадионе должен сохраниться дух «Торпедо».

Звезда вечера

Еще одним дружеским шагом стало выступление за британскую команду двух легионеров — бывшего форварда «Торпедо» Эдгара Гаурачса и Евгения Савина. Особое внимание приковал к себе Савин, известный после завершения карьеры телеведущий и автор видеоблога «КраСава». Еще на предматчевой разминке он сорвал аплодисменты зрителей и на протяжении всей игры получал слова поддержки.

Однако, он появился лишь во втором тайме и, как и его партнеры по команде, ничего не смог противопоставить «автозаводцам». Уровень команд оказался совсем не сопоставим, что и доказал финальный счет 5:0. У британцев едва получалось создавать подходы к воротам «Торпедо», а сдерживать атаки черно-белых удавалось лишь в первом тайме, пока были силы. Автором единственного гола в первом тайме стал Игорь Лебеденко. Во втором тайме дублем отметился Темур Джикия и по голу забили Константин Кертанов и Артем Самсонов.

«Когда у соперника были силы, они играли в неплохой футбол. И в первом, и во втором тайме старались выполнить установку тренера. Я знал, что все билеты раскуплены, очень обрадовался. Когда народ приходит на футбол, это всегда радует. Такого праздника на товарищеском матче я не помню. Было дело, когда играли на Кубке Первого канала с «Шахтером» и другими украинскими командами, но там было просто много народу. А тут была дружеская атмосфера, подобную которой не вспомню», — сказал после игры полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев.

Но несмотря на разгром, британцы совсем не унывали после встречи. После финального свистка они долго фотографировались с игроками и болельщиками «Торпедо», благодарили тех за поддержку и не выглядели расстроенными.

Главный тренер «Шеффилда» Кирк Джексон признал справедливость результата и объяснил это полупрофессиональным статусом своих игроков. «Да, игроки были готовы к прессингу «Торпедо», но в конце игры уже не было сил. У нас нет претензий к нашим футболистам, они проявили себя достойно. Для нас это огромный опыт, спасибо всем, кто пришел. Почему Москва? Здесь прошел чемпионат мира, для многих наших игроков сыграть здесь — мечта, которая воплотилась в реальность», — заявил Джексон после игры.

Сергей Игнашевич после своего дебютного матча в качестве главного тренера «Торпедо» заявил, что до матча они не представляли уровень «Шеффилда»: «Сейчас, после матча, пришли к выводу, что для 9 дней подготовки это был нормальный уровень. Мы справились с основной задачей – подарили болельщикам эмоции, несмотря на то, что уровень соперника был ниже. Ребята переварят все это и с большим оптимизмом начнут подготовку к чемпионату».

Фото: Сергей Дроняев

Текст: Павел Зайцев