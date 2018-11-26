Не пойман – не VAR. За кем и за чем надо следить в этой Лиге чемпионов

Групповой этап Лиги чемпионов только перевалил за экватор, но уже сейчас понятно, чем он войдет в историю. Через пару лет эту осень мы будет вспоминать благодаря «Црвене Звезде», тренеру «Порту» и яркому «Лиону». Но самое главное – 4 тура Лиги чемпионов навсегда убедили всех: дальше без системы видеоповторов УЕФА жить не сможет.

Ложный арбитраж. Еврокубки погрязли в судейских ошибках, УЕФА вынужден капитулировать

«Сколько тебе заплатили, щенок?»

Весной мы еле сдерживали слезы, читая прощальное письмо Буффона. Казалось, Джиджи в воротах больше не сыграет, поэтому никто не посмел упрекнуть итальянца в выборе «ПСЖ» в качестве продолжения карьеры. Но три первых осенних тура ЛЧ вратарь парижан пропустил из-за дисквалификации. Это следствие слов, сказанных в прошлогоднем четвертьфинале главного еврокубка.

Николай Левников: «Видеоповторы сильно ударили по симулянтам»

«Ювентус» Буффона героически отыграл три мяча на «Сантьяго Бернабеу» против «Реала». Уже в добавленное время Мехди Бенатиа свалил ногой Васкеса, арбитр Майкл Оливер поставил 11-метровый, а услышав в свой адрес вопрос: «Сколько тебе заплатили, щенок?», с ходу удалил капитана «Юве». Фол был, но стоило ли убивать противостояние назначением пенальти? Почему арбитр не ограничился предупреждением после съехавшего с орбиты Буффона и всего черно-белого Турина? Почему судьи могут ссылаться на человеческий фактор, а футболисты, совершившие футбольный подвиг, – нет?

Наверное, когда Джиджи покидал поле, лишь Зинедин Зидан мог по-настоящему понять всю его боль. К счастью, «щенок» – не последнее слово легендарного вратаря.

Слезы Роналду

В этом розыгрыше ЛЧ от судей пострадал и еще один герой – Криштиану Роналду: что иронично – уже в футболке «Юве». Феликс Брых на 28-й минуте несправедливо удалил звездного португальца в матче против «Валенсии», и обладатель пяти «Золотых мячей» не сдержал слез.

Смех Стерлинга

Фанатов «Шахтера» умело доводили до истерик арбитры в поединках против «Хоффенхайма» (2:2) и «МанСити» (0:6). Хотя во встрече «горожан» против «Лиона» Фабиан Делф сыграл рукой в своей штрафной, на что судейская бригада Даниэле Орсато внимания не обратила. Но то, что произошло 8 ноября на поле «Этихад», станет рекламным роликом к VAR. Рахим Стерлинг выходил к воротам «Шахтера», но запутался в своих ногах, споткнулся о газон и рухнул на поле. Арбитр Виктор Кашшаи указал на «точку» под хохот футболистов обеих команд.

Вопрос от Магнуссона

От несправедливости пострадали и наши клубы. У ЦСКА не засчитали ни один из двух голов в матче против «Виктории», хоть и компенсировали это спорным пенальти. Обыграв «Реал», армейцы лишились на один тур Игоря Акинфеева по той же причине, за что Оливер удалял Буффона. А после домашней игры против «Ромы» Хердур Магнуссон обратился в твиттере к УЕФА с вопросом о правильности собственного удаления, приложив фотографию подката против Джастина Клюйверта, сыгранного в мяч. Из-за потери одного игрока уже через три минуты ЦСКА пропустил решающий гол от Лоренцо Пеллегрини после офсайда.

Лига чемпионов. 4 тур. ЦСКА — «Рома» — 1:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева

История творится прямо сейчас

С каждым туром ситуация накаляется. В УЕФА почему-то не восторге от перспективы введения VAR. А между тем ее используют почти во всех чемпионатах топ-5 (АПЛ – исключение). Президента УЕФА Александера Чеферина каждую неделю тыкают носом в судейские ошибки, и кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. Сначала в его ведомстве заявили, что готовы ввести видеповторы со следующего сезона. Но эпическое падение Стерлинга ускорило процесс.

Так что ловите сенсацию: в декабре исполком УЕФА рассмотрит вопрос введения VAR уже с этого сезона! Возможно, это произойдет начиная с 1/4 финала Лиги чемпионов. А до этого времени КриРо нужно запастись влажными салфетками.

Команда-праздник. «Лион»

Неоспоримое звание команды-праздника в нынешней ЛЧ по праву достается «Лиону». Футболисты «Олимпика» в среднем наносят за игру более 18 ударов по воротам, из которых семь приходятся в створ. По этому показателю они уступают лишь «Барселоне», «Реалу» и «Манчестер Сити». Все девять голов команды были забиты после атакующих комбинаций. Ни одного мяча на контратаках или со стандартных положений. Лионцы игнорируют кроссы и дальние забросы, предпочитая продвигаться к воротам через передачи накоротке и используя индивидуальные скиллы лидеров – Фекира и Депая. Атакующие игроки охотно идут в дриблинг (свыше 11 раз за игру), что приводит к частым нарушениям соперников на них – 14 фолов.

При этом по своим воротам французы позволяют наносить порядка 20 ударов за матч – один из худших результатов в ЛЧ. О чем говорить, если по ключевым оборонительным показателям (отборы, выносы, перехваты) лучший футболист в команде – Рафаэл да Силва, многократно косячивший на позиции левого края в «МЮ». От откровенных провалов спасает лишь уверенная игра трио хавбеков Ауар – Тузар – Ндомбеле, успешно действующих в отборе и созидающих в атаке. Но даже они не уберегли для команды победный счет в матчах с «Хоффенхаймом». В четырех встречах лионцев в ЛЧ забито 17 голов — настоящий восторг для нейтрального болельщика.

Тренер на взлете. Сержиу Консейсау, «Порту»

Сержиу Консейсау – ярчайший представитель новой волны прогрессивных португальских тренеров, состоящей из бывших футболистов. Еще в «Нанте» он прививал тактическую философию, основанную на интенсивной игре, агрессии и организации. Его любимая расстановка — 4+4+2, где важную роль исполняют вингеры, смещающиеся с флангов в центр, и подключающиеся к атаке крайние защитники. Консейсау — сторонник активного высокого прессинга, а от всех игроков центральной линии он требует максимальной вовлеченности при действии в обороне. В нынешней ЛЧ показатель владения мячом у «драконов» находится на уровне «Баварии» и «ПСЖ», превышая 55%. Лучшим объяснением тактической гибкости «Порту» в атаке служит статистика: португальцы забивали как после атакующих комбинаций и на контратаках, так и со стандартных положений.

Среди участников ЛЧ-2018/19 кроме них такого результата добились только «МанСити» и «Реал». Еще одна важная черта португальца – умение удивить соперника. В четырех матчах Лиги чемпионов «Порту» ни разу не сыграл по излюбленной схеме Консейсау. Под каждого соперника тренер подбирает индивидуальную расстановку: против «Шальке» — 4+5+1, с «Галатасараем» — 4+3+3, а для гостевого матча с «Локомотивом» он подготовил схему 4+2+3+1. В ответном же матче с москвичами он снова отдал предпочтение 4+3+3. Внимание Консейсау к деталям – одна из ключевых заслуг лидерства «Порту» в группе D.

Герой второго плана. Фабиан Руис, «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис стал одним из важнейших катализаторов яркого преображения «Бетиса» в прошлом сезоне. В среднем хавбек совершал свыше 60 передач за матч в Примере, а процент их точности составил 86,4. Руис умело контролирует мяч, за что не раз удостаивался сравнений с легендарным Андресом Иньестой. Но у него есть еще одно важное преимущество для игры в центре поля – высокий рост (189 см). В «Наполи» он проявил себя не сразу, зато сейчас Руис — важнейшее звено в полузащите неаполитанцев. Его отличает универсализм и готовность действовать не только в центре или со смещением на фланг, но и ближе к атаке.

Анчелотти чаще выпускает испанца слева в полузащите, где Руис страхует импульсивного и не самого надежного Мариу Руя. В нынешней ЛЧ Фабиан в среднем за матч совершает по 2,3 отбора и делает 1,5 перехвата. А в атаке наносит по три удара за игру, при этом процент успешных передач у него превышает 88. Особую благодарность Руис выражает как раз Анчелотти, уверяя, что без участия алленаторе его трансфер в «Наполи» был бы невозможен.

Звездный хейтер. «Црвена Звезда» как главное открытие Лиги чемпионов-2018/19

Сербская команда оказалась в групповом этапе ЛЧ, пройдя отбор с 1-го раунда квалификации. В розыгрыше еврокубка белградцы постоянно обращают на себя внимание: они добывают неожиданные результаты, попадают в скандалы и получают помощь от бешеных фанатов.

Дом на замке

На выезде команда Милоевича проиграла «ПСЖ» и «Ливерпулю» с общим счетом 1–10, зато дома ей удалось набрать 4 очка. В первом матче против «Наполи» (0:0) аутсайдеры больше работали в обороне и часто спасались за счет хитрости. «Игроки «Црвены Звезды» – мастера по затягиванию времени, они симулировали, а арбитр покупался на это» — Карло Анчелотти спектакль явно не оценил. Но главное, что стратегия сработала.

«Звездаши» неплохо играли на контратаках, но с «Наполи» этот трюк не помог: футболисты «адзурри» редко теряют свои позиции. А вот выигрыш у «Ливерпуля» (2:0) стал реальным благодаря эффекту неожиданности: с самого начала игры белградцы включили мощный прессинг, а за выходы из обороны в атаку отвечал бронзовый призер ЧМ-2010 Марко Марин. Он отдал два результативных паса на Милана Павкова со стандартных положений.

Голевая экзотика

Павков стал героем дня, но до результатов одноклубника Эль-Фарду Бен-Набуана ему еще далеко: коморец забил 6 голов в 12 встречах турнира и пока лидирует в снайперской гонке ЛЧ. В группе 29-летний футболист пока не отличался. Но если бы не он, сербы и не вышли бы в финальную стадию ЛЧ впервые за 26 лет. В 4-м раунде квалификации «красно-белые» играли против «Зальцбурга»: домашний матч завершился нулевой ничьей, поэтому счет 2:0 в пользу «РБ» по ходу ответной встречи не устраивал белградцев. И тут Бен-Набуан забил дважды (65 и 66-я минуты), сотворив чудо.

Сразу после финального свистка на «Ред Булл Арену» высыпало около сотни активных фанатов «Звезды»: они праздновали победу вместе с игроками и буквально раздевали их. Кстати, тогда Бен-Набуан отказался отдать свою форму на сувениры. Сохранил для будущих побед?

Из-за выходки болельщиков УЕФА мог оставить «красно-белых» без зрителей на три домашние игры в еврокубке, но в итоге оштрафовал клуб на 30 тысяч евро и закрыл доступ на гостевые сектора во Франции и Англии.

Миссия «запугать»

И все же неправильно считать, что фанаты «звездашей» — обуза для команды. Местные суппортеры окрашивали стадион в единый красно-белый перфоманс, жгли пиротехнику и морально давили на соперников.

«F..ck you, Liverpool, F..ck you» — так большая часть стадиона встречала мерсисайдцев на поле. А Юрген Клопп решил не накалять обстановку, не взяв в Сербию уроженца Албании Джердана Шакири, чтобы избежать проблем.

Скандал с продолжением

Несмотря на запрет, «звездаши» все-таки пробили выезд в Париж. Там после матча около 400 человек от обеих сторон устроили разборки, кидались дымовыми шашками и прочими предметами. А сам клуб угодил в скандал, но не из-за фанатов.

Через несколько дней после 1:6 на «Парк де Пренс» французский L’Equipe «раскрыл заговор»: до игры в издание обратился анонимный информатор и сдал человека, приближенного к руководству «Црвены Звезды». Тот якобы поставил 5 млн евро в разных конторах на поражение сербов в пять мячей. Да и вся статистика той игры была очень странной: итоговый счет, 731 передача парижан с точностью 91% (лучший показатель в сезоне), невнятный шестой гол от Неймара при 5:1…

У УЕФА возникли подозрения, но оба клуба заявили о клевете L’Equipe. Глобальная сеть мониторинга букмекерских линий не зафиксировала опасных ставок, поэтому дело замяли. Теперь ответный матч этих клубов вызовет повышенный интерес: помимо скандала, здесь может решиться судьба путевки в евровесну: пока «звездаши» отстают от третьего «ПСЖ» на 1 балл. У «красно-белых» есть плюс – заключительный матч пройдет на «Райко Митиче».

Текст: Юрий Алеманов, Никита Котов, Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press

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