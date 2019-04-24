Наследие Нелетучего голландца. 10 причин запомнить тренера Луи ван Гала

«Даже у красивого цветка корни всегда будут в грязной земле» — так говорил молодым футболистам Луи ван Гал, признанный мастер по раскрытию талантливых игроков. Эта же цитата – во многом про его образ: специалиста, который ругался с футболистами, руководством, дискредитировал любое мнение, которое отличается от его собственного. Недавно голландец объявил, что уходит на пенсию.

1. Побеждал с «Аяксом» в Лиге чемпионов

Луи принял «Аякс» от Лео Беенхаккера. В день назначения он долго сидел в машине и волновался перед собственной презентацией. И не зря. Ван Гал проиграл три стартовых матча, а болельщики дразнили его, выкрикивая имя Йохана Круиффа, зная, что Ван Гал всю жизнь пытался угнаться за иконой амстердамцев. Но Луи начал поступательно. Он привез в столицу Голландии кубок УЕФА и после трех лет «засухи» наконец занял первое место в чемпионате. Теперь «Аякс» принято вспоминать по сезону-1994/95, когда клуб завоевал Лигу чемпионов. Мало кто знает, что в 1994 году не стало супруги тренера, и только работа помогла Ван Галу победить депрессию. Молодые ребята объединились вокруг тренера, обыграли в финале еврокубка «Милан» (1:0) и провели самый успешный за 20 лет сезон, а спустя год едва не повторили успех.

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2. Отказался возглавить «Милан»

У Ван Гала была договоренность с Сильвио Берлускони о переходе в «Милан». Президент «россонери» даже закупил под приезд голландца его воспитанников: Райцигера, Давидса, Богарда и Клюйверта. Ван Гал неожиданно выбрал «Барселону». Ему очень хотелось доказать каталонцам и всему миру, что он может добиться с клубом не меньших успехов, чем Йохан Круифф. Все эти футболисты впоследствии переехали из Италии в Испанию, к своему боссу.

3. Получил от бразильцев прозвище Гитлер

Луи выиграл два чемпионата Испании, но ценой обид и постоянных конфликтов. На презентации он напомнил журналистам, что за шесть лет в «Аяксе» выиграл больше, чем «Барселона» — за век. Голландец задвинул Ривалдо в резерв, исключил из состава Серхи с Абелардо, за что Джованни прозвал тренера «Гитлером для бразильских футболистов». Несмотря на успехи в национальном первенстве, «Барселона» ужасно выступала в Лиге чемпионов, после чего Луи назвал еврокубок «дитем коммерческого мышления».

4. Уничтожил Пике, но рыдал после увольнения из «Барселоны»

Защитник каталонцев Жерар Пике вспоминал: «Мне было лет 13 или 14. Ван Гал пришел к деду домой, мне очень хотелось впечатлить тренера, и я сказал: «Через три-четыре года хочу играть за основной состав». Тогда голландец оглушил меня ответом: «Ты слишком слаб, чтобы играть в «Барселоне». За едой я не проронил ни слова. Я был раздавлен». В 2002-м Ван Гал вернулся в клуб и спустя год был уволен. Узнав об этой новости, он во время разговора с командой внезапно зарыдал.

5. Получая гроши, сделал «АЗ» чемпионом

После увольнения из «Барселоны» Луи решил отдохнуть от футбола, чтобы в 2005 году сменить Ко Адриансе на посту менеджера «АЗ». В тот период в Голландии доминировал ПСВ. Бюджет клуба из Алкмара составлял 16 млн евро, в то время как у грандов из Амстердама и Эйндховена было в четыре раза больше. В «АЗ» Луи требовал от игроков обзванивать знакомых в других клубах, чтобы добыть информацию о ближайшем сопернике, перенял методы видеоанализа из хоккея и общался с менеджерами из австралийского футбола. После провального сезона-2007/08 (11-е место) Ван Гал подал в отставку. Капитан команды Стейн Схарс, вице-капитан Кью Ялинс, полузащитник Дэвид Мендес, голкипер Джо Дидулица и другие лидеры команды созвали экстренное собрание с директорами и президентом и убедили руководство удержать специалиста. В следующем сезоне «АЗ» досрочно выиграл чемпионат. Во второй раз в собственной истории.

6. Спускал штаны перед футболистами

Луи умеет испортить отношения с руководством. Уже будучи тренером «Баварии», он пригласил на презентацию своей книги о концепции развития команды двух легенд мюнхенского клуба – Ули Хенесса и Карл-Хайнца Румменигге и заявил: «Почитайте, вам не помешает». Вдохновленный брутальностью Феликса Магата голландец заставлял показывать футболистов личную переписку в телефонах, а затем отбирал гаджеты. Но больше всех совместную работу с Луи запомнил Лука Тони. Форвард рассказывал: «На командном собрании Ван Гал заявил, что уберет с поля любого игрока, который не будет его устраивать, добавив, что у него стальные яйца. И наглядно это продемонстрировал: снял штаны перед командой».

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7. Проиграл с «Баварией» в финале ЛЧ «Интеру» Моуринью

Ван Галу в Мюнхене навязывали схему 4+4+2, чтобы в составе нашлось место для дорогостоящего Марио Гомеса, но для Луи не существовало чужих мнений. Он добрался с клубом до финала Лиги чемпионов, куда также попал «Интер» Жозе Моуринью. Занятно, что португалец был в «Барселоне» переводчиком сэра Бобби Робсона, а после увольнения британского специалиста заслужил доверие Луи ван Гала. Голландец разрешал Жозе тренировать команду, а также давал задания по тактическим разборам. Так, Моуринью каждую неделю приносил отчеты главному тренеру. В 2010-м «Интер» переиграл «Баварию» (2:0), и португалец вышел вперед по количеству выигранных ЛЧ.

8. Завоевал со сборной Голландии «бронзу» ЧМ-2014

После провала Голландии на Евро-2012 Ван Гал вернулся в сборную. «Оранжевые» заняли первое место в отборе ЧМ-2014 в своей группе. При Луи команда забивала в среднем феноменальные 3,4 мяча за матч. В Бразилии он окончательно ликвидировал оставленный Ван Марвейком бардак, перешел с «попсовой» схемы 4+3+3 на 5+3+2, ставил Дирка Кюйта левым защитником, разнес 5:1 испанцев и взял «бронзу».

9. Падал на публику, чтобы привлечь внимание судей

«МЮ» – последний клуб Луи, но фанаты «красных» запомнят его не за выигранный Кубок Англии, а за шедевральный актерский этюд в матче против «Арсенала» (3:2). Во время спора с резервным арбитром голландец неожиданно свалился для убедительности. Ему припомнили, что этот трюк он исполнял 21 год назад во время финала Лиги чемпионов против «Милана» (1:0). Тогда Ван Гал пожаловался арбитру на опасную игру со стороны Марселя Десайи и в цирковом стиле повторил прыжок защитника.

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10. Открывал десятками будущих мировых звезд

Из ненавистников Ван Гала можно составить символическую сборную, а из тех, кого он раскрыл, – четыре состава. И прежде всего это «золотой» «Аякс» с Зеедорфом, Давидсом, Клюйвертом и Кану. В «Барселоне» Луи помнят как человека, при котором дебютировали Пуйоль, Хави, Иньеста и Вальдес. В «Баварии» – Алаба, Мюллер и Бадштубер, хоть у последнего карьера и не задалась. Ван Гала прогнали из «МЮ», но до сих пор благодарны за Лингарда и Рэшфорда. Неизвестно, раскрылись бы они при другом тренере.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press