Найти выход. За что могут посадить президента «Монако»

«Дмитрий Рыболовлев объявлен персоной нон грата», «Президент «Монако» взят под стражу», «Россиянин будет отправлен на родину» — так выглядят заголовки французских газет за последние недели.

Рыболовлев – большой поклонник искусства, и вкладывать деньги в «прекрасное» — его хобби. Российский олигарх потратил более 2 млн долларов на картины и скульптуры. Большая часть покупок происходила через личного арт-дилера Рыболовлева – Ива Бувье, с которым они дружили с 2003 года. Сотрудничество прервалось в 2012-м — после оплаты картины Амадео Модильяни «Лежащая обнаженная с голубой подушкой». Рыболовлев отдал за произведение почти 120 млн долларов, в то время как ее предыдущий владелец недосчитался более 25 млн долларов. Вскоре Бувье задержала полиция Монако и предъявила обвинение в мошенничестве. Прокурор заподозрил переводчика и крестную мать второго ребенка Рыболовлева — Таню Раппо. Она в качестве посредника получала от Бувье комиссионные. Швейцарского арт-дилера отпустили под залог, и тот вскоре отправил встречный иск. Ив заявил, что Рыболовлев поддерживает теплые отношения с местными судьями. По глупости адвокат российского олигарха сам же и скомпрометировал сторону защиты: полицейские нашли в телефоне переписку, уличающую Рыболовлева в связях с представителями арбитража Монако.

Явление Адама. Кто заменит Килиана Мбаппе в «Монако»

Историю удалось замять, но прошло два года, и газета Le Monde вышла с сенсационным расследованием «Монакогейт». СМИ полагают, что Дмитрий Рыболовлев воспользовался дружбой с министром юстиции Княжества Монако Филиппом Нармио, чтобы продвинуть дело против Бувье. В тот же день чиновник объявил об уходе в отставку. Оказалось, что за месяц до задержания арт-дилера Рыболовлев пригласил Нармино с супругой на ужин в свое шале в швейцарскую деревню Гштад. Кроме того, подобные встречи были не редкостью, а также министр юстиции лично вел переговоры с адвокатом президента «Монако» Татьяной Бершедой. Сейчас Нармино взят под стражу.

Дмитрий Рыболовлев, чье состояние оценивается «Форбс» в 7,3 млрд долларов, комментировать ситуацию отказывался. До тех пор пока в прессе не стали распространять информацию о том, что миллиардер признан персоной нон грата и ему придется покинуть княжество. «Эта история – чистый вымысел. Я продолжу работу над тем, чтобы «Монако» добивался успехов», — ответил «Форбсу» президент клуба, находясь в отпуске в Лос-Анджелесе.

Российскому предпринимателю уже приходилось переплачивать, и не только за картины. В 2011-м миллиардер добился от князя Альбера II разрешения купить команду и тем самым спасти ее от падения в третий дивизион. Так олигарх из Перми реализовал давнюю мечту. В Монако ранее уже работали с российскими бизнесменами: в середине 1990-х компания Fedcominvest Алексея Федорычева заключила многолетний спонсорский контракт с монегасками, поэтому в княжестве не противились сделке. И в итоге в клубе появились игроки уровня Радамеля Фалькао, Хамеса Родригеса, Жоау Моутинью. Звезды дали мощный рывок развитию «Монако», но решающую роль в последних успехах сыграли воспитанники академии и мощная скаутская группа.

📸 @falcao joueur du mois d'août 🏆👏 #TrophéesUNFP A post shared by AS Monaco 🇲🇨 (@asmonaco) on Sep 30, 2017 at 3:21am PDT

Спустя 17 лет россиянин вернул «золото» Лиги 1 в княжество, и теперь Альбер II находится в непростой ситуации: с одной стороны, Рыболовлев замешан в коррупционном скандале и должен понести наказание. С другой стороны, главное достояние Монако – футбольный клуб — может остаться без владельца, вложившего в победы полмиллиарда долларов.

Последние из монегасков. С кем «Монако» в последний раз выигрывал Лигу 1

«Я по-прежнему спокоен и доверяю работе судей, которые подтвердят грубейший характер обвинений, выдвинутых против нас. Попытки повлиять на правосудие с помощью манипуляций в средствах массовой информации напрасны», — уверенно заявил Рыболовлев. Остается наблюдать, сможет ли еще один русский отстоять свою репутацию в Европе.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.