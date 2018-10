На выход. «Спартак» назначает генменеджера главным тренером

View this post on Instagram

«Спартак» сообщает об изменениях в тренерском штабе. Главный тренер Вадим Епанчинцев и один из его ассистентов Дмитрий Гоголев покидают клуб. В тренерский штаб войдёт генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов, а также завершивший в прошлом сезоне карьеру защитник Максим Соловьёв. ⠀ Хоккейный клуб «Спартак» благодарит Вадима Епанчинцева и Дмитрия Гоголева и желает успехов специалистам в дальнейшей карьере. ⠀ Алексей Жамнов (генеральный менеджер ХК «Спартак»): — Команда не показывала той игры, которая могла бы давать стабильные результаты. К сожалению, в нынешнем сезоне была лишь одна серия, когда «Спартак» смог одержать больше двух побед подряд. Именно нестабильная, неуверенная игра команды в матчах с командами, которым «Спартак» совершенно точно не уступает по подбору игроков, стала причиной изменений, произошедших в тренерском штабе. При существующей системе каждое очко приобретает особый вес в борьбе за плей-офф, поэтому с точки зрения руководства клуба изменения в структуре управления командой оказались необходимы. Что касается Максима Соловьёва, то у него за плечами богатая игровая карьера, две победы в Кубке Гагарина и огромное желание продолжить жизнь в хоккее. В октябре он приступил к работе в скаутской службе «Спартака», сейчас войдёт в тренерский штаб основной команды и будет основное внимание уделять профессиональному росту наших молодых игроков.