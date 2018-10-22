На выход. «Спартак» назначает генменеджера главным тренером

Еще в начале регулярного чемпионата кандидатура Вадима Епанчинцева устраивала руководство «Спартака»: весной красно-белые под его руководством впервые за семь лет попали в плей-офф, а итоговые 0:4 от ЦСКА в первом раунде не стали глобальной неудачей – проиграли-то будущему финалисту. Но уже в октябре специалист отправился в отставку, а на смену ему пришел тренерский штаб без опыта работы.

В чем подвох?

Епанчинцев объявил о своем уходе на следующий день после проигрыша рижскому «Динамо»: «Такое решение приняли с руководством по обоюдному согласию. Глав клуба не устраивает результат, решили что-то поменять». И сразу же добавил: «Команда идет в зоне плей-офф, а не внизу турнирной таблицы, это самое главное».

Вопрос «в чем подвох?» — стандартная реакция на эту новость. Да, спартаковцы не запрыгнули в лидеры «Запада», скромно болтаясь между 6-й и 7-й строчками. Но разве нынешний состав москвичей способен на топ-чарты? Да, за 19 игр при специалисте команда проиграла 11 раз. И все же надо заглянуть в раздел «Результаты»: трижды красно-белых обыграл СКА, по разу — ЦСКА, «Ак Барс» и «Автомобилист», еще три поражения были с минимальным разрывом в счете. Так в чем смысл кадровой ротации, когда клуб набирает обороты по ходу чемпионата?

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Жамнов

«Именно нестабильная, неуверенная игра в матчах с командами, которым «Спартак» совершенно точно не уступает по подбору хоккеистов, стала причиной изменений, произошедших в тренерском штабе» — генеральный менеджер Алексей Жамнов выступил с официальной позицией по поводу перемен. Теперь за результат придется отвечать именно ему — новому исполняющему обязанности главного тренера.

Немного фактов из постспортивной биографии олимпийского чемпиона-1992: завершив карьеру в «Бостоне», он стал функционером и работал на посту генменеджера в «Витязе» и «Атланте». В 2015-м мытищинцы развалились, а Жамнов перешел на аналогичную должность к красно-белым. Заметьте, ни одного слова про начало тренерской карьеры. Первый опыт подобной работы у него произойдет только сейчас, поэтому позиция руководства непонятна: в октябре слишком рискованно доверить середняк лиги никогда не тренировавшему человеку, чтобы улучшить результаты, – как бы мимо зоны плей-офф не пролететь.

Помощником Алексея станет двукратный обладатель Кубка Гагарина Максим Соловьев, завершивший карьеру только этой весной и занимавшийся скаутской деятельностью в «Спартаке». Сам Жамнов подчеркнул, что никакого разделения на «старший-младший» не планируется: «Пока никто не будет и.о. главного тренера. Каждый станет заниматься своими обязанностями, они будут разделены».

Хаос

Старт команды при новом штабе получился уверенным — 4:1 над «Слованом». Первую серьезную проверку Жамнов и К пройдут уже сегодня, когда придется играть с погруженным в свои проблемы, но всегда принципиальным «Динамо» из Москвы.

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Сами хоккеисты, кажется, только завелись от тренерской перестановки. «Что изменилось после отставки Епанчинцева? Со «Слованом» такая игра была, словно начало чемпионата. Подобные изменения дают встряску» — форвард Артем Воронин верит в эмоциональную разгрузку команды. В любом случае первые матчи не скажут о структурном и психологическом изменении в игре — для этого потребуется месяц-другой.

Приход тренерского штаба без опыта работы по ходу «регулярки» — яркий пример хаоса в нынешнем «Спартаке». Но назначение Жамнова (планируется, что он будет руководить москвичами до конца сезона) напоминает историю футбольного «Спартака» 2009 года: помните, как гендиректор Валерий Карпин стал руководить красно-белыми и чего добился по итогу? Любопытно, если успехи к хоккейной команде придут благодаря подобным стечениям обстоятельств.

Ближайшие матчи «Спартака»:

Дата Соперник Время (мск)

22 октября «Динамо» М 19:30

26 октября «Йокерит» (г) 18:30

28 октября «Автомобилист» (г) 15:00

30 октября «Трактор» (г) 17:00

1 ноября «Салават Юлаев» (г) 17:00

Текст: Дмитрий Темников

Фото: пресс-служба ХК «Спартак»