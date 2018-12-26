На подъеме. 10 игроков, больше всех прибавивших в цене за 2018 год

В 2018 году «Реал» снова выиграл Лигу чемпионов, в России прошел ударный ЧМ, а сборным предложили заменить товарищеские матчи на игры Лиги наций. Но даже за громкими именами есть список футболистов, чей прогресс в уходящем году сложно переоценить.

Николя Пепе, «Лилль»

Рост стоимости: 566,7%

«Лилль» — самая парадоксальная команда Франции. В прошлом сезоне недавний чемпион Лиги 1 едва не вылетел из высшего дивизиона с кучей долгов. Сейчас же клуб находится в зоне ЛЧ благодаря мощным флангам Николя Пепе и Жонатана Бамба, которые наколотили в чемпионате 20 голов на двоих. Пепе нужен был достойный напарник, именно поэтому Марсело Бьелса не смог добиться от вингера эффективности. Зато при Кристофе Галтье контратаки – главное оружие «догов». Одиозный президент клуба Жерар Лопес уже выставил на Николя ценник размером 60 млн евро. Это притом, что в январе 2018-го стоимость ивуарийца составляла 8 млн евро. Главный претендент на футболиста нынешней зимой – мюнхенская «Бавария».

Эндрю Робертсон, «Ливерпуль»

Рост стоимости: 542,9%

В Англии восхищаются прогрессом 24-летнего Робертсона из «Ливерпуля». Сейчас на позиции левого крайнего защитника в АПЛ более эффективного футболиста нет. Есть несколько секретов преображения: 1. Клопп настроил Эндрю на активную поддержку атаки (в игре против «МЮ» шотландец выдал 50 точных пассов). 2. В тренерский штаб наняли Томаса Гроннемарка – датского тренера по вбрасываниям. 3. Эндрю еще предстоит поработать над перехватами, но в отборе он уже значительно прокачался. По итогам осени Робертсон вошел в символическую сборную ЛЧ и поднял ценник на себя до 45 млн евро против прежних 7 млн.

Ришарлисон, «Эвертон»

Рост стоимости: 542,9%

Уже сейчас можно сказать, что 21-летний бразилец из «Эвертона» — одно из главных откровений АПЛ. В детстве на его глазах грабили, убивали и торговали наркотиками. От него отказывались десятки клубов, но он чудом пробился во «Флуминенсе», где и сумел вызвать интерес британских скаутов. В нынешнем сезоне Ришарлисон наколотил 8 голов в 15 матчах чемпионата Англии и повысил свою стоимость до 45 млн евро, хотя еще год назад стоил намного дешевле – 7 млн. Пока что этот бразилец — единственный повод болельщиков «ирисок» порадоваться.

Харри Магуайр, «Лестер»

Рост стоимости: 462,5%

Сейчас лидера «Лестера» называют лучшим защитником Англии и пишут петиции о создании купюры с изображением Харри верхом на единороге. Но еще год назад «МЮ» мог выкупить игрока за 15 млн фунтов – сделку забраковал Жозе Моуринью. Прошедшей осенью Магуайр продлил контракт с «лисами» до 2023 года. Это означает, что и так возросшая цена на защитника поднимется еще выше, если футболиста захотят другие топ-клубы АПЛ.

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Фред, «МЮ»

Рост стоимости: 400%

Тому, как донецкий «Шахтер» умело интегрирует бразильцев в европейский футбол, способен позавидовать любой топ-клуб Португалии. Фред – классический box-to-box, умеющий и разрушать, и обострять, но в «МЮ» у футболиста не заладилось. Полузащитник провалил предсезонный сбор, суетливо действовал в контрольных спаррингах и логично был задвинут в резерв. Жозе Моуринью уволен, и теперь у Фреда есть новый шанс, пока цена игрока окончательно не опустилась с 50 млн евро до стоимости Тараса Степаненко из «Шахтера». Еще год назад бразильца оценивали только в 8 млн евро.

Тило Керер, «ПСЖ»

Рост стоимости: 366,7%

22-летний защитник не прижился в академии «Штутгарта», зато универсализм юноши умело разглядели в Гельзенкирхене. Тило способен закрыть любую позицию в защите и на фланге, он легко читает игру и владеет хорошим первым пассом. Тем удивительнее, что раньше всех на «Шальке» вышли представители не «МанСити», а «ПСЖ». Но и главный тренер парижан Томас Тухель, по его собственному признанию, давно следил за ростом Керера. Сумма летнего трансфера составила 37 млн евро, что почти на 30 млн больше, чем оценивался игрок годом ранее.

Джо Гомес, «Ливерпуль»

Рост стоимости: 337,5%

21-летний центрдеф «Ливерпуля», способный закрыть и правый край, пропускал финал Лиги чемпионов и ЧМ-2018 из-за травмы лодыжки, но все равно заметно прибавил в себестоимости. Если в январе уходящего года Гомеса оценивали в 8 млн евро, то к 2019-му эта сумма увеличилась в несколько раз. Когда Юрген Клопп впервые увидел Джо, то пошутил: «Смотрите, с таким количеством мышц можно только на пляже позировать». Теперь немец время от времени подает воспитаннику мерсисайдцев тюбик с кремом от загара, пока Гомес штурмует правый фланг.

Томас Парти, «Атлетико»

Рост стоимости: 337,5%

Ганский опорник долгое время в глазах Диего Симеоне был в «Атлетико» игроком ротации, проигрывая конкуренцию Родри. С наступлением 2018 года Томас окончательно влился в стартовый состав. Африканец обладает мощными габаритами и не обделен футбольной рассудительностью и хорошим дальним пасом. За год Парти поднял себе ценник с 8 млн евро до 40. Немалую роль в этом сыграла номинация на лучшего игрока Африки-2018 в компании с Медхи Бенатия, Калиду Кулибали, Садьо Мане и победителем премии — Мохамедом Салахом.

Райан Сессеньон, «Фулхэм»

Рост стоимости: 337,5%

Продукт академии «Фулхэма» в данный момент является одним из самых многообещающих молодых футболистов Англии. Лучший игрок Чемпионшипа прошлого сезона начинал на позиции левого защитника, но вскоре стал подключаться к атакам и уничтожать защитников соперника на скорости. Бывший тренер «дачников» Славиша Йоканович так и не придумал оптимальную позицию для 18-летнего таланта. Теперь эту проблему приходится решать Клаудио Раньери. «Фулхэму» только предстоит выгодно продать своего воспитанника, но уже сейчас стоимость Райана оценивается в 35 млн евро, а годом ранее – на 27 млн дешевле.

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Исса Диоп, «Вест Хэм»

Рост стоимости: 317,7%

Француз с сенегальско-марокканским происхождением за уходящий год поднял трансферную стоимость с 6 млн евро до 25. Два года назад 194-сантиметровый центральный защитник закрепился в составе «Тулузы», а этим летом «фиалки» продали собственного капитана за 25 млн евро в «Вест Хэм». Исса не принимал участия в ЧМ-2018, более того, он еще и не дебютировал в сборной Франции, но предпосылки к вызову от Дидье Дешама есть: Диоп железный игрок старта «молотобойцев» в дуэте с Фабианом Бальбуэна.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press