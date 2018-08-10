Мясо по-французски. Представление нового сезона Лиги 1

Еженедельник «Футбол» сократил французский сезон до продолжительности одного матча и рассказывает, чего стоит ждать от Лиги 1 на этот раз.

1. Перфоманс

«ПСЖ», «Марсель», «Ницца»: кто из фанатов Лиги 1 удивит нас в новом сезоне

Народные гуляния в Париже в честь возвращения Кубка мира закончились массовыми беспорядками. Люди обрисовали телами все Елисейские Поля, они обнимались, танцевали и разливали друг на друга все, что попадалось под руку. Те, что пришли в себя, вернулись счастливые домой, а те, кого эйфория не покинула, продолжили праздновать. Шквал эмоций перерос в буйство, и под теснотой всеобщего хаоса наиболее предприимчивые начали грабить ларьки и магазины. Едва не досталось фан-шопу «ПСЖ».

Местные ультрас – личности одиозные. Их считают маргиналами и вредителями собственной же команды. «ПСЖ» — клуб по французским меркам молодой: был основан в 1970 году на базе «Сен-Жермена» и «Парижа». С годами образовались два мощных ультрас-блока, отвечавших за визуальное оформление стадиона «Парк де Пренс», — Boulogne Boys и Gavroches. В 1990-е эти группы создавали «белые трибуны». Руководство осознанно позволяло «отфильтровывать» бритоголовым парням ряды болельщиков «ПСЖ», чтобы избежать межрасовых конфликтов. С наступлением миллениума ситуация изменилась кардинально. Для боссов парижан ультрас стали сравни сбежавшим тюремщикам. Активных болельщиков лишили доступа к кислороду, а те в ответ прорывались и отыгрывались на жарких выездах, за стадионами и на гостевых трибунах. Одна из последних вредительских акций заключалась в том, чтобы лишить обычных болельщиков «ПСЖ» возможности совершить организованный выезд на матч ЛЧ против «Манчестер Сити» в апреле 2016 года. Во время отъезда от «Парк де Пренс» автобусы были заблокированы группировками ультрас.

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Но в случае с атакой на фанатский магазин столичной команды ультрас выступили в роли защитников и дали отпор обезумевшим от анархической безнаказанности «грабителям». Общее отношение иногородних фанатов к парижским схоже с тем, как относятся в России провинциалы к «зажравшимся» москвичам. Ультрас «ПСЖ» остались верны лишь себе. Они конкурируют и с фанатами других коллективов, и с руководством собственной команды. Во Франции полно и других болельщиков, за которыми нужно следить. Фанаты «Марселя» не только самые многочисленные в стране, но и самые эксцентричные. Только они могут бойкотировать матчи, затем приходить и поджигать трибуны «Велодрома», а в конце того же сезона до последнего поддерживать футболистов в проигранном почти домашнем финале Лиги Европы против «Атлетико» (0:3). Продолжатся ли страдания болельщиков «Ниццы»? Повысится ли посещаемость «Монако»? Какие перфомансы еще «экранизируют» ультрас «Ренна»? На эти и многие другие вопросы ответит новый сезон Лиги 1.

2. Тренерское рукопожатие

Патрик Виейра возглавил «Ниццу». Справится?

В этом сезоне с особым интересом стоит последить за работой Патрика Виейра. Ровно пять лет назад в «Ниццу» пришел на должность президента клуба местный бизнесмен Жан-Пьер Ривьер. Болельщики «орлов» были рады уже потому, что предыдущие четыре года под управлением Жильбера Стеллардо «птицы» из крепкого середняка скатились почти до ранга банкрота. Уход звездных лидеров и воспитанников вроде Антони Модеста, Уго Льориса, Оньекачи Апама не помог, если бы не приход нового владельца.

Ривьер закрыл финансовую щель в виде 6 млн евро, но не стал кардинально очищать «организм» клуба. Он поверил в Эрика Руа, классного спортивного директора и откровенно слабого тренера, дал спустя год безработицы возможность вновь заняться любимым делом Клоду Пюэлю – и это едва не привело к попаданию в Лигу чемпионов. Вернулись «орлы» в Лигу чемпионов впервые за 40 лет уже при Люсьене Фавре. Швейцарец заставил пахать Марио Балотелли, создал одну из самых умных связок центральных полузащитников Козьелло–Сери–Сиприен, но в то же время ошибочно поверил в Уэсли Снейдера, не смог раскрыть полностью потенциал команды и, получив предложение от дортмундской «Боруссии», ушел. Подобный поворот событий, скорее всего, устроил и боссов «Ниццы», и самого Фавра.

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Жан-Пьер Ривьер не стал искать состоявшихся тренеров, а предложил работу Патрику Виейра. Легенда «Арсенала» и сборной Франции после окончания карьеры футболиста в «МанСити» вошел в структуру клуба и прошел с юниорским составом «горожан» U-15 до молодежного возраста. Благодаря компании-владельцу City Football Group начинающего тренера отправили в Нью-Йорк возглавить после Джейсона Крайса местный «Сити». За три года в США Патрик лишь прокачивал свой результат в регулярном чемпионате: четвертое место, второе, и если бы не переход в «Ниццу», француз мог претендовать на победу по итогам действующего чемпионата. Но при этом «Сити» каждый раз проваливался в плей-офф. Команда Виейра физически проседала под конец сезона, а мотивировать игроков биться на износ француз еще не научился.

Des étoiles plein les yeux. 🤩 La @Ligue1Conforama fait son retour ce week-end sur @canalplus ! 🏆 pic.twitter.com/Y70DQ4G9Bb — Canal Football Club (@CanalFootClub) August 9, 2018

«Я готов возглавить большой клуб в Европе», — сказал Патрик весной, когда шум вокруг ухода Арсена Венгера из «Арсенала» пронесся от Букингемского дворца до Эмпайр Стейт Билдинг. Перед этим Виейра несколько раз намекал, что лондонцам пора сменить тренера и его кандидатура – лучший вариант. Но первая полноценная менеджерская работа бывшего капитана «канониров» началась с возвращения в чемпионат Франции.

«Ницца» хоть и середняк, но исторически один из самых титулованных клубов страны, а после «Монако» — самый прогрессивный за последние пять лет. Из клуба должен был уйти лучший игрок прошлого сезона – Марио Балотелли. Он уже приехал на базу «Марселя» вместе с Мино Райолой, но стороны не сошлись в цене, и итальянский форвард вернулся в расположение «орлов». В прошлом сезоне Бало доказал, что может тащить атаку «Ниццы» и без помощи Алассана Плеа, которого долгое время считали лидером.

Форвард перешел в «Боруссию» М за 23 млн евро, но главный профит Жан-Пьер Ривьер получил после успешной встречи с президентом «Фулхэма» — Алистером Макинтошем. «Дачники» взяли оптом, за 35 млн евро, Максима Ле Маршана и Жана-Мишеля Сери. Последний внешне и по игровому стилю напоминает молодого Патрика Виейра, кроме того, медиа упорно разносили слухи о возможном переходе опорника в «Арсенал» или в «Барселону».

У нового тренера будет еще целый месяц, чтобы усилить команду, но уже сейчас клуб подписал защитников: алжирца Юсефа Аттала и Кристофа Эрелля из Мартиники. Пока ключевой переход – покупка бразильского полузащитника Данило у португальской «Браги» за 10 млн евро.

3. Владение мячом

Еще одна попытка сделать из Парижа суперклуб. Теперь у Тухеля

Главный фаворит чемпионата Франции – «ПСЖ». И едва ли расстановка сил изменится в ближайшие пять лет. Куда интереснее даже не кто заберет «золото» в предстоящем сезоне в Лиге 1, а насколько гладко он пройдет для парижан после увольнения Унаи Эмери и очередной попытки завоевать Лигу чемпионов. Для этой цели Нассер Аль-Хелаифи рассматривал разных тренеров. В списке значились: Маурисио Почеттино, Луис Энрике, Хосеп Гвардиола, Антонио Конте и даже Арсен Венгер. Вдумайтесь: с приходом в клуб шейхов на трансферы было потрачено 1694 млн евро, но дальше четвертьфинала ЛЧ «ПСЖ» не проходил. А это такой же результат, как и у российских клубов.

Желание «ПСЖ» выиграть главный еврокубок напоминает попытки мультяшных мышат Пинки и Брэйна завоевать мир. На этот раз клуб пригласил Томаса Тухеля. Немецкий тренер работал ранее с дортмундской «Боруссией» и «Майнцем». Его плюсы: он, как и Унаи Эмери, силен тактически, подбирает стратегии не под игроков, а находит игроков под стратегию, а характерная черта Тухеля – игра в контроль. Вдобавок Томас здорово общается на французском, что поможет ему вправить мозги Адриену Рабьо. Один из самых перспективных игроков Франции отказался от сборной, а теперь хочет сказать прощай «ПСЖ».

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Многие болельщики боятся того, что Тухель, как и Эмери, не сможет объединить состав вокруг своей фигуры и внутри вновь будут междоусобицы. Немец заранее попросил урегулировать вопрос с сохранением Неймара. Вдобавок трансфер Буффона – это не просто переход одного из лучших вратарей в истории футбола, но и привлечение человека, олицетворяющего уважение и незыблемый командный дух. Выяснять отношения на глазах у Джиджи просто стыдно. Парижане могут наконец стать единым целым, чего в эпоху шейхов еще не случалось.

4. Гол

Килиан Мбаппе как новый спаситель. Ждать пришествия?

Новым героем «ПСЖ» должен стать не Неймар, способный делать больше вращений, чем в лучшие годы Евгений Плющенко, и даже не забравший у Ибры статус лучшего бомбардира в истории парижан Эдинсон Кавани. Им должен стать Килиан Мбаппе, доигравший ЧМ-2018 с травмой спины, ставший лучшим молодым игроком турнира и отдавший все призовые на благотворительность. Он хоть и похож на героев из «Черепашек ниндзя», но «зеленым» в свои 19 лет его точно не назовешь. Он уже перекрыл часть национальных рекордов и совсем скоро затмит фигуры таких игроков, как Давид Трезеге, Тьерри Анри. Этому доказательства – слова Дидье Дешама. В интернет выложили видео из раздевалки французов во время перерыва финального матча. Нервный тренер «трехцветных», успокаивая и себя, и футболистов, говорит: «Просто играйте на Килиана».

Если Неймар заявил, что из «ПСЖ» никуда не уйдет, то ситуация с Кавани сложнее. Уругвайца хочет Карло Анчелотти, так как Карим Бензема напрочь отказывается от Серии А. «Наполи» готов заплатить большую сумму за Эль Матадора, но этому противоречит финансовый фейр-плей. Эдинсон хотел бы остаться в Париже, но его дети уже давно живут в Неаполе и трансфер мог бы вернуть отца в семью.

5. Замены

«Реймс» и «Ним»: возвращаться – плохая примета?

В этом году состав участников Лиги 1 сменят два клуба, зато с богатейшей историей, – «Реймс» и «Ним». Первые – шестикратные чемпионы Франции, а вторые – четырежды завоевывали «серебро». «Реймс» отсутствовал всего два сезона в элите, «Ним» — 25 лет.

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«Реймс» окрашен в красно-белые цвета. Тренер Давид Гуйон очень крепко зацементировал оборону, и вряд ли игра чемпионов Лиги 2 придаст бодрости, зато вы обязательно оцените организованность. Сейчас «Реймс» пытается сохранить «золотой» состав, и если не брать в расчет продажу за 9 млн евро Жордана Сибачо в «Ренн», то это команде удается.

Не так давно «крокодилы» продавали Лорана Блана и Эрика Кантона, а теперь главная звезда команды – Умут Бозок. Французский форвард турецкого происхождения в дебютном сезоне за «Ним» настрелял 25 голов в 36 матчах. Ему всего 21 год, и за ним просто необходимо следить.

6. Финальный счет

Взлеты и падения: «Марсель» провалится? «Нант» взлетит?

Признайтесь, Буффона мы любим, но интригу и сломанные шаблоны о фаворитах – еще больше. Очень хочется, чтобы, как и в сезоне-2016/17, во Франции появился клуб вроде «Монако», способный оставить «ПСЖ» вторым. Возможно, это вновь и получится у монегасков. Леонарду Жардим ежегодно выстраивает, словно паззл, новый состав и неизменно доходит до медалей. Надеемся, что «Монако» вновь не опустится ниже ЛЧ, имея в составе Александра Головина.

Неминуемы и провалы. Есть «олимпийская» тенденция: «Лион» в вышеупомянутом сезоне дошел до полуфинала ЛЕ, но в предыдущем выглядел блекло и нестабильно. Тогда же неожиданно заиграл «Марсель», дошедший назло «ткачам» до финала ЛЕ в Лионе. Делаем прогноз, что провансальцы в этом сезоне не взлетят, а лишь снизят требования к себе. Не помогут даже фартовые усы капитана «Марселя» Адиля Рами.

💬 "Nous déplacer avec de l'ambition"#OMTFC , retour sur la première conférence de presse d'avant-match du Coach #Casanova . → https://t.co/qNYDIRD96k pic.twitter.com/rIHq09Lpuv — Toulouse FC (@ToulouseFC) August 8, 2018

Обязательно стоит посмотреть за ростом «Монпелье» и «Сент-Этьена». А также за Мигелем Кардосо, что три года возглавлял молодежную команду «Шахтера», а затем год работал помощником Паулу Фонсеки. Теперь он возглавляет «Нант» и пробует внести больший вклад, нежели смог Клаудио Раньери. Смело играющий «Амьен» подписал выгодный контракт с банком Credit Agricole и даже произвел ребрендинг домашней арены. От «единорогов» можно ждать еще больших свершений.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press