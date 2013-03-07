Мяч под шпилькой. Как зарождался женский футбол в России

Идея этого интервью родилась спонтанно. В канун Нового года позвонил Виктору Асаулову, проработавшему в нашем еженедельнике более двадцати лет еще при Льве Филатове и Викторе Понедельнике, поздравил его с наступающим праздником. Как водится, разговорились. Перескакивая с темы на тему, неожиданно коснулись женского футбола. «А ты знаешь, — спросил меня Виктор Федорович, — что в этом году исполнилось 25 лет отечественному женскому футболу? Знаешь, как он зародился? Нет?» В результате договорились встретиться и поговорить более обстоятельно





Страсти в женском футбола бушуют постоянно. // Сергей Дроняев

Но прежде чем изложить нашу беседу, хотел бы подробнее представить моего собеседника. Виктор Асаулов работал в еженедельнике «Футбол» с 1968 по 1990 год. Сочетал журналистику с общественной работой. Пятнадцать лет (до развала Союза) возглавлял Федерацию футбола профсоюзов СССР. Десять лет был членом президиума Федерации футбола СССР. На Олимпийских играх 1980 года в Москве был одним из руководителей пресс-службы. Преподавал журналистику в Высшей школе тренеров. Защитил диссертацию по истории спортивной журналистики. Кандидат исторических наук, заслуженный работник физической культуры РФ. Его учитель – выдающийся журналист и писатель Лев Иванович Филатов в книге «Обо всем по порядку» так отозвался о своем ученике: «…он стал инициатором создания первой лиги, реформ во второй, придумывал призы и турниры, его избрали председателем федерации футбола профсоюзов, и федерация эта, как мне кажется, по части выдумок превосходила всесоюзную… Его попечением в городе Славянске одной из улиц присвоили название — журналиста Мержанова, первого редактора еженедельника».

— Виктор Федорович, недавно перечитал ваши публикации в еженедельнике «Футбол» советского периода: «Мяч под шпилькой», «Дамы выбирают футбол», «Барышни, влюбленные в футбол»… Скажу честно, многие, и я в том числе, с большим недоверием относились к этому проекту. Но вы своим энтузиазмом, напором удивили: пробить брешь в чиновничьей среде того времени – это чего-то стоит!



— Спасибо, конечно, за добрые слова, но я не папа-основатель. Напомню два исторических факта. В 1911 году, 3 августа, футболистки подмосковного Пушкина победили соперниц из Петровско-Разумовского со счетом 5:1. А в 1923 году девчата играли уже с мужчинами на станции Невинномысская Северо-Кавказской железной дороги.

В 1986 году меня командировали в Кишинев для подготовки материала о «Нистру». Владимир Цинклер, руководивший тогда этой командой, пригласил меня на стадион «Динамо», где проходил турнир по женскому футболу. Там я познакомился с тренерами команд – Львом Вартановым, Надеждой Горбань, Автандилом Талахадзе, Валерием Семеновым и журналистом «Собеседника» Марком Водовозовым. Они попросили поддержать их. Дело в том, что женский футбол, женские бокс, борьба, штанга и тому подобные «мужские виды спорта» согласно приказу председателя Госкомитета СССР с 1972 года находились под строжайшим запретом. Как журналист я мало чем мог помочь. «Футбол-Хоккей» и «Советский спорт» были тогда в подчинении спортивного ведомства, то есть как раз Госкомспорта, а вот «Собеседник» был органом ЦК ВЛКСМ. К тому времени я уже наступал на эти грабли. Вначале 1970-х узнал, что известный футболист и капитан киевского «Динамо» Михаил Михалина, лишившись поста председателя Федерации футбола Закарпатской области, занялся диковинным у нас женским футболом. Вскоре в первенстве области в трех группах участвовало уже тридцать команд. Позвонил в Ужгород. «Буду рад встретиться, — сказал Михаил Михайлович. — Только сейчас мы со сборными в Тбилиси и Харьков едем. Вернусь – позвоню и буду ждать в гости». А у меня как раз командировка в Харьков образовалась – на матч «Металлиста» с «Уралмашем» из Свердловска. Зрителей собралось немного: тысяч восемь, наверное. А вот на следующий день посмотреть игру женских сборных Закарпатья и Киева пришло 27 тысяч человек. Экзотика! Лишь потом узнал, что «сборная Киева» – это на самом деле вторая команда Михалины. Но игра впечатлила. Председатель Харьковского областного спорткомитета Виталий Зуб, с которым мы смотрели матч, восхищенный игрой киевской десятки с длинной косой, заправленной в трусы, воскликнул: «Я бы ее хоть сейчас в «Металлист» взял». Под впечатлением увиденного, я на одном дыхании накатал статью. Мотив: хотят девушки играть – пусть играют, не мешайте. Да и интерес зрителей завораживал: представить себе полную коробку стадиона «Динамо» в Тбилиси еще можно, но 27 тысяч в Харькове — это было за гранью. Тогдашний зам. главного редактора еженедельника Геннадий Радчук позвонил приболевшему Филатову и, заручившись его поддержкой, пробасил: «Против Советской власти нет ничего?» И пока я пожимал плечами, написал в углу листа: «В набор!» Набрать-то статью набрали, но утром с полосы сняли: накануне вышел указ, о котором я упомянул выше.

— И сколько длился запрет?



— Лет пятнадцать, кажется. И конец «репрессиям» положили вовсе не наши спортивные чиновники, примазывающиеся теперь к рождению футбольной «дочки». «Бабкой-повитухой» стала чехословацкая журналистка, заместитель главного редактора еженедельника «Млады свят» Ольга Чемракова. Она приехала в «Собеседник» с целью реализации ряда совместных проектов: по БАМу, Байкалу и тому подобное. А потом вдруг предложила прислать на Кубок «Млады свята» — «Пряничное сердце» нашу женскую футбольную команду. «Приедут команды из Венгрии, Польши, ГДР, — убеждала она, — и было бы очень хорошо увидеть там команду из СССР». В «Собеседнике» утруждать себя поиском не стали. Напечатали объявление (№51 за 1986 год), а в №19 за 1987 год опубликовали выдержки из хлынувших в редакцию писем под заголовком «Забьет ли гол прекрасный пол?».

Публикация эта взбудоражила многих девушек. Выяснилось, что кто-то поигрывал в компаниях, студентки физкультурных вузов использовали футбол, чтобы разнообразить тренировки. Неудивительно, что первыми футболистками стали легкоатлетки, лыжницы, пловчихи, велосипедистки… «Собеседник» посетили девушки из института физкультуры в Малаховке, которые время от времени проводили матчи со студентками ГЦОЛИФКа. Они попросили редакцию организовать турнир. «Давайте вместе», — предложили журналисты и обратились к читателям за помощью. Что тут началось! Почтальоны таскали письма в редакцию мешками. Не имея опыта организации подобных соревнований, журналисты «Собеседника» растерялись. Но в №32 за 1987 год все же был объявлен список участников турнира в Кишиневе. Ими стали: «Малаховка», ГЦОЛИФК, «Медучилище №3» (Тбилиси), СПТУ-21 (Тирасполь), «Тестильщик» (Раменское), СПТУ-74 (Кагул), команды Златоуста и Чебоксар. Первый мяч турнира забила Ольга Надь из Раменского.

— Если не ошибаюсь, шефство над женским футболом взяла тогда Федерация футбола профсоюзов, которую вы возглавляли?



— Да. А я, кстати, опубликовал ту самую статью, которая за пятнадцать лет до того была снята из номера еженедельника «Футбол-Хоккей». Как член президиума Федерации футбола СССР, я обратился к Вячеслава Колоскову, а он в ответ: «Мы тут с мужиками не разберемся, а ты хочешь, чтобы мы еще бабами занимались». Через четыре года, замечу, Вячеславу Ивановичу пришлось ими заняться уже на уровне ФИФА, где он возглавил Комитет по женскому футболу. Тогда же у меня состоялась встреча с председателем профсоюзного спорта СССР Рогатиным. Борис Петрович тоже заартачился, а меня несло: «Хотят… Перспектива… Массовка… Международные турниры… Мы не вправе отставать от мировой тенденции…» – и так далее. Уговорил! При федерации создали комиссию женского футбола. Возглавила ее очень энергичная, хорошо знающая спорт доцент Малаховского института физкультуры Надежда Горбань. Основное бремя проведения второго, третьего и четвертого турниров на приз еженедельника «Собеседник» взвалили на себя уже мы. Подготовили и провели первый чемпионат СССР, в котором приняли участие 48 команд из десяти союзных республик, Москвы и Ленинграда. Первым чемпионом стала «Нива» (Барышевка, Киевская область), тренер – Николай Богданенко.

Рост числа команд был обусловлен не только энтузиазмом. На местах получили циркуляр из ВДФСО профсоюзов, позволивший подотчетным организациям финансировать женский футбол, в том числе и детские соревнования. Их мы проводили совместно с «Пионерской правдой», по нынешним меркам информационным спонсором. Команды девочек появились и в СДЮСШОР. Тогда же нам удалось принять участие и в международном турнире в Болгарии. Тут нам помог мой товарищ еще со школьных лет, начальник одесского «Черноморца» Юрий Заболотный. В Варне он чувствовал себя, как в родной Одессе. На этот турнир отправилась команда раменского «Текстильщика».

— И каким стал международный дебют наших девчат?



— На результате не зацикливались. Заняли восьмое место из двенадцати. Важно было наладить связи. А помогал нам в этом разбитной арбитр из Ростова-на-Дону, который был включен в состав делегации для обслуживания матчей. Друзья Заболотного предложили мне номер из трех огромных комнат в Гранд-отеле «Варна». Я выбрал апартаменты поскромнее и поселился с Тимошенко. Узнав о наших целях, Иван раскрыл свой чемодан, набитый бижутерией: «Думаю, гостям хватит!» И предложил забить холодильник «Плиской». Вскоре мы стали своими для всех участников турнира, кроме чопорных норвежцев. А президент женского футбольного клуба «Милан» Марио Погано и вовсе стал закадычным другом и пригласил на «Кубок Сардинии». Так что бижутерия и «Плиска» сыграли в становлении женского футбола в СССР важную роль.

Были и курьезные случаи. Как-то в полночь зашел к нам английский журналист Бишоп в хорошем подпитии. Я предложил ему позвать тренеров. «Ноу», — мычит он, приложив ладошки к голове: мол, спят. «Дай им команду, — настаиваю я, — твое дело – дать команду». После нескольких попыток с акцентом на слово «команда» он «включается»: «Команда, команда, о кей!». Через полчаса приводит в номер всю команду, без тренеров. Словом, часа в три ночи запели. Потом пошли танцы. В шесть часов утра футболистки выползли из номера. А в два часа дня – наша игра с ними. Ну, думаем, подфартило, победа в кармане, они же «мертвые». Однако англичанки без особых усилий «отгрузили» нашим текстильщицам восемь мячей, пропустив только два. Мастерство не пропьешь!..

На «Кубок Сардинии» собрали сборную СССР. Поездку спонсировали мои приятели из первой в Москве фирмы «Интерьер-дизайн». И тут на результате не зацикливались, хотя желание тренера сборной Нила Тищенко было запредельным. Там обратила на себя внимание Ира Григорьева. Ее первой из наших футболисток пригласили в зарубежный клуб — во французский «Лион». На Сардинии мы добились главного — нас стали приглашать на турниры в Испанию, Германию, Канаду, США и даже в ЮАР, откуда была команда модельного агентства итальянской диаспоры Кейптауна. Этот факт примечателен тем, что из-за апартеида ЮАР была отстранена от всех соревнований. Не на шутку переполошившиеся чиновники РФС принялись меня разыскивать. Нашел Николай Ряшенцев через Федерацию футбола Болгарии и предупредил, чтобы с командой Южной Африки мы не играли, дабы избежать санкций со стороны ФИФА и МОК.

— После, надо думать, дела в женском футболе пошли в гору?



— Да, но не совсем так, как хотелось бы. После нашей поездки в Болгарию в РФС спохватились: оказывается, с женщинами тоже можно за кордон шастать. И взялись реабилитировать женский футбол. Провели конференцию, организовали ассоциацию, написали проект устава. Начались выборы президента. Я стоял на том, что возглавлять женскую организацию должна женщина с именем: Быстрицкая, Савицкая, Светличная… Да та же Горбань, отлично заявившая о себе в Комиссии женского футбола нашей федерации. Но Тищенко за нашими спинами стал уговаривать тренеров голосовать за него. Прикинулся ласковым и послушным котенком. На открытии конференции я заявил: «Как председатель федерации, вижу цель в том, чтобы за пилотным вариантом Ассоциации женского футбола СССР по накату были созданы ассоциации мини-футбола, клубов любителей футбола, инвалидного и так далее…» Предложил кандидатуру Горбань, а ее заместителем — Тищенко. Однако Надежда Павловна взяла самоотвод. Кто-то предложил меня — я также отказался. В итоге президентом избрали безальтернативного Тищенко. Тенгиз Дзидзигури высказался в том смысле, что с «этим человеком идти в разведку опасно, может в спину выстрелить». Я не стерпел и сказал Тищенко: «За спиной женщины ты работал бы, сколько хотел. Она была бы вхожа во все кабинеты, ее принимали бы все спортивные руководители и шли бы ей во всем навстречу. А ты для них — только инструктор, которого еще и сокращали. Тебя «пережуют» и «выплюнут». И как в зеркало глядел. В РФС создали Департамент женского футбола. Ассоциация осталась на бумаге, Тищенко — не у дел. А Горбань создала Ассоциацию женского мини-футбола и более десяти лет, пока сама красиво не ушла, найдя преемника, успешно работала на благо этого вида спорта. Да и сейчас ей неймется. Недавно реализовала проект детского культурно-спортивного фестиваля, посвященного 50-летию полета Юрия Гагарина в космос.

— Виктор Федорович, а сейчас женским футболом вы интересуетесь?



— Стар я уже (смеется). Иногда смотрю матчи сборной. Созваниваемся с Черепушкиным, Горбань, Точилкиным, имевшими отношение к тому женскому футболу, который нам хотелось создать. От них узнаю, что в высшей лиге ныне набирается до десяти команд. «Спортивный принцип» один: вносите заявочный взнос, набирайте состав – и место команде в высшей лиге гарантировано. Осведомленные люди говорят, что женским футболом в РФС рулят девочки с потухшими глазами. Вот и 25-летие организованного женского футбола в стране прошло незаметно, хотя должно было стать вехой, определяющей его новые задачи и цели. Впрочем, это характерно не только для футбола. Во всем одна цель застлала людям глаза — деньги, которые, как любил говаривать Валерий Лобановский, «в зашитых карманах с собой в мир иной не возьмешь». А много ли делается для футбола? Кроме бюджетных вливаний перед выборами и пристегиваний за уши к футболу олигархов — ни–че–го! Мы перестали удивляться так, как писатель Всеволод Вишневский: «Вот сижу в своем редакционном кабинете и жду: откроется дверь и войдет… Пушкин!» Юное дарование. Кто сейчас так думает? Проще кнопку компьютера нажать и стащить информацию из Интернета. Без души, зато не надо «ждать Пушкина». Не удивляемся мы и крылатой фразе Льва Ивановича Филатова: «О футболе, как он того заслуживает, еще не написано ни строчки».

Да кому все это сейчас нужно? Родился — деньги. Работаешь — деньги. Умер — деньги. И все ждут их, как снег с неба. Такова сейчас жизнь. Не до женского футбола в ней. Разве что «профсоюз проституток», если узаконят, возьмет над ним шефство…