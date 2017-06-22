Мяч короля Артуро. Как Артуро Видаль стал примером для всего Чили

Артуро Видаль – символ успешной игры в полузащите. Где бы ни играл чилиец, центр поля всюду остается под его надежным контролем. Сейчас Воин приехал в Россию, чтобы забрать еще один трофей для сборной – Кубок конфедераций.

История маленького мальчика, самостоятельно проложившего себе дорогу в большой футбол, уже перестала быть такой редкостью. Однако Видалю приходилось куда сложнее: он родился в бедной семье, а отец будущей чилийской звезды ушел, когда ребенку было всего пять лет. Жизнь Артуро напоминает сюжет драмы в стиле Сантьяго Муньеза – героя фильма «Гол». За свои 30 лет футболист пережил смерть брата, лучшего друга… Испытания судьбы воспитали в нем сильный характер.

Покровитель Мадрида. Почему Серхио Рамос – лучший футболист «Реала» начала XXI века

Я очень страдал в детстве. Всегда грустил: отец бросил нас, мне его очень не хватало. Не было еды, проблемы сыпались со всех сторон. У меня постоянно было недовольное выражение лица» Артуро Видаль

Мечта стать профессиональным футболистом начала сбываться, когда скауты из «Байера» увидели юношу в деле. Трансфер в немецкий клуб оказался рекордным для Чили: европейцы заплатили «Коло­Коло» 11 млн долларов. Бундеслига стала второй родиной для Видаля. Шесть лет своей карьеры он посвятил именно немецкому чемпионату, давшему возможность его семье жить спокойной жизнью. «Байер» сделал Артуро тем игроком, чьим именем восторгаются эксперты, а маленькие мальчики из Южной Америки с радостью идут стричь ирокез в стиле Видаля. В Леверкузене чилиец поиграл везде: помимо привычного центра, он не раз выходил на поле в качестве флангового и центрального защитника и центрфорварда. Артуро – один из самых сбалансированных футболистов современности. Он демонстрирует хорошую технику, сильный удар, умеет отдавать точные пасы и развивать неплохую скорость. Помимо того, он также хорош в отборе мяча, а проблемы с физической формой остались в чилийском «Коло­Коло».

Игра Артуро не ограничивается лишь оборонительными функциями, он дает импульс и атаке. Таких футболистов встретишь нечасто» Юпп Хайнкес

Мозговой центр. Как Сами Хедира покорил Италию

«Если меня отправят на войну, я возьму с собой Видаля» – экс­тренер «Ювентуса» Антонио Конте обожал чилийского футболиста. Постоянно заряженный Артуро, пробегающий за матч по 11 километров, стал незаменимым игроком для итальянцев. Несмотря на сложный характер и постоянные выходки, чилиец вызывал бурю восторгов у болельщиков «Юве», а его уход оказался серьезной потерей для клуба. Игрок сумел направить свою внутреннюю агрессию в нужное русло. «Однажды я полностью разобрал его постель, свой матрас он нашел на балконе, а простыни были разбросаны по всей комнате», – Бонуччи рассказал о веселых временах Видаля в Турине.

Мне доводилось несколько раз играть против Артуро. Он необычайно агрессивен на поле и бесподобен в единоборствах. У него невероятный характер!» Хаби Алонсо

«Бавария» выиграла битву за Видаля у «Челси» и «Реала». Последние отказались от сделки после очередного провала чилийца: накануне Кубка Америки Артуро снова играл в казино, а потом попал в аварию в алкогольном опьянении. Дотошные немцы оказались на редкость снисходительными и не отвернулись от такого хорошего футболиста. Видаль пришел в «Баварию» на место главной легенды последних лет – Бастиана Швайнштайгера. Требования были высоки, но игрок знал, что такое Бундеслига, и влиться в немецкую команду ему не составило труда. Карло Анчелотти хотел приобрести Видаля, еще когда тот выступал в «Байере», но «Реал» не стал платить за него назначенные 40 млн евро. Сейчас итальянец наконец заполучил чилийца и продолжает использовать его в качестве игрока основы.

Видаль в классной форме. Он забивает решающие голы и выполняет большой объем работы. Артуро непредсказуем, потому что он играет немного иррационально» Маттиас Заммер

Сегодня Артуро – ключевой игрок сборной Чили, носящей гордые имена Видаля и Санчеса. Именно он – Воин из Сантьяго – поведет за собой лучшую южноамериканскую страну за очередным титулом. Образ Видаля давно перерос образ обычного футболиста. Сейчас в Чили он тот самый человек, дважды лишивший Лео Месси Кубка Америки и дающий надежду миллионам ребят на светлое будущее.

«Бавария» – все, о чем я мог только мечтать! Анчелотти просто великолепный тренер, один из самых лучших и знаменитых в мире. Я счастлив» Артуро Видаль

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press