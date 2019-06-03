«Мы играли против пятой команды мира». Сборная России провела контрольный матч с «Чертаново»

Сборная России второй раз за последние полтора года провела товарищеский матч против футбольного клуба. В преддверии матчей отборочного этапа Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра команде Станислава Черчесова был необходим спарринг, чтобы игроки оставались в тонусе по завершении сезона.

Кастинг на роль «карлика»

Накануне матчей против Сан-Марино и Кипра российская сборная столкнулась с проблемой поиска спарринг партнера. Команде было необходимо провести тренировочный матч в боевых условиях, чтобы лучше подготовиться к соперникам. «Нам был нужен соперник, потому что 26 мая последний тур РПЛ. Потом матч 8 июня. Согласитесь, слишком большой перерыв. Да, мы могли сыграть между собой, но это всё равно воспринималось бы как тренировка», – заявил Станислав Черчесов.

В прошлый раз наша национальная команда оказалась в похожей ситуации во время подготовки к ЧМ-2018. В сентябре 2017-го РФС не нашел соперника среди сборных, и в итоге мерился силами со столичным «Динамо» (3:0). В этот раз кастинг на роль Сан-Марино выиграл «Чертаново». Самая симпатичная команда прошедшего сезона ФНЛ, сходу занявшая 5-е место.

Правда, московскому клубу оказалось не просто подойти к матчу в боевой форме. «Мы девять дней уже в отпуске, этот матч в календарном плане сложно ложился. Но нам было интересно играть, решили откликнуться и помочь сборной. Очень надеялись, что сможем создать больше контригры. Наверное, если бы мы были в оптимальном составе, сыграли бы лучше», – сказал после матча главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин.

Давид против Голиафа

Матч провели на тренировочной базе сборной России в Новогорске в закрытом формате, так как у организаторов не было времени не поиск арены и решения вопросов безопасности. Из зрителей на трибунах кроме журналистов были только дети из фонда «Русское поле», перенесшие онкологические и гематологические заболевания.

Перед встречей было решено, что игра пройдет без ограничения замен. В первую очередь это было связано с желанием тренерского штаба сборной России дать сыграть всем игрокам команды. К слову, в распоряжении Станислава Черчесова в этом матче было целых 29 игроков. В этот вечер сыграли все, кроме четвертого вратаря Сергея Песьяков и Николая Комличенко. Получили свой шанс и игроки «Арсенала» Мирзов и Бакаев. Особенно выделялся Мирзов. Сначала он отдал голевой пас на Чалова, а в концовке матча забил сам. Да и в целом он не походил на дебютанта сборной, уж очень уверенно он смотрелся на поле.

Уверенная победа над соперником могла бы поднять настроение команде Черчесова, если бы не была омрачена травмой Газинского в первом тайме. После подачи стандарта он боролся за верховой мяч и неудачно столкнулся с соперником. Хавбек «Краснодара» повредил плечо, и теперь пропустит матчи с Сан-Марино и Кипром.

Без номера и имени

Еще больше загадочности этой игре добавило то, что игроки национальной команда вышли на поле в тренировочной форме, на которой не было даже номеров. После каждого гола зрители раз за разом переглядывались, спрашивая друг друга «кто забил? а кто отдал пас?». Самым курьезным стало выяснение того, кто же отличился из братьев Миранчуков, но Антона определили по бутсам.

По ходу всей встречи чувствовалась колоссальная разница в классе и борьбы фактически не получилось. Итоговый счет матча 6:0 оказался вполне закономерным – сборники с первых минут взяли мяч под контроль, тогда как «Чертаново» только эпизодами оказывало сопротивление. Даже получив шанс на пенальти при счете 1:0, гости не смогли воплотить его в гол. Гильерме спас ворота после удара с точки Владислава Сарвели.

После матча «чертановцы» не выглядели разочарованными результатом и много говорили о том, что довольны шансом сыграть против сборной страны. Директор клуба Николай Ларин после поражения утешил игроков тем, что они уступили пятой команде мира. «По счету мы надеялись на лучший результат, он мог быть другим, забей мы пенальти. У опытных игроков сборной России мяч отлетает от штанги в ворота, а у нас в поле. Будем прибавлять и, может быть, когда-нибудь дорастем до их мастерства».

Фото: Сергей Дроняев

Текст: Павел Зайцев