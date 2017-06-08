Музей освобождения Парижа. Семь главных предметов, ставших символами сезона Лиги 1

Во Франции выдался один из самых зрелищных сезонов за долгие годы. Множество голов, новый чемпион, плотная борьба за право остаться в элите и многое другое.

1. Флагшток

«Бастия» была обречена с самого начала. Фанаты уже с первого тура целенаправленно прогоняли команду обратно в Лигу 2, продолжая протесты против президентства Пьера-Мари Джероними. Корсиканцы открывали чемпионат домашней игрой против «ПСЖ». Один из местных болельщиков при подаче углового Лукасом Моурой осознанно зацепил его флагштоком от фанатского флага. Бразилец не растерялся и стал стонать от боли, как от пулевого ранения. Клуб отделался штрафом, а его поклонники не успокоились. Когда на «Арман Сезари» приехала «Ницца», ультрас на протяжении всей игры освистывали Марио Балотелли и выкрикивали расистские лозунги. Клуб условно лишили одного очка, а фанатскую трибуну корсиканцев закрыли на три игры. Когда вылет в Лигу 2 был практически гарантирован, фанаты напали на футболистов «Лиона». Гостям приходилось прятаться за спинами игроков «Бастии», чтобы не получить удар арматурой от разъяренной толпы. Команды, где даже капитан умудрялся удаляться в трех матчах подряд, Лиге 1 будет не хватать.

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2. Использованный файер

Пиротехникой пользуются фанаты всей Европы, но тот файер, что зажег 19 марта Жан-Луи Трио на трибуне активных болельщиков «Бордо», — символ окончания эпохи. Двадцать один год назад местный винодел был избран президентом жирондинцев — в то время когда убытки клуба превышали 45 млн евро. За эти годы «Бордо» не только стабилизировал финансовую составляющую и закрепился в Лиге 1, но и регулярно выходил в еврокубки. Нет, при Трио не было серий из нескольких чемпионств подряд или полуфиналов Лиги чемпионов, но те восемь трофеев болельщики ценят с особым трепетом. Своего президента они искренне полюбили. Трио никогда не отказывался от своих фанатов — даже когда они подводили клуб, срывая матчи. После обидных поражений Жан-Луи считал необходимым подойти к трибуне за воротами и извиниться за то, что футболисты не оправдали их ожиданий. Болельщики были единственными людьми, перед которыми обычно грубый и резкий Трио был максимально открыт и вежлив, кого он по-настоящему уважал.

Матч против «Монпелье» Трио проводил уже в статусе члена почетного совета. Фанаты подготовили масштабный перфоманс, изобразив все титулы, заработанные в эпоху президента, и поблагодарили его. После матча 67-летний Жан-Луи поднялся на позицию заводящего и зажег пиротехнику, показав, что все эти годы был с болельщиками на одной волне.

По итогам сезона «Бордо» сыграет в Лиге Европы. После себя Жан-Луи Трио оставил молодую и по-спортивному злую команду. Если жирондинцы сохранят атакующую тройку Камано – Лаборд – Малком, а главному тренеру дадут время все оптимизировать под себя, то Жослен Гурвеннек, как ранее в «Генгаме», сколотит очень крепкую команду.

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3. Мобильный телефон Руди Гарсии

То, что современный футбол требует технологичных решений, доказал главный тренер «Марселя» Руди Гарсия. Во время матча против «Монако» специалист подошел к лайнсмену и на своем телефоне начал показывать момент, в котором тот неверно зафиксировал «вне игры». Гарсию отвел обратно четвертый арбитр.

Для «Марселя» наступил период оттепели. В клубе сменился президент. На место Маргариты Луи-Дрейфус пришел американский бизнесмен Фрэнк Маккорт. Он составил собственную программу по выходу клуба из многолетнего застоя с лаконичным названием «Марсель» — чемпион». Этот сезон стал промежуточным, но с главной задачей провансальцы справились — пробились в еврокубки. Оценивать их нужно будет уже в следующем сезоне.



4. «Дополнительный» комплект формы «Тулузы»

Французский футбол не самый привлекательный среди лиг «большой пятерки», но точно самый искренний. На совещании перед игрой «Монпелье» — «Тулуза» инспектор матча отметил, что оба комплекта формы сливаются друг с другом. Гостям пришлось срочно отправляться в ближайший спортивный магазин и закупать там экипировку компании Nike. «Малыши» вышли на поле «Стад де ля Моссон» в белых футболках с номерами, но без фамилий и выиграли с минимальным счетом.

5. Носовой платок Унаи Эмери

Самое удивительное в этом сезоне то, что вплоть до конца мая не было понятно, оставит ли руководство «ПСЖ» Унаи Эмери. Испанский тренер в первый год работы выиграл Суперкубок, Кубок лиги и национальный кубок, по ходу дважды обыграв будущего чемпиона – «Монако». Парадокс в том, что даже этих заслуг могло не хватить, чтобы шейхи не решились на смену тренера. Парижанам национальных трофеев мало – трехкратный победитель Лиги Европы приглашался под освоение Европы.

Роковой вылет из 1/8 Лиги чемпионов от «Барселоны» получился болезненным не только для одного клуба, но и для всего французского футбола. Парижане вытерли ноги о каталонцев дома на «Парк-де-Пренс», забив четыре мяча. «ПСЖ» сопереживала половина мира, желавшая вылета «Барсы». В ответной игре испанцы совершили чудо. Возможно, не без доли судейских ошибок, но факт того, что Эмери ошибся, сыграв от обороны, опровергнуть сложно. «Барселона» победила 6:1, а Унаи Эмери в тот день был самым несчастным человеком во всем мире. С этой болью он и дорабатывал остаток сезона.

«Барселона» — ПСЖ. Четыре последствия матча, обреченного стать легендой

6. Шнурки Марио Балотелли

Сорок лет ушло у «Ниццы», чтобы добраться до медалей чемпионата Франции. Последние сезоны «орлы» были максимально близки к этому достижению. В итоге то, что так и не получилось у Клода Пюэля, в первый же год работы совершил Люсьен Фавр.

Перед началом чемпионата «Ницца» пригласила Марио Балотелли — героя Евро-2012, который уже, казалось, забыл, что он должен играть в футбол. Во Франции он преобразился не столько в плане игры, сколько в манере поведения: был вежлив, на первую тренировку приехал в презентабельном костюме и каждому футболисту «Ниццы» сделал подарок. Взаимодействие с Плеа, Сери, Козьелло, Сиприеном доставляло итальянцу удовольствие. Но стоило форварду пропустить пару игр из-за травм, как он резко потерял тонус и вместо голов начал зарабатывать удаления. Балотелли вернулся: очередные скандалы, бойкот от одноклубников, приезд главного тренера сборной Италии для личного разговора. Зимой Марио серьезно задумывался об уходе, но остался и удержал «Ниццу» в тройке Лиги 1, когда лидеров «орлов» изрядно подбила череда травм.

А в матче против «Нанта» Марио почувствовал дискомфорт из-за слишком сильно затянутых шнурков. Ему потребовалась помощь тренерского штаба, из-за чего форвард пропустил начало матча. В этом весь итальянец.

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7. Краска для волос

Нынешний сезон во Франции стал самым результативным за последние 34 года (991 забитый мяч). А главные инициаторы голевого извержения из Монако географически в состав Франции не входят. В этом сезоне монегаски отдувались за всю страну, дойдя до полуфинала Лиги чемпионов. Такого подъема клуб не испытывал со времен руководства Арсена Венгера или Дидье Дешама.

Королевский сезон – итог масштабной работы над академией клуба и отказа Дмитрия Рыболовлева от дорогостоящих покупок. Одна из самых последних – Радамель Фалькао. После двух лет скитаний по английским центрам реабилитации из-за проблем не только физических, но и психологических колумбиец вернулся в «Монако». Уже в статусе лидера и капитана Радамель вернул себе голевой азарт времен «Порту» Виллаш-Боаша, наколотив во всех турнирах в сумме 30 голов. Когда бомбардира мучали проблемы со здоровьем, за атаку монегасков отвечали воспитанники – Валер Жермен и Килиан Мбаппе. Последнему всего 18 лет, а он уже побил многие национальные рекорды, удостоившись сравнения с Тьерри Анри. Форварды «Монако» не были бы настолько опасны, если бы не группа полузащитников-ассистентов. Бернарду Силва, главный плеймейкер команды, провел этот сезон на всех позициях в центре поля и везде был одинаково хорош. Тома Лемар, открытие предыдущего, в этом зажегся еще сильнее, а его фланговые подключения – отличительная черта современного «Монако». Защита монегасков блекнет на фоне атаки, но в ней роскошных исполнителей не меньше. Прогресс Джибриля Сидибе заметили даже в сборной Франции, где он станет теперь основным правым защитником. А за опорников Тьемуэ Бакайоко и Фабиньо ведущие клубы Англии и Испании готовы отдать до 50 млн евро.

«Монако» не повторил успех 13-летней давности и не дошел до финала ЛЧ, проиграл в финале Кубка лиги и вылетел в полуфинале Кубка от «ПСЖ», но этот сезон все равно для монегасков счастливый. Ведь у клуба ушло 17 лет на то, чтобы вернуть себе чемпионский кубок. Игроки самой атакующей команды Европы (107 голов в 38 играх) вышли на последний матч тура, покрасив свои волосы в красно-белые цвета в честь победы в Лиге 1. Сейчас для главного тренера «красно-белых» Леонарду Жардима главная задача — сохранить как можно больше игроков «золотого» состава, чтобы уже в следующем сезоне удивлять в Лиге чемпионов.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.