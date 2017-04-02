Мозговой центр. Как Сами Хедира покорил Италию

В какую бы команду ни приходил Сами Хедира, везде он добивался успеха. Три выигранных национальных чемпионата разных стран и Кубок мира подтверждают это. Немец тунисского происхождения вывел свои способности на новый уровень. Сейчас Хедире почти 30 лет, и он является незаменимой частью «Ювентуса» и сборной Германии.

«Он лидер, образец для подражания и хороший коммуникатор. Он обладает менталитетом победителя и профессионала. Вот такой Сами Хедира»

Йоахим Лев

Футбольная карьера Хедиры начиналась под руководством его отца-тренера в «Оффингене». Будучи максимально застенчивым ребенком, Сами было сложно заниматься командным видом спорта. Первые пару лет казалось, что ничего не получится и нужно бросать эту идею. На помощь будущему чемпиону мира пришел «Штутгарт». Академия «швабов» отличается системным подходом к подготовке футболистов: помимо игровых навыков и образования молодым людям прививают моральные качества — уважение к сопернику, чувство справедливости и умение общаться с коллегами по команде. Заложенные в детстве основы Хедира проносит через всю жизнь.

«Сами — великий игрок. Он очень умен, понимает смысл футбола и читает игру. Он просто излучает спокойствие. Делает очень мало ошибок, почти всегда принимает правильное решение. Я рад работать с таким игроком»

Массимилиано Аллегри

Более рассудительного, спокойного и вдумчивого игрока еще поискать. С самого раннего возраста Сами Хедира был лидером команды. В 2009 году на юношеском чемпионате Европы он выводил сборную с капитанской повязкой. Тогда немцы стали победителями турнира. Сейчас футболист — вице-капитан сборной Германии. Единственным поводом для сплетен вокруг его персоны служит личная жизнь. Сами неравнодушен к моделям (а кто к ним равнодушен?). Бывшая возлюбленная, модель Лена Герке, очень популярна не только в Германии, но и во всей Европе. К паре были прикованы все взгляды модельного и футбольного миров. После расставания Хедира обзавелся новой пассией — бразильской супермоделью Адрианой Лимой.

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«Я всегда чувствовал доброе отношение к себе со стороны тренера, но от третьих лиц узнал, что не буду больше играть. Никто из представителей руководства «Реала» ничего мне прямо не говорил – просто ходили слухи и разговоры о том, что клубу я больше не нужен»

Сами Хедира

Карьера Хедиры в мадридском «Реале» была похожа на американские горки. Выиграв в десятый раз лигу чемпионов со «сливочными», немец спустя месяц поднял над головой и Кубок мира. Хедира стал десятым игроком в истории футбола, повторившим это достижение. Дальше последовал не самый приятный период в карьере. Из-за старой травмы футболист пропустил финал ЧМ, а затем и несколько игровых месяцев в Мадриде. Руководство «Реала» не устраивало такое развитие событий, и спустя год постоянной критики Хедира переехал в «Ювентус». Тут его карьера совершила очередной виток. Море испанских нападок превратилось в восхищение туринских фанатов. Немец получил прозвище Профессор от итальянских СМИ за то, что в первую очередь он продумывает свои действия, а затем осуществляет их на поле. «Легкость бабочки и точность хирурга» — так итальянцы описали игру Хедиры. Более емко и не скажешь.

«Для меня Сами был откровением. Я не следил за ним до перехода в «Ювентус». Он поразил меня своими игровыми навыками, спокойствием и классом»

Джанлуиджи Буффон

В Италии Хедиру приняли как родного. Казалось, что сдержанный и холодный игрок не будет воспринят подобающим образом горячими и эмоциональными итальянцами. Но все произошло с точностью до наоборот. После ухода маэстро Андреа Пирло весь объем ответственности за клуб возложил на свои плечи капитан и ветеран клуба Джанлуиджи Буффон. Хедира был готов разделить ответственность. В начале сезона Сами пожертвовал 20 тысяч евро людям, пострадавшим от землетрясения в Центральной Италии. Скупой на жесты и лишние слова благотворитель сразу же вызвал симпатию даже у самых принципиальных итальянцев.

«Я уеду в Америку, но не сейчас. Хочу провести еще несколько лет на высочайшем уровне. Хочу выиграть Лигу чемпионов и защитить с Германией титул чемпионов мира. В США или Китае я не смогу этого сделать»

Сами Хедира

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Амбиции Хедиры с каждым годом только растут. В этом году чемпиону мира исполняется 30 лет. «Ювентус», как никогда, готов стать победителем Лиги чемпионов. А сборная Германии очень близка к тому, чтобы защитить титул. Для осуществления своих планов у Хедиры есть все: опыт, внутренняя уверенность и физические возможности. Осталось только воплотить их в жизнь.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press