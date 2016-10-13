Монстр-Сити от Хосепа. Как Гвардиола меняет английскую Премьер-лигу

«Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы потерпел первое поражение после десяти побед подряд и ничьей с «Селтиком». «Тоттенхэм» доказал, что «Сити», все больше напоминающий безжалостного робота-убийцу, пока не превратился в него полностью. Но даже его бета-версия выглядит внушительно. Есть ощущение, что тотальный футбол в Англии ждет перспективное будущее.







Табу на пиццу и интернет

То, что Пеп будет превращать «Сити» в клуб контроля мяча, не было откровением. Удивило другое: как быстро Гвардиолу приняла команда и насколько безболезненно проходит внедрение его идей. Конечно, состав у «Сити» топовый, что серьезно облегчает задачу. С другой стороны, в предыдущем клубе испанца, «Баварии», обойма была едва ли слабее. И все же немецкий гранд сущность Гвардиолы так до конца и не принял, причем как на поле, так и за его пределами.

В Германии вокруг него толпилась кучка заслуженных клубных бюргеров, мнение каждого из которых надо было учитывать. Здесь же все условия для Гвардиолы были созданы заблаговременно, не в последнюю очередь благодаря давним друзьям — Чики Бегиристайну и Феррану Сориано, которые занимают ключевые должности в «Сити». Всего же Гвардиоле помогает более полутора десятка выходцев с Пиренеев, так что «горожане», как это ни смешно звучит, – самая испанская команда АПЛ. Пепу отдали на откуп тщательно подготовленное Мануэлем Пеллегрини хозяйство. Оставалось навести в нем свои порядки.

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Для начала испанец подкрутил гайки дисциплины. Ввел ограничение в питании: на фастфуд и пиццу было наложено табу. Тем, кто не укладывается в весовые нормы, запретил участвовать в тренировках. Приемы пищи также стали совместными: Гвардиола хочет, чтобы футболисты общались между собой чаще. Он даже распорядился отключить интернет на клубной базе, потому что он мешает игрокам концентрироваться на футболе. Наконец, Пеп настоятельно порекомендовал не делать эксцентричные прически. В точном механизме не место лишней мишуре.

Не обошлось без замены пары неподходящих деталей. Упор на выход из обороны передачами низом обязывает Гвардиолу активно использовать вратаря в перепасовке. Скиллы игры ногами Джо Харта испанца не впечатлили, и на смену ему взяли Клаудио Браво. Напожарить он успел уже не раз, к тому же из-за невысокого роста (183 см) ему тяжело играть на выходах. Тем не менее по вратарским навыкам Браво уж точно не уступает Харту, а по стилю Гвардиоле он подходит гораздо больше, чем английский визави.

Другой жертвой испанских революционеров стал Яя Туре. Ивуарийский здоровяк тоже не вписывается в комбинационный стиль Пепа. Впрочем, Туре, в отличие от Харта, по-прежнему в клубе, и не факт, что на нем поставлен крест. Все знают, как Яя умеет жаловаться на жизнь, но в этот раз он не только не высказывал недовольства, но и устроил выговор своему агенту Дмитрию Селюку, когда тот отпустил в адрес Гвардиолы пару нелестных замечаний. Чистка рядов происходит максимально аккуратно и без лишней шумихи. Клуб целиком и полностью на стороне нового тренера, поэтому он может спокойно работать над постановкой игры и оперировать кадрами по своему усмотрению.

Эмоции от нового стиля у многих были схожими. «В этом году все изменилось. Теперь я чувствую себя гораздо свободнее на поле. Когда я получаю мяч, у меня есть право быть самим собой и создавать шансы», — радуется новой философии Рахим Стерлинг. «Он позволяет подходить близко к воротам соперника и создавать моменты, что я очень люблю. Гвардиола дает мне много свободы, и я очень доволен новой ролью», — вторит Рахиму Давид Сильва. Динамичная и четкая система игры вкупе с импровизацией топ-исполнителей дает убийственный результат.





Укушенные прессингом

К тому же Пеп не гнушается использовать разные тактические фишки – например, ложных крайних защитников. Когда «горожане» разгоняют карусель, остановить их напор практически невозможно. Постепенно контроль переходит в полное доминирование, а дальше все зависит только от реализации. В семи встречах «Сити» забил 18 мячей, так что жаловаться в этом плане им не на что. Однако тот самый прессинг, который так любит Гвардиола, стал причиной его первого поражения с новым клубом.

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«Замысел в том, чтобы преодолеть давление соперника передачами низом от защитников. Они доставляют мяч мне и Давиду, из-за прессинга соперника возникает ситуация 5-в-4 в нашу пользу», — раскрыл одну из идей наставника Кевин Де Брюйне. На деле именно выход из обороны стал уязвимым местом в матче с «Тоттенхэмом». Как Стоунз, так и Отаменди обладают превосходным первым пасом и здорово начинают атаки. Но «шпоры» сумели перекрыть им кислород путем бешеного прессинга, который начинался практически в штрафной «Сити». Защитники постоянно находились под давлением и не могли нормально передавать мяч в среднюю линию. Клаудио Браво со своей отличной игрой ногами тоже не смог помочь им наладить доставку мяча вперед, хотя принимал участие в игре побольше, чем Агуэро или Стерлинг.

В итоге первый гол в ворота «Сити» стал следствием потери мяча на своей половине поля, после того как сразу пятеро игроков «Тоттенхэма» включились в коллективный прессинг. В целом «шпоры» провели близкий к идеальному матч с точки зрения тактики и оказались лучше готовы физически. Это и предопределило исход. Гвардиола признал: «Мы знали, что нас будут высоко прессинговать, мы были готовы, но они сделали все лучше. Они активнее действовали на подборах, в Англии это очень важный момент».

Еще один существенный фактор первого поражения Хосепа в Англии – травма Де Брюйне. Рыжеволосый хавбек все отчетливее приобретает черты ключевого звена в построениях испанца. Дело не только в диспетчерских способностях. Бельгиец – настоящий футбольный интеллектуал, он удивительно легко находит свободные зоны и тонко чувствует, куда надо сместиться, чтобы качественно повлиять на эпизод. Его движение приводит в замешательство игроков соперника и лишает стройности их ряды. Навыков Кевина очень не хватало «горожанам» при попытках выбраться из-под прессинга «Тоттенхэма».

Впервые в сезоне игроки «Сити» столкнулись с таким уровнем давления, что не сумели навязать свою игру. Хотя и «Селтик» несколькими днями ранее добыл ничью во многом благодаря отменным физическим и морально-волевым кондициям. Шотландцы сделали упор на максимальное давление в первые минуты и были вознаграждены: два из трех голов пришлись на первые пять минут каждого из таймов. Повышенные скорости и усиленная «физика» британских команд могут помешать Гвардиоле воплотить контроль мяча в победы. В конце концов, прошлогодним чемпионом стал «Лестер», который по этому показателю был чуть ли не худшей командой лиги.





Философ от тики-таки

Однако что-то подсказывает, что это лишь начало операции «Тики-така, сэр». Владельцы команды пообещали около 150 миллионов фунтов на ближайшие два трансферных окна, так что «горожане» вправе ждать еще несколько интересных покупок. По слухам, в Манчестер скоро могут переехать Обамеянг («Боруссия» Дортмунд) и Бонуччи («Ювентус»). Притом что уже приобретенные новички вроде Сане и Гюндогана пока притираются к новым реалиям и толком не задействованы. Так что у Гвардиолы еще будет возможность доработать «Сити» до универсальной дестракшн-машины.

«Я здесь не для того, чтобы изменить английский футбол. Я здесь не для того, чтобы изменить Премьер-лигу. Но моя команда будет играть так, как в это верю я», — убеждает Пеп. Может, он и не хочет никого и ничего менять, только это уже происходит. Гвардиола привез на Альбион новый стиль, и он отразится абсолютно на всех соперниках. Кто-то проиграет, но получит ценный опыт, кто-то придумает что-то новое и внезапно победит – но отреагируют все. А какой невероятный «Тоттенхэм» мы увидели в результате этой реакции!

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Самое главное, что и Гвардиола меняется под влиянием АПЛ. Матч с «Тоттенхэмом» дал огромное количество пищи для размышлений. «Поражения иногда помогают стать сильнее, — рассуждает испанец. – Я здесь для того, чтобы мы играли лучше и прогрессировали в соревнованиях. Нам нужно проанализировать ошибки и двигаться дальше». Очевидно, что команда движется в строго выбранном направлении. Приведет ли это к триумфу тотального футбола или к его краху, остается лишь гадать, однако причин ждать провала философии Круиффа–Гвардиолы в Англии пока нет.





Испания

«Атлетико»

«Атлетико» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая «Реал» по дополнительным показателям. Мадридцы дважды потеряли очки на старте в матчах с аутсайдерами – «Леганесом» и «Алавесом», но реабилитировались разгромом «Сельты» и победой на «Месталье». Тем не менее парням с берега реки Мансанарес недостаточно просто быть выше «Реала» и «Барсы». Антуан Гризманн занимает первую строчку бомбардиров испанской Примеры, имея в активе 6 забитых мячей. Ян Облак возглавляет список самых надежных вратарей: в семи турах он пропустил только два мяча. Наконец начал забивать Кевин Гамейро, с которым были связаны большие надежды. Возможно, после такой самоотдачи своих футболистов Диего Симеоне передумает уходить из клуба и вновь продлит свой контракт.





Германия

«Бавария»

«Бавария» традиционно мощно провела старт сезона. Мюнхенцы завоевали Суперкубок Германии и одержали пять побед кряду в Бундеслиге. Первую осечку команда допустила в домашнем матче с «Кельном», который завершился ничьей. Настоящим открытием стал молодой полузащитник мюнхенцев Джошуа Киммих. Футболист стремительно ворвался в состав «Баварии» и отметился несколькими важными забитыми мячами. Набирает форму Франк Рибери, заслуживший доверие Карло Анчелотти и воспользовавшийся травмой конкурента за место в составе Дугласа Косты. Соперники «Баварии» теряют очки в матчах друг с другом, и пока что у мюнхенцев нет прямых конкурентов в борьбе за титул.







Италия

«Ювентус»

«Старая синьора» проиграла «Интеру» один из своих важнейших матчей этой осени, но продолжает уверенно идти на первой строчке таблицы Серии А. «Юве» без проблем забирает очки у середняков и аутсайдеров. А помогает ему в этом самый дорогой игрок Серии А Гонсало Игуаин, который прекрасно адаптировался в новой команде. Вместе с Пауло Дибалой он составил самый опасный атакующий тандем чемпионата. Великолепно проведенной трансферной кампанией «Ювентус» почти убил интригу в Италии, ведь помимо Игуаина удалось подписать Пьянича, Бенатия, Алвеса. Теперь команда Макса Аллегри настраивается не только на рекордное шестое «скудетто» подряд, но и на победу в Лиге чемпионов.







Франция

«Ницца»

Летом вы бы вряд ли поставили на рывок «Ниццы» тысячу денег любой валюты. Во-первых, «орлята» уже вылепили сенсацию в прошлом чемпионате. А во-вторых, в межсезонье клуб одновременно потерял и тренера, и главную звезду, и владельца.

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«Ницца» всех перехитрила. Новые владельцы − квартет из китайских и американских инвесторов − не насыпали в бюджет мешок денег, зато дали команде гарантии, крепкую финансовую базу и амбициозный рывок. Новый тренер − швейцарец из Германии Люсьен Фавр — выстроил на Лазурном Берегу эффектный футбол. А новая главная звезда − эпатажный Марио Балотелли − за пару месяцев во Франции нафолил на красную карточку и разбил «Бентли», но все-таки воскрес как игрок в глазах всего мира.

Текст: Антон Муша, Дарья Матросова, Никита Котов, Илья Егоров, Роман Абрамов



Фото: Global Look Press

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