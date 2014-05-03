«Молодежка». Каким получился финал Кубка Харламова

Корреспондент еженедельника «Футбол» увидел своими глазами финальную серию Кубка Харламова между «Красной Армией» и МХК «Спартак» и обнаружил там все, чем славится молодежный хоккей – искренность, нервы, мужской характер и наслаждение риском.





Владислав Третьяк утешает проигравших «армейцев». //Официальный сайт МХК «Красная Армия»

Молодые и голодные



Молодежный хоккей – это весьма своеобразное и особенное явление в этом виде спорта. Многие считают его более искренним, более бескомпромиссным. Если в КХЛ и других «взрослых» лигах играют уже состоявшиеся хоккеисты, звезды своего дела, то костяк практически любой молодежной команды составляют юные и голодные до побед ребята, которым есть что доказывать. Они хотят пробиться в основу своих клубов и достигают этого, а когда главные команды вылетают из Кубка Гагарина/Надежды, с удовольствием помогают своим «молодежкам». Так было и с Игорем Шестеркиным, и с Дмитрием Огурцовым, и с некоторыми другими участниками этой серии.

Московское дерби в финале – украшение МХЛ. Обеим командам пришлось постараться, чтобы пробиться в решающую серию. «Спартак» оставил за бортом в полуфинале казанский «Барс», а «Красная Армия» в четырех матчах сломила сопротивление «Белых Медведей» – молодежной команды челябинского «Трактора». Особенность регламента, по которому Запад встречается с Востоком в полуфинальной стадии, позволила двум столичным коллективам создать, вероятно, самую громкую афишу за все время существования МХЛ.

Лебединая песня «Спартака»?



Является ли Москва хоккейным городом? Споры на эту тему не утихнут никогда. Вероятно, Москва слишком многолика и разнообразна, чтобы не считаться одной из хоккейных столиц России. Практически ни один матч КХЛ, даже финал Кубка Гагарина, не собирает полные трибуны на московских аренах – минус. «Динамо» два года подряд становилось чемпионом – плюс. Славные победные традиции ЦСКА и «Спартака» были утеряны с развалом Советского Союза – минус. Четыре из пяти финалов Кубка Харламова неизменно проходили с участием хотя бы одной московской команды – плюс. Словом, однозначного ответа на этот вопрос нет. Возможно, кому-то помогла определиться финальная серия между «Спартаком» и «Красной Армией».

Историю «Спартака» лишний раз воспроизводить смысла нет. Отзыв лицензии у главного спонсора в декабре, завершение сезона в КХЛ за счет самой Лиги, покупка клюшек болельщиками, выплата 500 тысяч рублей команде за выход в финал и обещание одарить миллионом за победу в Кубке Харламова – таковы суровые будни «красно-белых». Кроме того, полная неопределенность с будущим ставила вопрос таким образом: в последний ли раз выходит играть в хоккей московская команда под названием «Спартак»? И это, конечно, одна из главных спортивных интриг всего года.





//Официальный сайт МХК «Спартак»

На дерби как на дерби



Первый же матч серии подтвердил статус главного дерби страны. Внушительные фанатские сектора – дерби есть дерби. Красивые девушки – куда ж без них на хоккее, тем более, молодежном? Родители и друзья игроков на трибунах – сегодня не только они составляют аудиторию матчей. И старые, тренировочные ворота с почерневшей от времени сеткой. В финале Кубка Харламова…

Бросилось в глаза, насколько дисциплинированно играют команды. Бедный «Спартак», зажиточная на их фоне «Красная Армия», фанатское противостояние, финал Кубка Харламова, молодая кровь… Но все понимали цену ошибки и поэтому не наезжали на вратаря после фиксации шайбы, как это принято во взрослом хоккее. Не задирали соперника у бортов. Играли по науке. И доставляли радость болельщикам, заполнившим ЛДС ЦСКА на две трети.

«Спартак» повел 2:0 к 25-й минуте, когда цели достиг наброс Сорокина и мощный бросок Арсения Хацея после ошибки вратаря «Армии» Шупинского. Многочисленная торсида «красно-белых» ликовала. Однако не обошлось и без оскорбляющих скандирований с обеих сторон. Они сопровождают дерби «Спартак» – ЦСКА в любом виде спорта и на любом уровне. К сожалению.

Перед вторым перерывом «красно-белые» забивают третью шайбу – мощный бросок Ермакова заставил шайбу влететь в ворота «Красной Армии» на третьей скорости. В третьей двадцатиминутке подопечные Михаила Васильева сподобились лишь на один гол, который забил лучший снайпер «красно-синих» в плей-офф Александр Тимирев, однако очередная ошибка армейской обороны привела к шайбе Кучеркова. 4:1 и 1-0 в серии в пользу «Спартака». После игры защитник «Красной Армии» Дмитрий Огурцов признал, что его команда уступила по делу, а Максим Мамин пообещал, что во второй игре все будет по-другому.

И он сдержал свое обещание! Место в воротах хозяев занял неопытный Александр Самойлов и сыграл отлично. Пятнадцать отраженных бросков, ноль пропущенных шайб – «сухарь», или «шатаут», если по-североамерикански. Ну а счет второго матча – 7:0 в пользу «Красной Армии»! Многие ожидали, что Михаил Васильев и его тренерский штаб сделают выводы, но в этой игре «красно-синие» не останавливались ни на секунду. Атака просто свирепствовала! Да и оборона не отставала. Капитан хозяев Артем Блажиевский отметился дублем, а среди атакующих каждое отметилось заброшенной шайбой. Игорь Шестеркин при счете 4:0 уступил место Всеволоду Кондрашову, который в оставшееся время совершил несколько эффектных сэйвов, но все же пропустил три шайбы. Несмотря на то, что игроки и тренер «Красной Армии» вели себя сдержанно и не позволяли себе впадать в эйфорию, в головах болельщиков эти 7:0 будут сидеть долго. Ну и, наверное, всем понятно, какая песня заиграла в ЛДС ЦСКА после пятого гола, автором которого стал Блажиевский.





//Официальный сайт МХК «Красная Армия»

Битва при Сокольниках



В третьем матче серия переезжала в «Сокольники». «Молодежка» «красно-белых» второй год подряд делает все, чтобы в апреле болельщик смог сходить на хоккей и поболеть за свой родной «Спартак». Автору этих строк довелось побывать на матчах финальной серии прошлого розыгрыша Кубка Харламова (тогда «красно-белые» выиграли все три домашние встречи, однако уступили во всех четырех гостевых, и кубок ушел к «Омским Ястребам»). Так вот, когда на третий матч пришло меньше зрителей, чем на игру годичной давности, возникло недоумение. Возможно, все дело в том, что цена на билеты на центральную трибуну составляла 350 рублей против 50 год назад. Однако клуб должен зарабатывать деньги, и трудно обвинять руководство «Спартака» в повышении цен на билеты. Кроме того, зрелище стоит того. Московский финал Кубка Харламова держал в напряжении до последней своей секунды.

Игра проходила с преимуществом то «Спартака», то «Армии». И Самойлов, и Шестеркин несколько раз проявляли чудеса реакции. Однако победителем из этой дуэли вышел вратарь гостей. Будучи брошенным в самое пекло финала плей-офф, он за 120 минут игрового времени пропустил всего одну шайбу. На 23-й минуте Илья Павлюков заставил «Сокольники» затрястись в порыве мимолетного счастья. Однако шайбы Блажиевского и Тимирева перевернули все в пользу гостей, а гол Подлубошнова в пустые ворота закончил матч и вывел «Красную Армию» вперед в этой серии. Вся борьба была впереди.

Настало время зубодробительной четвертой встречи, которая подарила нам все. Поражение ставило бы «Спартак» на грань пропасти, а победа возвращала бы ничейный счет в серии. Заброшенные шайбы скорее напоминали поединок рапиристов: укол Артема Прохорова – ответ Сергея Алексеева, гол Клечкина – и ответная шайба Максима Мамина всего через 31 секунду! «Сокольники» ходили ходуном от такой гигантской амплитуды эмоций. Александр Шаров выводит «Красную Армию» вперед на 54-й минуте, но на 57-й счет сравнивает Архип Неколенко! Где-то справедливо, что столь нервная и напряженная игра перетекла в овертайм. Хотя на последней минуте у гостей был стопроцентный момент – Ильдар Шиксатдаров убежал на рандеву с Шестеркиным, но реализовать импровизированный «буллит» у нападающего «армейцев» не получилось.

А овертайм длился всего полторы минуты. Егор Юдов, один из самых полезных и заряженных на борьбу хоккеистов не только «Спартака», но и всего чемпионата МХЛ, уверенным броском принес победу «красно-белым» и сравнял счет в серии, тем самым заслужив весьма лестные сравнения с нападающим «Лева» Джастином Азеведо! «Сокольники» взорвались от восторга, музыка закладывала уши всем присутствующим, но вряд ли кто-то, кроме поклонников «Красной Армии», обращал на это внимание. 2-2 в серии!





//Официальный сайт МХК «Спартак»

Лезвие ножа



Пятый матч при счете 2-2 содержит в себе особую интригу. После его окончания обязательно будет команда, которая приблизится к главному трофею на расстояние одного шага. А их соперники будут на краю пропасти и не будут иметь права на ошибку. И вновь этот матч не вызвал гигантского интереса у московской публики, однако свою аудиторию имел. И вновь было впечатление, что поклонников «Спартака» здесь как будто бы больше. «Спартак»: в гостях – как дома» – таков был лейтмотив многих заметок коллег относительно аудитории матчей.

Настреляв семь шайб в прошлом матче, команды выбрали предельно осторожную тактику, бросков было не так много. Фирменные комбинации проходили редко с обеих сторон. Игра шла до первой заброшенной шайбы. И все же дрогнула «Красная Армия». Под занавес первого периода Хацей отправил шайбу под перекладину. Команда Михаила Васильева пошла на штурм. Однако все 27 бросков по своим воротам Игорь Шестеркин парировал, а в эндшпиле все тот же Хацей забил в пустые ворота и поставил свой «Спартак» в положение, когда до трофея – один шаг. Самый трудный. Но подопечные Олега Браташа были готовы к нему.

Перед шестой встречей, которая должна была официально закрыть сезон в «Сокольниках», состоялся митинг в поддержку хоккейного «Спартака». Он не вызвал большого интереса, в нем приняло участие около двухсот человек. По его итогам ничего не стало ясно, но главным событием вечера, конечно, было не это. За три с половиной часа до игры у касс «Сокольников» выстроилась очередь длиной в несколько десятков метров. Не самая обычная история для московского хоккея. Некоторые не выдержали и пошли смотреть хоккей в другие места. Однако впервые за долгое время в «Сокольниках» был открыт и верхний ярус трибун! Автору этих строк никогда в жизни не доводилось видеть столько людей на арене «красно-белых»! Спартаковское море и черный – по цвету футболок – островок фанатов «Красной Армии». Довольно внушительный, надо сказать.

Фанатская же трибуна хозяев собрала практически две тысячи человек. А когда к ней подключалась остальная арена, становилось по-настоящему страшно за сохранность стен ветхого дворца в Сокольниках. На льду же складывалась обратная ситуация. Два периода гости смотрелись чуть лучше хозяев, перебросали их 19-8 и закономерно повели в счете на 39-й минуте, когда цели достиг бросок форварда первого звена Ивана Силаева. «Спартак» же был полон решимости завоевать Кубок Харламова на своей родной арене. В третьем периоде подопечные Олега Браташа, подгоняемые громоподобным «Вперед, Спартак!» с трибун, сравняли счет усилиями вездесущего Архипа Неколенко. «Сокольники» вновь затряслись от восторга. «Спартак» владел инициативой до самой финальной сирены, но нас вновь ждал овертайм.

Для «Красной Армии» это было путешествием по лезвию ножа. Одна ошибка – и трофей уходит в руки сопернику. А своя заброшенная шайба переводила серию в ЛДС ЦСКА. Надо было видеть трибуны «Сокольников» в эти 18 минут 52 секунды чистого времени! Арена синхронно выдыхала после каждого момента у ворот Самойлова и аплодировала удачным действиям Шестеркина. И все же, когда счетчик остановился на 78:52, Артем Прохоров проткнул шайбу в сетку. И тут началось самое настоящее безумие. Игроки «Красной Армии» поехали к гостевой трибуне, некоторые фанаты «красно-синих» спрыгнули к борту, началось настоящее празднество! Армейцы приветствовали своих фанатов, а те в ответ провозглашали: «ЦСКА всегда будет первым». В это время игроки «Спартака» чуть ли не в полном составе оспаривали заброшенную шайбу. Олегу Браташу был выписан штраф, а Игорь Шестеркин за неприличный жест в адрес гостевой трибуны получил одноматчевую дисквалификацию. Седьмой матч без основного вратаря – вот что ждало «Спартак» в последней игре чемпионата.





//Официальный сайт МХК «Красная Армия»

Венец сезона



В хоккее седьмой матч финальной серии до четырех побед – вершина. Последний матч сезона. Ни у кого нет права на ошибку. Так случилось, что хоккейный сезон подарил нам семиматчевые финальные серии и в КХЛ, и в МХЛ. 5120 человек, включая Владислава Третьяка, Вячеслава Старшинова, Александра Харламова и, конечно, управляющего директора Лиги Дмитрия Ефимова, стали свидетелями главного матча сезона Молодежной хоккейной лиги.

Тем не менее, популярность события в городе все-таки была минимальной. Перед игрой в общественном транспорте люди, увидев толпу у входа на территорию спорткомплекса ЦСКА, задавали друг другу вопросы:

— А почему так много людей?

— Сегодня какое-то соревнование тут?

— Надеюсь, нет.

А играли «молодежки» двух самых популярных спортивных (а не хоккейных – не забудем про «Динамо») клубов Москвы. Играли за трофей. Популярность молодежного хоккея в столице нашей страны, увы, оставляет желать лучшего. Это не 7500 в Челябинске и тем более не десять тысяч в Омске. К сожалению, ни один матч финальной серии не собрал абсолютно полную арену. Однако все это меркло перед шестьюдесятью минутами жесткой мужской сечи за Кубок Харламова.

Команды поменяли вратарей. Но если Олег Браташ был вынужден доверить место в «рамке» Александру Трушкову, имеющему опыт игры в финальной серии Кубка Харламова-2013 из-за дисквалификации Шестеркина, то «Красная Армия» вышла на лед с Максимом Третьяком в стартовом составе. Внук легендарного вратаря и президента ФХР Владислава Третьяка только что вернулся с юниорского чемпионата мира, где наша сборная вылетела на стадии четвертьфинала. А Самойлову не нашлось места даже в запасе – «бэкапом» на матч был заявлен Денис Шупинский. Кроме того, на седьмой матч хозяевами был дозаявлен сам Николай Прохоркин! Он покинул расположение сборной России и был вписан в третье звено к Шиксатдарову и Крамскому. По ходу игры бросилось в глаза, насколько Николай превосходит своих одноклубников именно в том, что касается опыта. Он лично расставлял «красноармейцев» на вбрасываниях в чужой зоне, постоянно подсказывал партнерам по команде. Сам он набрал одно очко, отдав результативную передачу.

За два периода в воротах соперников побывала лишь одна шайба. Сергей Клечкин убежал вместе с Ильей Павлюковым к чужим воротам и вогнал снаряд в верхний угол – 0:1! Гостевая трибуна долго не могла прийти в себя от восторга! Радовались и три болельщика «Атланта», которые сидели в форме мытищинского клуба и с шарфами «Спартака» на шеях.

А третий период стал украшением всей серии. За 8 минут 57 секунд до его окончания счет был 3:0 в пользу «Спартака» – отличились Хацей и Павлюков. Красно-белые, пусть и осторожно, начали праздновать. И были неправы. В самый нужный момент проснулось четвертое звено «Красной Армии»! Сначала Кузьменко подправил шайбу так, что она залетела в ворота между щитков Трушкова. Затем он же совершил рейд за ворота, откуда направил снаряд под вратарем. Так 0:3 превратились в 2:3. За шесть с половиной минут можно забить и не одну шайбу. Однако штурма на последних минутах не получилось, а «Спартак» мог забить еще. Сначала на контратаках, а потом – в пустые ворота из собственной зоны.

Финальная сирена. Мечты сбываются…





//Официальный сайт МХК «Спартак»

«Спартак» жив!



Красно-белая сказка закончилась так, как мало кто мог мечтать даже среди болельщиков «Спартака». Команда, которой полгода назад могло просто не стать, завоевывает Кубок Харламова! Ах, эта неподдельная радость! Они были так близки год назад. Они дошли до овертайма седьмого матча. Но тогда бросок омича Рассказова лишил их трофея. И вот – цель достигнута!

Олег Браташ после финальной сирены светился от счастья, как и его подопечные. В каждом интервью они повторяли, что бились за ромбик, а не за деньги. При этом, конечно, и «Красная Армия» не билась за деньги. Они прошли долгий и большой путь. Наверное, по составу они выглядели сильнее «Спартака». В седьмом матче – точно. Однако победа досталась «Спартаку».

Награды… Арсений Хацей – MVP Кубка Харламова, Олег Браташ – Тренер года, все закономерно и справедливо. Капитан «Спартака» Володя Пешехонов получает Кубок из рук Дмитрия Ефимова и Александра Харламова…

Наверное, более счастливого момента для болельщиков «Спартака» трудно придумать. «Красно-белые» не балуют свою многочисленную торсиду победами в игровых видах спорта. Футбольный «Спартак» завоевывал последний трофей в 2003 году, о победах взрослого хоккейного «Спартака» сейчас можно только мечтать – сохранить бы саму команду в КХЛ! Поэтому переоценить важность этого момента для всех спартаковцев очень трудно. И надо было видеть лица игроков «Красной Армии». Мы все примерно знаем, как выглядят парни, которые проиграли финальную серию. Тем не менее, их было жалко. 7:0 во втором матче, феерические победы на арене в «Сокольниках» – да, это будут помнить, но главная цель все же не достигнута в этом сезоне. «Спартак» оказался сильнее.

Круг почета, интервью прямо на льду, в том числе и автору этих строк. Неудержимое счастье коллег-спартаковцев, которые фотографировались с Кубком Харламова и чувствовали, что они причастны к чему-то великому. Флаг «Крыльев Советов» на трибунах, который было особенно приятно видеть. Не самое размашистое празднование в раздевалке – все же отдано много сил, да и денег на пышные празднества нет. Но сейчас счастливее этих парней вряд ли кто-то есть на свете.

Серия «Спартака» и «Красной Армии» стала бриллиантом в пока не такой долгой истории Молодежной хоккейной лиги. Дай Бог, чтобы в будущем сезоне такого хоккея, какой был в этих семи матчах, было как можно больше. Особенно в МХЛ, ибо молодежный хоккей – это по-настоящему круто!