Миши Барни. Как взрослел форвард сборной Бельгии Батшуайи

Он вызывал на глазах тренера проституток, дрался со сверстниками из-за поражений, смеялся над промахами партнеров, спал под одеялом с изображением Губки Боба. История самого инфантильного игрока сборной Бельгии, способного стать главным героем предстоящего чемпионата мира в России.

Трудный ребенок

В конце 1980-х в поисках лучшей жизни семья Батшуайи переехала из столицы Конго Браззавиля в Брюссель. Миши постоянно играл в футбол во дворе с друзьями, забивал больше всех и ненавидел проигрывать. Любая неудача вызывала у мальчика такой гнев, что он мог просто от обиды наброситься на других ребят. Тогда отец привел его в футбольную секцию «Эвера», где Миши прозанимался чуть менее года. Талантливый паренек считал, что играет лучше всех в коллективе и ему нужна команда сильнее, чем школьный состав.

Миши пробовался в «Схарбеке», но из-за неудобной дороги из дома быстро перебрался в команду «Брюссель». Там он и получил основное футбольное образование, хотя вновь не нашел общего языка со сверстниками: однажды чуть не подрался и даже пропускал тренировки. Но во время матчей парень проявлял себя ярче других, за что получал снисхождение. И однажды в откровенном разговоре тренер детского «Брюсселя» посоветовал отцу направить ребенка в академию одного из великанов бельгийского футбола.

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Так Миши оказался в школе «Андерлехта». В матче за состав U-14 против «Льерса» он забил дважды и имел еще с десяток моментов. Но детская команда чудом умудрилась проиграть, и по возвращении в раздевалку эмоциональный нападающий снес все, что в ней находилось. Вскоре игрока отчислили. Некоторые время Миши отказывался вообще обсуждать футбол, но вернулся обратно в «Брюссель», где его любили, даже несмотря на взрывной характер.

Большой рывок

Удача пришла к Батшуайи не в столице, а в Льеже. Местный «Стандард» взял его в юношеский состав. К тому моменту Миши повзрослел и больше не вызывал подозрений у врачей команды в собственной неуравновешенности. Помог ему в этом Доминик Д’Онофрио – главный тренер «молодежки» из Льежа. Он не только доверял парню, но и научил его грамотно открываться, что осталось сильнейшей игровой чертой форварда до сих пор.

Когда из главной команды ушел Ласло Белени, на освободившееся место тренера назначили Доминика Д’Онофрио. Он почти сразу перевел Батшуайи из дубля в основу. Возможность уже в 18 лет конкурировать за место в составе с экс-игроком сборной Бельгии Луиджи Пьерони и лидером Бурундии Мохамедом Тчите позволила Миши ускорить собственный прогресс. В 2011-м он дебютировал в чемпионате страны, а уже через год был лучшим бомбардиром команды.

В статусе отчисленного игрока молодежной сборной (юноша заказал в отель проституток на глазах у тренера) Миши переехал во Францию, подписав контракт с «Марселем» на пять лет («Стандард» получил за сделку 5 млн евро). Там форвард познакомился с Марсело Бьелсой, человеком, который однажды проводил предсезонные сборы на настоящей военной базе и заставлял команду спать без покрывал. Аргентинец всегда умел подводить молодых игроков к большому футболу, но Батшуайи он долгое время не замечал, ведь в основе и без того раззабивался Андре-Пьер Жиньяк.

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Так что дебютировав в августе, бельгиец сочным выстрелом забил первый гол лишь спустя три месяца – в ворота «Бордо». Вскоре Марсело Бьелса, Андре-Пьер Жиньяк и Димитри Пайет покинули портовый город. Тогда при поддержке нового тренера Мичела бельгийский страйкер поучаствовал в 32 голах своей команды в сезоне-2015/16. Продажа футболиста в «Челси», как и других ведущих игроков, стала вынужденной мерой. «Марсель» испытывал большие финансовые трудности, разругался с собственными фанатами, что вынудило покинуть клуб не только лидеров, но и президента — Венсана Лябрюна.

Квадратные штаны

Даже в самые трудные времена Миши не унывал, потому знал два верных антидепрессанта. Первый — это Твиттер, где футболист до сих пор соревнуется с экс-партнером по «Марселю» Бенжаменом Менди за звание главного весельчака европейского футбола. А второй — коллекция всех сезонов культового мультика «Губка Боб Квадратные Штаны».

В социальной сети Миши стебется над партнерами, спорит с EA Sports (разработчики футбольного симулятора FIFA. – Ред.) над своими характеристиками и продолжает общаться с публикой. Однажды болельщик написал, что «сожрет собственное дерьмо, если Миши выиграет для «Челси» матч против «Уотфорда». Бельгиец вышел на замену и при счете 2:2 оформил дубль, а после ответил твитом: «Bon Appétit». Так же пресса пустила слух, что Батшуайи – первый футболист в АПЛ, признавшийся в своей нетрадиционной ориентации, чем вызвал панику у фан-твиттера болельщиков «Челси».

— Ты правда гей?

— Бро, даже твоя мамка знает, что это вранье, — ответил бельгиец.

Но главная страсть футболиста – это мультик про Губку Боба от Nickelodeon. Бельгиец носит желтые трусы с главным героем, чехол для мобильного с его изображением, носки, пижаму… Однажды он даже признался, что ему бывает тяжело заснуть, и только серия любимого мультика помогает справиться с бессонницей.

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Экстренная эвакуация

За те 256 минут, что Батшуайи провел на поле после перехода в «Челси» в чемпионском сезоне, он забил пять мячей, в том числе и чемпионский в ворота «Вест Бромвича». Но уходить в аренду следовало сразу: Антонио Конте искал себе форварда таранного типа, или, как их называют в Англии, «таргетмена», и Миши видел лишь в качестве мотиватора Мораты. Сам бельгиец сдаваться легко не планировал, да и партнеры по сборной настаивали на том, чтобы тот отстоял себя в составе. Но даже уход Диего Косты – главного страйкера «Челси» за последние 5 лет — не усилил конкуренцию в составе.

За свою постоянную улыбку и внешне несерьезный вид, помноженные на отсутствие практики, Батшуайи стали все чаще критиковать. Для Эмиля Мпенза, выступавшего за сборную Бельгии с 1997 по 2007 год, поведение молодого игрока выглядело вызывающим: «Он любит отдыхать, он молод и совершенно не думает о карьере. Он меняет машины, девушек, живет жизнью миллионера, потому что может себе позволить все это. Призываю всех журналистов забыть о нем, ему нужно работать». Обстановку вокруг форварда в Лондоне накалила ситуация на Суперкубке Англии-2017. Во время пробития послематчевых пенальти камеры выхватили, как Миши смеялся после промахов Мораты и Куртуа. Негодующие фанаты затеяли травлю игрока, но тот заявил, что ни над кем не смеялся.

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До ЧМ в России оставалось всего полгода, и Миши требовалась экстренная эвакуация. Форвард долго откладывал разговор с главным тренером, считая Конте человеком слишком серьезным и в некотором роде самовлюбленным, но в итоге попросил об аренде. Зима 2018 года сохранится в истории как трансферный период, когда боссы лондонских «Челси» и «Арсенала» сели за стол переговоров с немцами из Дортмунда и перетасовали футбольную колоду так, что составы клубов стали неузнаваемы.

Новый Бэтмен

Батшуайи неожиданно оказался в черно-желтой футболке — в любимых для себя цветах. Жители угледобывающего города тяжело переживали уход Пьер-Эмерика Обамеянга. Габонский спринтер стал для болельщиков своим Бэтменом (даже надевал маску супергероя во время празднований голов) и в дни матчей превращал унылый Дортмунд в настоящий Готэм.

«Слышал, что должность Бэтмена в «Дортмунде» свободна, так что взял эту работу на себя», — отреагировал на свой переход Миши в твиттере. За первые 12 матчей он забил восемь голов и своей улыбкой вывел болельщиков «шмелей» из меланхолии. Несмотря на то, что главный тренер дортмундцев Петер Штегер только учит футболистов играть в нечто схожее, что при Клоппе называлось «контр-прессингом», бельгийский форвард образцово вступает в борьбу и за счет созданного давления организовал не один гол.

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Батшуайи точно не сможет остаться в «Боруссии»: аренда рассчитана всего на полгода, возможность выкупа не предусмотрена, а по словам спортивного директора «шмелей» Михаэла Цорка, футболист стремительно растет в цене, и уже сейчас клуб такую сумму потянуть не сможет. Не исключено, что, когда бельгиец вернется в расположение синих, в клуб придет уже другой главный тренер, менее эгоцентричный, нежели Конте.

Миши повзрослел, и теперь вместо некогда привычных куражных тусовок с громкой музыкой и озерами из алкогольных коктейлей футболист предпочитает спокойный вечер дома со смартфоном в руках. Совсем скоро главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес объявит список тех, кто полетит в Россию. Если Батшуайи не остудит свой напор, то предстанет на ЧМ не только игроком старта, но и, возможно, главным джокером. Чем очень порадует свою маму.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press