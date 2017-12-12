Мировое обозрение. Что нужно знать о Саудовской Аравии

Сборная России узнала соперников по групповому этапу ЧМ-2018. Команда Станислава Черчесова уже в первом туре встретится с национальной сборной Саудовской Аравии. Еженедельник «Футбол» провел исследование и рассказал самое важное об арабской команде, с которой сразятся наши следующим летом.

Главная особенность: сборная одной лиги

Сборная страны, где до недавнего времени пользовались лунным исламским календарем, максимально ограничивают в правах женщин и не работают по пятницам. «Зеленых орлов» причисляют к главным аутсайдерам предстоящего чемпионата мира, но исключительно из-за отсутствия информации.

Но это одна из тех национальных сборных, что почти полностью составлены из игроков своего чемпионата. Вторая такая – сборная России. Сходство объясняется просто: и там и там есть нефть и лимит на легионеров.

Чемпионат Саудовской Аравии неоднократно реформировали. Сейчас он представляет собой лигу, в которую входят 14 клубов. Каждая команда играет между собой дважды. Турнир перетекает в новое соревнование под названием «Кубок чемпионов стража двух святынь» (это титул короля Саудовской Аравии). В нем чемпиона определяют шесть лучших клубов страны и два обладателя сопутствующих кубков.

С этого сезона произошло революционное изменение. Государственные клубы теперь могут быть выкуплены частными лицами. Кроме либерализации игры с мячом был ослаблен и лимит на легионеров. Если раньше на засушливые футбольные поля не могло выйти больше четырех иностранцев, и ни один из них не должен был быть голкипером, то теперь их число увеличено до шести. Так что в клубах появится больше звезд. Сюда уже переехали легенда киевского «Динамо» Сергей Ребров, экс-тренер сборной Парагвая Рамон Диас, звезда румынского футбола 1990-х Константин Гылкэ и другие. В Саудовской Аравии любят нанимать тренеров с именами. Среди них были Витор Перейра, Тронд Сольед, Теле Сантана, Луис Фелипе Сколари, Роберто Донадони… Судейский корпус возглавляет Марк Клаттенбург – тот самый арбитр, что обслуживал финалы Евро-2016 и Лиги чемпионов-2015/16, о чем сделал себе две татуировки. Ради предложения из Саудовской Аравии он быстро свернул карьеру и теперь зарабатывает 1,2 млн евро в год. А вот с игроками-легионерами все намного сложнее: даже в ведущих клубах нет звездных футболистов. В основном приглашают из Сирии, Ирака, Египта и каких-нибудь ноунеймов из Европы.

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Саудовская Аравия считает себя второй лигой в Азии после Японии, а на Китай там смотрят свысока. Зарплаты у саудитов действително не такие космические. Тот же Ребров на посту главного тренера «Аль Ахли» будет получать 2,4 млн евро в год. Это не так уж и много по сравнению с футболистами. Например, за выход на ЧМ-2018 каждый из вызывавшихся игроков получил по 1,5 млн долларов.

Кроме того, в стране есть очень крутые стадионы. Но вот женщинам туда вход запрещен, хотя они сражаются за свои права и в сентябре 2017 года впервые получили возможность сходить на футбол. В следующем году им обещают открыть доступ на три стадиона в стране. Но и туда женщины могут прийти только в сопровождении мужчин – родственников или опекунов.

Уклад Саудовской Аравии вообще очень отражается на местном чемпионате. Во-первых, есть большая проблема с выбором времени для тренировок: они не должны выпадать на время молитв. В Рамадан в Саудовской Аравии суровый пост, и местные игроки его соблюдают. Прибавьте сюда температуру 30–40 градусов выше нуля, а также постоянно меняющийся под нужды национальной сборной календарь – и вы получите более-менее полное представление о чемпионате Саудовской Аравии.

Тренер: ушел в знак протеста

Ничто не способствовало прогрессу, пока «зеленых орлов» не возглавил вице-чемпион мира Берт ван Марвейк. После неудачного выступления на Евро-2012 голландский специалист взял паузу. Вернулся только спустя три месяца и стал тренером «непотопляемого» «Гамбурга». Двухлетний контракт был разорван спустя полгода. Подумывая окончательно уйти на пенсию, Берт никак не мог абстрагироваться от футбола и взялся консультировать клуб, в котором начинал как игрок, – «Гоу Эхед Иглс».

Предложение от футбольной федерации Саудовской Аравии было заманчиво не только с финансовой стороны, но и с точки зрения нового опыта. Вступление в роль тренера Ван Марвейк начал с «правой руки» (местное правило этикета: есть, что-то передавать или здороваться левой рукой категорически запрещается) и в дебюте обыграл сборную Восточного Тимора со счетом 7:0. Голландец не стал менять ранее наигранную схему 4+2+3+1, а просто ясно обозначил функции игроков. С закрытыми командами «орлы» играли по атакующей схеме 4+3+3. При Ван Марвейке аравийцы выдали серию из 11 официальных матчей отбора без поражений.

Вместе с окончанием азиатского отбора на ЧМ-2018 закончился и контракт Берта ван Марвейка с футбольной федерацией Саудовской Аравии, и продлевать соглашение специалист не стал.

«Я бы хотел отправиться на турнир, ведь ради этого брался за работу два года назад. Но никому не позволю указывать, как мне работать. Как оказалось, у успеха много отцов. Я заметил, что после выхода на ЧМ много людей начали говорить о сборной и связывать себя с ней. Кроме того, после выхода на ЧМ уволили нескольких членов моего тренерского штаба. Для меня это недопустимо», — аргументировал свой уход голландец.

Следующую пару месяцев арабскую команду возглавлял Эдгардо Баусу, но в Россию национальная команда полетит под руководством Хуана Антонио Пицци. В отличие от Ван Марвейка, испанец, занимавший пост главного тренера Чили, задачу выхода на ЧМ не решил.

Звезда: последний шанс Аль-Салауи

Состав «зеленых орлов» состоит исключительно из игроков местного чемпионата, но среди однородной арабской массы выделяются два харизматичных персонажа: лучший бомбардир сборной Мохаммад Аль-Салауи и капитан — защитник Усама Хаусауи. Аль-Салауи в 2009-м стал частью рекордной сделки, перейдя из «Аль-Кадисии» в «Аль-Наср» за 8 млн долларов. В том же году форвард дебютировал за главную сборную страны. В 14 играх прошедшего отбора Мохаммад забил 16 голов. Для 30-летнего бомбардира турнир в России – шанс заявить о себе и переехать в европейскую лигу.

Путь на ЧМ-2018

Саудовская Аравия начала азиатский отбор сразу со второго раунда, где без проблем взяла верх над сборными ОАЭ, Палестины, Малайзии и Восточного Тимора. При шести победах и двух ничьих «зеленые орлы» с первого места вышли в следующую стадию, там предстояло «потолкаться» в тесном трио со сборными Австралии и Японии. «Самураи» первыми гарантировали себе место на ЧМ-2018, а имеющие равное количество очков «орлы» и «кенгуру» определили второго только благодаря дополнительным показателям.

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Слабые стороны: наркотики и дисциплина

Главная проблема «орлов», при всей нравственной ожесточенности контроля в стране, – дисциплина. Отборочный матч ЧМ-2018 между Малайзией и Саудовской Аравией не был доигран из-за буйных фанатов обеих сторон. Под пиротехнические салюты в потасовку ввязались и игроки арабской команды. Вскоре стало известно, что ветеран сборной Мохаммед Нур дисквалифицирован на четыре года за найденный в крови амфетамин, притом что употребление наркотиков по местным законам карается смертной казнью.

Главный же скандал произошел в Лондоне: аравийцы проигнорировали минуту молчания перед стартовым свистком в матче отбора против Австралии. Австралийцы выстроились в центре поля в ряд, чтобы почтить память погибших и пострадавших во время теракта в Лондоне, а арабские игроки просто распределились по своим игровым позициям. Неизвестно, что аравийцы выдадут в России.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press, FIFA.com