Министры обороны. Топ-5 защитников FIFA 17

Защитники делают футбол по-настоящему мужской игрой. Они сбивают соперников, больно бьют им по ногам и бесконечно отстаивают перед судьями свою правоту. Еженедельник «Футбол» представляет пять защитников, которых вы обязательно должны купить в свою команду в FIFA 17.

1. Жером Боатенг, 28 лет, Германия, «Бавария»

Футболист «Баварии» Жером Боатенг стал лучшим центральным защитником, по мнению EA Sports. В сравнении с прошлой версией игры он значительно прибавил. В FIFA 16 у него был рейтинг 87, что позволило Тиаго Силве из «ПСЖ» обойти Боатенга по этому показателю. Теперь же немец гордо красуется на первом месте, имея рейтинг 90.

И такое значительное повышение он заслужил. «Бавария» легко стала чемпионом Германии, разорвав всех своих конкурентов в пух и прах, и неплохо выступила в Лиге чемпионов. Сам игрок попал в многочисленные символические сборные по итогам сезона. В составе сборной Германии на Евро Боатенг показывал надежную и грамотную игру. Если в реальной жизни Жером считается одним из самых классных защитников современности, то в виртуальной ему и вовсе нет равных.

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2. Серхио Рамос, 30 лет, Испания, «Реал»

На втором месте в этом году оказался Серхио Рамос. Испанец по-прежнему обладает феноменальными качествами для своего амплуа. Уровень защиты – 87, физическая подготовка – 83, даже дриблинг – 71. И это намного лучше, чем дриблинг Арбелоа.

30 лет – золотое время для защитника, и Рамос доказывает это с легкостью. За год испанец увеличил свой рейтинг на два пункта. Если он будет продолжать так и дальше, то скоро сможет стать лучшим в мире на своей позиции. Но разве для кого-то это будет сюрпризом? Серхио Рамос – настоящий лидер и капитан команды. А если в паре с ним будет играть Пепе, то нападающие соперника могут вообще не добраться до ваших ворот.

3. Тиаго Силва, 32 года, Франция, «ПСЖ»

Тиаго Силва стал лучшим защитником FIFA 16. Но теперь ему пришлось спуститься на третье место. Можно сказать, что он делит с Серхио Рамосом вторую строчку. Хотя испанец выше за счет дополнительных показателей. Однако бывшему футболисту московского «Динамо» не стоит переживать по этому поводу: его рейтинг обороны равен 90 баллам, что делает его лучшим защитником игры по данному показателю.

В прошлом сезоне Тиаго Силва вновь стал чемпионом Франции и завоевал Кубок страны. Даже несмотря на ужасное выступление сборной Бразилии на Кубке Америки, он был одним из немногих, кто смотрелся в той команде достойно. Для любого коллектива Силва станет незаменимым звеном, а его превосходные физические данные и выносливость сделают Тиаго настоящей проблемой для нападающих соперника. Хотите в свою команду непроходимую глыбу по прозвищу Монстр? Тогда центральный защитник «ПСЖ» – то, что вам нужно.

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4. Пепе, 33 года, Португалия, «Реал»

Рейтинг лучших защитников игры не казался бы достаточно мощным, если бы в нем не было Пепе. Португалец уже девять сезонов защищает цвета мадридского «Реала». И представить оборону мадридцев без воспитанника Анатолия Бышовца и шуток про вырванные ноги соперников просто невозможно.

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В прошлом сезоне Пепе стал чемпионом Европы и победил в Лиге чемпионов. Возможно, поэтому нынешний рейтинг португальца равен 88 баллам, а сам Пепе в топ-50 игроков FIFA 17 занимает 20-е место. В любом случае разработчикам не стоит его недооценивать. Все мы знаем, что бывает с людьми, которые не нравятся португальцу.

5. Филипп Лам, 32 года, Германия, «Бавария»

Филипп Лам замыкает пятерку лучших защитников FIFA 17. Немец — один из самых опытных и стабильных игроков в современном футболе. Возраст этому не помеха: Лам ежегодно демонстрирует замечательную игру и считается ключевым футболистом «Баварии». Недавно он был замечен на пивном фестивале «Октоберфест» вместе с женой. Однако на игре Филиппа любовь к пиву никогда не отражалась.

В этом году его общий рейтинг составляет 88, что на один балл больше, чем в прошлом. Навык защиты – 86, уровень паса – 82, дриблинг – 84. Лам — настоящий универсал, который усилит любой состав и сможет поддержать партнеров в атаке. Маленький Гигант точно не помешает вашей команде.

Текст: Евгений Морозов

Фото: еженедельник «Футбол», Futh