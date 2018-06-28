Месть самурая. Кейсуке Хонда вернулся в Россию напомнить о себе

Он перехитрил Евгения Гинера, без желания доигрывал в ЦСКА и сбежал из России ради мечты стать звездой «Милана». Но иллюзия большой команды, обманула и теперь он выступает в Мексике. Кейсуке Хонда – футболист, который вернулся в Россию и доказал, что по-прежнему состоятелен.

Светлая голова

Японцев в чемпионате России было немного, а если точно, то всего четыре, но Кейсуке Хонда запомнился многим российским поклонникам. Причин две: он – самый первый японец в нашем футболе, и он становился чемпионом России в составе ЦСКА. Полузащитник далеко не сразу согласился на трансфер в московскую команду. Вместе с агентом он надеялся на голландское повышение из «Венло» в «ПСВ», но «красно-белые» отказались платить за азиатского легионера 10 млн евро. ЦСКА же хоть и проводил худший сезон за долгие годы в чемпионате и сменил за год трех тренеров, но подходил к зиме 2010 года в качестве участника плей-офф Лиги чемпионов, что стало решающим аргументом для переезда.

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Кейсуке не был приветливым, держался сам по себе. Как бы армейские отцы, вроде Сергея Игнашевича или Евгения Алдонина, не пытались японца «расковырять», заводить друзей Хонда не стремился. Но это и не имело значения, потому что уже во второй игре за ЦСКА, полузащитник своей левой ногой окупил свой трансфер, когда в матче 1/8 ЛЧ заставил краснеть Андреса Палопа, вратаря «Севильи». Штрафные Хонды и только вышедший мяч «Джабулани» вместе стали смертельным коктейлем для любого голкипера клуба РФПЛ. Мелированная голова и ноги «самурая» здорово взаимодействовали и с идеями Дзагоева, и с рывками Тошича, и с дриблингом Думбии. В ЦСКА не делали после каждого победного матча командное селфи, как это было модно у последних двух чемпионов России, но в клубе чувствовалось единение, что гарантировало результат.

Неудачное брендирование

ЦСКА первым в России сделал крупный шаг по популяризации бренда в Азии. Вернее, попытался. Клуб оформил контракт с одним известным корейским автомобильным концерном, летал на сборы в Китай, где местные не могли понять, что нужно спрашивать на пресс-конференциях у Слуцкого, зато порадовались приезду Вагнера Лава. По завоеванию Китая куда больших успехов добились одноклубники ЦСКА, играющие в баскетбол. Там великанов полюбили и в стране даже имеется несколько фаншопов. Но главным аргументом в борьбе за восточный континент был Кейсуке Хонда. В родной стране его боготворили, особенно после ЧМ-2010 в ЮАР. Даже в Россию на каждый матч армейцев в Химках приезжали съемочные группы из Японии и фокусировались исключительно на соотечественнике.

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Хонда не скрывал, что для него ЦСКА – исключительно «трамплин» для перехода в топ-клуб и при первой возможности, он Россию покинет. Как о карьеристе о нем отзывались и партнеры. Для Евгения Гинера японец был достойным активом, способным продлить жизнь клуба в условиях совмещения расходов на стройку новой арены. По оценкам Transfermarkt.de, пик формы японца пришелся к зиме 2013 года, а стоимость была в районе 20 млн евро.

Понимаете реакцию президента ЦСКА, когда «Милан» предложил за полузащитника 3 млн евро. Переговоры начались летом 2013 года. Кейсуке был настроен решительно покинуть Москву и уже морально готовился к переезду в Италию. Начал сезон старательно, чтобы не испортить впечатление «россонери» о себе, но, когда стало понятно, что боссы армейцев не сошлись в цене с Адриано Галлиани и трансфера не будет, японец загрустил. Забавный факт, но в 10-летнем возрасте Кейсуке написал сочинение в школе, где рассказал о мечте стать игроком «Милана».

У Евгения Гинера была договоренность с Хондой, что он продлит контракт и в таком случае, если и покинет клуб, то только за деньги, но японец решил по-своему и покинул Россию в качестве свободного агента, оставив ЦСКА без всего.

«Мы часто шли на снижение суммы трансфера ради имиджа клуба. Единственный игрок, которого я из принципа не продал, — это Хонда. Я не получил за него ни копейки из принципа. Почему? Он нас обманул. Сказал, что продлит контракт, но оказалось, что обещал это, чтобы ему было легче уйти в «Милан», — рассказывал потом Евгений Гинер.

Ложная «десятка»

Обычно у людей японцы и их страна ассоциируется либо с суши, либо с технологиями будущего. Когда Кейсуке презентовали в «Милане», болельщики ждали, что лидер сборной самураев придаст оскудевшей игре «россонери» новых идей и расширит рамки возможностей. В качестве усиления эффекта от ожиданий, Кейсуке взял лидерскую «10», что долгое время на спине носил Кларенс Зеедорф. Голландец не препятствовал, потому что сам на тот момент возглавлял «красно-черных». Атрибутику с фамилией автомобильного концерна активно скупали. Казалось, в столице моды появился новый харизматичный лидер совсем новой команды, где окончательно попрощались с чемпионами, собранными еще Карло Анчелотти.

Но построить новых чемпионов не получается вот уже пять лет. А помимо Кларенса Зеедорфа, пытались и Синиша Михайлович, использовавший Кейсуке на привычной роли плеймейкера в схеме 4+3+1+2, и Филиппо Индзаги с Винченцо Монтелло, предпочитавшие 4+3+3, где Хонде отвадилось роль, если не на скамье запасных, то на правом фланге. В том, что Хонда не заиграл в «Милане», а клуб не заиграл с японцем виноваты обе стороны. Хонде не только не хватило харизмы, но главной проблемой стала отсутствие должных физических данных. Чтобы грызться в вязких условиях Серии А, одного лишь хорошего паса мало. Да и со скоростью мышления у Кейсуке начались проблемы. Его просто «съедали» соперники «Милана». А затем и собственные болельщики. Тиффози устали ждать от азиатского полузащитника пользы и начали протестовать через трибуны, но быстро остыли, потому что Монтелло заявил откровенно: «На Хонду я не рассчитываю». Контракт действовал до лета 2017 года, и Кейсуке вместе со своим братом-агентом Хироюки надеялись, что ситуация выправится, но все осталось на том же уровне: Кейсуке – без игрового времени (всего 220 минут в сезоне 2016/2017), «Милан» — без Лиги чемпионов.

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Пересечь мексиканскую границу

Хонда не стал звездой легендарного клуба, но от идеи быть полезным сборной Японии полузащитник не отказался. Хоть и выбрал весьма специфичный маршрут. Тренируясь с командой второй лиги МЛС «Оранж Каунти», азиатский футболист, ждал сообщений от брата с предложениями из Европы, но ни одного его не устроило. В последний день трансферного окна японец решился на переезд в мексиканскую «Пачуку». К новым условиям футболист готовился основательно. Хонда взял с собой личную охрану, тренера, переводчика и попросил личного повара. Кейсуке использовали на правом фланге. И пусть скоростные рывки японца уже большей доли лошадиных сил, полузащитник остался все так же опасен при стандартах и в умении вырезать точные пасы. Клуб и президент Хесус Мартинес создали все условия, а Кейсуке впервые за много лет набрал форму. Он поучаствовал почти в половине голов «Пачуки». Команда заняла лишь восьмое место, но была самой результативной в Мексиканском первенстве.

Возвращение в Россию

До России Хонда все-таки добрался, хоть и в статусе резервиста. Его школьные поклонницы успели за два ЧМ вырасти, но оказалось, что он по-прежнему может быть рок-звездой. Он вышел на замену в матче против Колумбии при счете 1:1 и сделал победный ассист на Юя Осако. А в следующей игре против Сенегала спас соотечественников от поражения (2:2).

Кейсуке не следил за ЦСКА, не созванивался с бывшими партнерами, не знает, кто такой Головин и не собирается извиняться перед Евгением Гинером за свое решение, но он по-прежнему считает Акинфеева с Игнашевичем своими друзьями, а Россию – местом, сделавшим из него большого футболиста. Теперь он первый игрок сборной, который забивал на трех разных чемпионатах мира, при чем из восьми последних голов Японии, шесть – при участии Хонды. Японцы во всю достают футболки с фамилией Хонды и 18 номером, в котором он зажег в ЮАР и надеются, что он сможет выполнять в национальной команде ту же роль лидера-ветерана, как и некогда Сюнсукэ Накамура.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press