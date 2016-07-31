Медаль за отвагу. Криштиану Роналду — прирожденный победитель

Европейский форум стал далеко не самым зрелищным турниром последних лет. На первый план вышли бойцовские качества и дисциплина, за счет которых менее классные команды зачастую нивелировали отставание от фаворитов. В такой борьбе огромная роль отводилась лидерам сборных, которые были вынуждены поступиться собственным эго и работать на команду. И нашелся человек, который показал себя таким вождем, что противники были вынуждены капитулировать перед его не самым сильным, но сплоченным войском. Криштиану Роналду стал героем чемпионата и впервые завоевал трофей со сборной Португалии, хотя начало финального матча не предвещало для него ничего хорошего.







Роналду снова присел на газон и стал растирать колено. Дали крупный план, и по гримасе боли на лице стало ясно: он не сможет продолжать. С этого момента все женщины мира, многие из которых вообще смотрели финал Евро не по собственной воле, на ближайшие полтора часа стали страстными болельщицами Португалии. Сюжет сложился похлеще, чем в бразильском сериале, и затронул сердца миллионов.

Тур де Франс. Города EURO-2016

«Главный герой – атлетичный и сказочно богатый красавец из Мадейры. Запредельная самоотдача, упорство и труд сделали его одним из искуснейших мастеров своего дела и принесли огромную славу. Но стать лучшим мешает заклятый конкурент-аргентинец, с детства обладающий феноменальными способностями. Вдвоем они делят сферы влияния по всему миру и соревнуются в богатстве трофейных коллекций. Амбициозному португальцу все время не хватает самой малости, чтобы превзойти своего визави.

Наконец тот допускает осечку и позволяет увести у себя из-под носа Кубок Америки. Есть уникальный шанс превзойти антагониста в принципиальном споре, но для этого необходимо впервые в истории страны взять «золото» Европы. Вместе с суровым наставником и верными соратниками португальский Аполлон выступает в поход. Сквозь тяжелейшие бои он пробивает дорогу к трофею. Решающая схватка – с хозяевами полей брани, стремительными и ловкими французами. В самый ее разгар он получает тяжелое ранение. Кажется, что судьба трофея теперь ему неподвластна…»

Примерно так можно описать завязку этой, несомненно исторической, драмы. Не прошло и 10 минут встречи, как Пайет в жестком стыке отправил Роналду на встречу с эскулапами. Дважды CR-7 пытался возвращаться на поле, однако повреждение было несовместимо с игрой. Казалось, весь мир застыл в ожидании, что будет дальше. В голове не укладывалось: как так? Он лично столько вытащил на себе, подавал всем пример, упорно вел за собой партнеров и во всем был настоящим вожаком.

Это ведь он сделал дубль в безбашенной рубке с венграми, благодаря чему его сборная пролезла в плей-офф. Это он чуть ли не силой заставил засомневавшегося Моутинью поверить в себя и пробить пенальти в ворота сборной Польши. В конце концов, он сделал гол+пас в полуфинале и выкинул из турнира настырных валлийцев. Без него эту команду просто невозможно представить. Финал должен стать его самым славным сражением…

Он сидел и сам не мог понять, как это он сейчас покинет поле и будет с кромки смотреть на то, как верных друзей под восторженный рев хозяйских трибун растерзают «трехцветные» хищники. В этот момент даже недругам вдруг стало за Криштиану немного грустно. Кто, как не он, заслужил право собственной игрой решать судьбу финала? Без него шансы португальцев казались совсем призрачными, а интрига матча – утраченной.

Внезапно к недвижимому футболисту подлетел мотылек, прямо к лицу. Словно кто-то из небесных покровителей звездного португальца снизошел к нему при всех и шепнул что-то важное. Тут подоспели носилки, и предводителя войска под разочарованные вздохи трибун унесли с поля. Конец?





Как бы не так! На наших глазах случилось очередное становление Криштиану, его новая инкарнация – неистовый полководец. Такого Роналду мы раньше еще не видели. Вдохновенное напутствие капитана в перерыве и энергетические волны, которые он до последних секунд игры низвергал с бровки, зажгли португальцев так, что они готовы были как один лечь замертво за этот кубок. Физически их вожак не находился на поле, но его присутствие не просто ощущалось – оно влияло. И даже французы, за которых, естественно, болела подавляющая часть «Стад де Франс», от этой энергетики опешили. Воля и стойкость Криштиану пересилили все даже без вмешательства его волшебных ног. Он подавил соперников, равно как и воодушевил на подвиги собратьев. И они победили. Вместе.

Механика сердца. В чем секрет Португалии

Этот трофей в любом случае будет стоять особняком среди всех достижений Роналду. У него полно клубных завоеваний: победы в Лиге чемпионов, клубном чемпионате мира, первенствах Англии и Испании. Он собрал россыпь личных наград: «золотые мячи», «золотые бутсы» и бесчисленное множество других престижных призов. Наконец, в личной жизни Криштиану завоевывал самые неприступные женские сердца. В списке его пассий оказались и светская львица Пэрис Хилтон, и известная российская теннисистка Мария Шарапова, и обладательница сверхаппетитных форм Ким Кардашьян, и еще десятки, если не сотни, моделей, актрис, ведущих, танцовщиц и просто красоток. Им восхищаются и скромные домохозяйки, и самые гламурные представительницы высшего общества. Кажется, что и пожелать более нечего. И все же отсутствие больших побед со сборной было весомым пробелом в его коллекции. До недавнего времени.

Оказавшись вне поля в финале, капитан без устали подбадривал партнеров и под конец настолько вжился в образ тренера, что мудрый Фернанду Сантуш потихоньку уступил ему лучшее место у бровки. Стало окончательно ясно, насколько дружную команду сумели создать португальцы. Поначалу-то все полагали, что Роналду для сборной – оторванная от остальных звезда высоко в небе. Выяснилось же, что он не просто подчинен общей системе, но и играет объединяющую роль в механизме, созданном Сантушем. В результате он сделал все и даже больше, чтобы команда осталась непоколебима на протяжении всего турнира. Так Португалия сотворила историю и впервые стала чемпионом Европы.

Пускай своей расчетливой игрой она напомнила Грецию образца 12-летней давности – спустя годы об этом и не вспомнят, а если вспомнят, то мельком. Зато вид Криштиану, заботливо прижимающего к себе кубок Европы, словно отец маленькую дочурку, останется в памяти надолго. Для Роналду, в отличие от Месси, роковой для многих суперзвезд этап завоевания трофея со сборной пройден.

Пока аргентинского уникума уговаривают вернуться в команду после досадного проигрыша чилийцам, КриРо смакует чашу, полную славы. Этот чемпионат Европы стал его триумфом, и на время разговоры о том, кто лучший, можно отложить. Ведь перед стартом говорили, что Роналду уже не тот, что он стареет, все чаще срывается, ошибается и нервничает, что его время безнадежно уходит. На деле получилось, что время для очередного большого свершения и последующего за этим шквала восхищенных отзывов пришло. Столь вдохновенное выступление Роналду почти гарантировало ему «Золотой мяч», а по международным титулам португальский жеребец обскакал своего аргентинского раздражителя.





Единственный контраргумент Месси – победа в Олимпийских играх Пекина 2008 года – не идет ни в какое сравнение с европейским завоеванием Роналду. Битву этого года португалец в блестящем стиле выиграл. Кубок Америки зрители мысленно отдали аргентинцам еще перед стартом турнира, и поражение было воспринято как провал. На португальцев особо никто и не ставил – слишком сильные соперники, слишком методичная игра, слишком возрастной состав… Оказалось – ничего не слишком. Оказалось – в самый раз.

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В не таком уж далеком будущем нас может ожидать эпическая битва двух титанов современного футбола на чемпионате мира в России. Для Роналду и Месси это, скорее всего, будет последняя возможность выяснить отношения на уровне сборных и поставить точку в их извечном споре. Пока что португалец нежданной победой поднял планку достижений на пунктик выше. Поднял вопреки всему, продемонстрировав истинные лидерские качества, бойцовский характер и стальную волю. Можно относиться к Криштиану по-разному, но за его подвиги во Франции абсолютно искренне хочется сказать: «Браво!»

Текст: Антон Муша



Фото: Global Look Press

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