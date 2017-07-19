Люди «Х». Четыре причины начать болеть за «Хаддерсфилд Таун»

Клуб из Западного Йоркшира впервые за 45 лет выбрался в высший дивизион. Однако это вовсе не значит, что «Хаддерсфилд» – команда-ноунейм, которой нечего делать в элите. В архиве «терьеров» немало славных страниц, а за его сегодняшними успехами стоят яркие и неординарные личности.

След в истории

Три звезды на гербе «терьеров» сразу наводят на мысль, что команда не всегда занималась барахтаньем в низших дивизионах. В свое время она добилась уникального рекорда: «Хаддерсфилд Таун» был первым клубом Англии, который становился чемпионом страны три раза подряд. С тех пор прошло 90 лет, но повторить достижение удалось лишь «Ливерпулю», «Арсеналу» и «Манчестер Юнайтед».

Кроме того, четырежды «Хаддерсфилд» был в шаге от завоевания Кубка Англии, а в сезоне-1921/22 команде удалось взять заветный трофей и Суперкубок в придачу. Понятно, что это все – дела давно минувших дней, однако стоит подчеркнуть, что по внутренним наградам клуб не уступает тому же «Лидсу». Который, к слову, является одним из принципиальных соперников «терьеров» по дерби Западного Йоркшира.

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Профессор Икс

Если спросить у знающего человека, с кем у него в первую очередь ассоциируется «Хаддерсфилд Таун», то он назовет не президента клуба, не тренера и не капитана. Он вспомнит сэра Патрика Стюарта. Того самого актера, что сыграл в знаменитой марвеловской серии «Люди Икс» основателя отряда мутантов-супергероев – доктора Чарльза Ксавьера, или Профессора Икс.

Удивительно, но один из самых авторитетных британских мастеров сцены с 2010 года является президентом футбольной академии «Хаддерсфилда»! В это было бы трудно поверить, если не знать, что Стюарт родом из Западного Йоркшира и с незапамятных времен топит за «терьеров». Кроме того, он занимает один из руководящих постов в Университете Хаддерсфилда. Стюарта часто можно увидеть на трибуне стадиона «Джон Смитс». После решающей серии пенальти в финале плей-офф многие шутили, что именно телепатические сверхспособности Профессора Икс помогли команде одержать победу.

Двойник Юргена Клоппа

«Хаддерсфилд» несколько сезонов не мог подняться выше 16-го места, так что их выход в Премьер-лигу по уровню «чудесности» может конкурировать с чемпионством «Лестера». Человеком, который, подобно Клаудио Раньери, сколотил из шайки голодранцев боеспособную бригаду, стал Дэвид Вагнер – близкий друг Юргена Клоппа.

«Я знаю Юргена дольше, чем свою жену. Мы встретились в Майнце, и я получил место в команде потому, что он поменял свою позицию – вместо нападающего стал защитником», – вспоминает Вагнер. В 2011 году он попал в тренерский штаб дортмундской «Боруссии» и вновь оказался бок о бок с бывшим партнером по «Майнцу». В 2015-м Клопп предложил ему роль помощника в «Ливерпуле», но на того уже вышел «Хаддерсфилд». «Можно ли создать новую «Боруссию» в Англии?» – обратился к Вагнеру спортивный директор «терьеров» Стюарт Уэббер. «Почему нет?» – ответил немец. Он перетянул из Германии группу специалистов и игроков, ужесточил график тренировок, разбавил рутину тимбилдингами – и дело пошло.

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Инс, Муй и компания

Выход в Премьер-лигу инициировал активную трансферную кампанию. У «МанСити» выкуплен хавбек сборной Австралии Аарон Муй. Из «Дерби Каунти» пришел Томас Инс, сын известного в прошлом игрока «МЮ» и «Ливерпуля». Большие надежды возлагают на форварда Мунье, выписанного из «Монпелье». Помогать ему в атаке будет бельгиец Депуатр, не потянувший конкуренцию в «Порту». Оборону укрепили датчанин Йоргенсен, Скотт Мэлоун из «Фулхэма» и опорник Дэниэл Уильямс из «Рединга».

Не стоит забывать про немецкую диаспору: экс-игрок «Боруссии» Крис Леве, бывший защитник «Мюнхен-1860» Кристофер Шиндлер и форвард с конголезскими корнями Элиас Качунга внесли огромный вклад в подъем «терьеров». На подходе резервы в лице выпускников академии, которая в целом высоко котируется в Англии. Конечно, бороться с завсегдатаями АПЛ будет тяжело, и многие предрекают новичкам вылет. Но если вам интересно увидеть в Англии мини-«Боруссию» под руководством клона Клоппа, за которую болеет Профессор Икс, то «Хаддерсфилд Таун» – попадание в точку.

Фото: Global Look Press

Текст: Антон Муша

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