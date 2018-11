Лига наций. Что это было. Вам понравился новый турнир для сборных?

Европа увидела еще один турнир для национальных команд и теперь пытается понять, что в нем было хорошо, а что не очень. Германия вылетела из элиты и оказалась во второй корзине отбора к Евро-2020 – это хорошо? А то, что на чемпионате Европы будет играть кто-то из «малышей», — это неплохо? А возрождение Голландии – это всерьез и надолго? Еженедельник «Футбол» разбирает плюсы и минусы Лиги наций.

Минусы Лиги наций

1. Ничего не понятно

Что за новый турнир такой и зачем он вообще нужен? «Лига наций – самый бессмысленный турнир в мире футбола», — Юрген Клопп в глаза УЕФА высказал мнение большинства футбольных фанатов. Бесполезный или нет — вопрос спорный, но назвать его легким и понятным точно нельзя. Обыкновенному болельщику, желающему посмотреть матч, а не работнику УЕФА, крайне сложно понять правила игры в Лиге наций и связь с чемпионатом Европы.

Кто должен отбираться на Евро-2020? Победители групп в Лиге наций? А если они уже завоевали это право?

Зачем нужен раунд плей-офф в Лиге наций, если на четыре лиги выделено по одной путевке на чемпионат Европы?

Какой титул получит чемпион нового турнира? Лучшей команды Европы? А зачем тогда Евро-2020? Не дублируют ли они друг друга?

Вопросов за прошедшие полгода меньше не стало, а УЕФА не дает никаких ответов.

2. Матчей между континентами практически нет

«Наконец-то товарищеских матчей больше не будет! Самая бессмысленная вещь на планете!» — фанаты, в первую очередь узнав о новом турнире, способном заменить «товарняки», дико обрадовались такой реформе. Это в какой-то степени отлично: каждый матч теперь имеет смысл и не воспринимается как бессмысленная 90-минутная борьба за мяч. Однако есть один огромный минус. Официальные встречи Франция — Голландия — это, конечно, прекрасно, но мировой футбол потерял кое-что очень зрелищное. Из-за Лиги наций мы практически лишены межконтинентальных игр.

Стоит напомнить, что существует еще Южная Америка с Аргентиной и Бразилией и Африка… Теперь с ними играть будут реже. Неизвестно, как такой формат — без частых межконтинентальных матчей — отразится на футболе. Все-таки встречи титанов из Южной Америки и Европы только в формате ЧМ и Кубка конфедераций — это грустно и непродуктивно для обеих сторон. Как играть против очевидного соперника с другого континента, когда ты встречался с ним последний раз пять лет назад?

