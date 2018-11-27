Лига наций. Что это было. Вам понравился новый турнир для сборных?

Европа увидела еще один турнир для национальных команд и теперь пытается понять, что в нем было хорошо, а что не очень. Германия вылетела из элиты и оказалась во второй корзине отбора к Евро-2020 – это хорошо? А то, что на чемпионате Европы будет играть кто-то из «малышей», — это неплохо? А возрождение Голландии – это всерьез и надолго? Еженедельник «Футбол» разбирает плюсы и минусы Лиги наций.

Минусы Лиги наций

1. Ничего не понятно

Что за новый турнир такой и зачем он вообще нужен? «Лига наций – самый бессмысленный турнир в мире футбола», — Юрген Клопп в глаза УЕФА высказал мнение большинства футбольных фанатов. Бесполезный или нет — вопрос спорный, но назвать его легким и понятным точно нельзя. Обыкновенному болельщику, желающему посмотреть матч, а не работнику УЕФА, крайне сложно понять правила игры в Лиге наций и связь с чемпионатом Европы.

Кто должен отбираться на Евро-2020? Победители групп в Лиге наций? А если они уже завоевали это право?

Зачем нужен раунд плей-офф в Лиге наций, если на четыре лиги выделено по одной путевке на чемпионат Европы?

Какой титул получит чемпион нового турнира? Лучшей команды Европы? А зачем тогда Евро-2020? Не дублируют ли они друг друга?

Вопросов за прошедшие полгода меньше не стало, а УЕФА не дает никаких ответов.

Театр наций. Зачем УЕФА новый турнир для сборных

FINALISTS 🏆

🇵🇹Portugal

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿England

🇨🇭Switzerland

🇳🇱Netherlands B GROUP WINNERS ⬆️

🇺🇦Ukraine

🇸🇪Sweden

🇧🇦Bosnia & Herzegovina

🇩🇰Denmark C GROUP WINNERS ⬆️

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Scotland

🇫🇮Finland

🇳🇴Norway

🇷🇸Serbia D GROUP WINNERS ⬆️

🇬🇪Georgia

🇧🇾Belarus

🇽🇰Kosovo

🇲🇰FYR Macedonia#NationsLeague pic.twitter.com/cA1pM9uAKG — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) November 20, 2018

2. Матчей между континентами практически нет

«Наконец-то товарищеских матчей больше не будет! Самая бессмысленная вещь на планете!» — фанаты, в первую очередь узнав о новом турнире, способном заменить «товарняки», дико обрадовались такой реформе. Это в какой-то степени отлично: каждый матч теперь имеет смысл и не воспринимается как бессмысленная 90-минутная борьба за мяч. Однако есть один огромный минус. Официальные встречи Франция — Голландия — это, конечно, прекрасно, но мировой футбол потерял кое-что очень зрелищное. Из-за Лиги наций мы практически лишены межконтинентальных игр.

Стоит напомнить, что существует еще Южная Америка с Аргентиной и Бразилией и Африка… Теперь с ними играть будут реже. Неизвестно, как такой формат — без частых межконтинентальных матчей — отразится на футболе. Все-таки встречи титанов из Южной Америки и Европы только в формате ЧМ и Кубка конфедераций — это грустно и непродуктивно для обеих сторон. Как играть против очевидного соперника с другого континента, когда ты встречался с ним последний раз пять лет назад?

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🆚🇮🇱 Forrest and Fraser both start for Scotland… 🎯 Pass

💫 First touch

💥 Finish More of the same tonight? 🤔#NationsLeague @ScotlandNT pic.twitter.com/dAlyQby46M — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) November 20, 2018

3. Нельзя экспериментировать с составами

Громкие афиши в Лиге А и соперники по силе в остальных дивизионах — вот главный принцип Лиги наций. Не нужно быть футбольным специалистом, чтобы понимать, что значимость международных матчей значительно повысилась, ведь теперь соперники подобраны по силе и просто погонять мяч не получится. Да, для зрителя это прекрасно: каждая встреча стала смотрибельной, и редко где увидишь игру в одни ворота. Но не так все просто. Контрольные поединки сборных – это еще и полигон для тренеров.

Лига справедливости. Что нужно знать о новом турнире

Чтобы к крупному турниру собрать 23 сыгранных футболистов, нужны постоянные эксперименты. Необходимы проходные матчи, где можно выставить второй состав и посмотреть, кто из игроков более достоин места в старте. В Лиге наций это невозможно. Ты либо жертвуешь рейтингом ФИФА, хорошей корзиной в жеребьевке на Евро и выбываешь из борьбы за чемпионство в Лиге наций, либо изнашиваешь основную команду до максимума и подходишь к летнему турниру с уставшим составом. Расставляйте приоритеты, господа тренеры!

Плюсы Лиги наций

1. У товарищеских матчей появился смысл

Резкий переход с клубного футбола на матчи сборных — как реклама посреди интригующего момента в любимом сериале. Бессмысленные и беспощадные несколько минут, после которых остается только пустота.

А тут реклама сама превращается в сериал. Можно прикидывать турнирные расклады, смотреть на будущих соперников, считать забитые-пропущенные. У контрольных матчей появляется дополнительный смысл и ответственность: нельзя махнуть рукой и проиграть все разом! Каждый матч имеет значение, каждый гол! Иначе в следующий раз твоя сборная проваливается дивизионом ниже и теряет в рейтинге.

Так что теперь мы можем удивляться, как записка Рональда Кумана спасает обновленных «оранжевых» в матче с избитыми всеми, но очень озлобленными немцами. Или посмотреть, как молодежь Гарета Саутгейта дерзит лучшему поколению в истории хорватов. И каждый такой подвиг не становится новостью на день, а имеет последствия, отраженные в рейтинге и турнирной таблице.

2. Даже самые слабые сборные могут почувствовать себя победителями

Вы когда-нибудь болели за сборную-андердога? Вы испытывали эту бесконечную боль с перерывом на пару игр за два года с такими же бедолагами? А сейчас все 55 европейских команд были поделены на четыре лиги, что создало баланс по силам соперников. Теперь выиграть свою Лигу наций по плечу каждому.

Лица наций. Главные таланты нового турнира

Косовары, став победителями своей группы, отпраздновали так, будто выиграли ЧМ. В автобусе они бесились и пели песню Ramenez la coupe a la maison («Привезите кубок домой» — фр.), ставшую хитом прошедшего лета во Франции. То же самое удалось и грузинам, которые еще и раскрыли 19-летний талант Георгия Чакветадзе. А белорусы и вовсе единственные, кто на турнире не пропустил ни одного гола за шесть матчей. Можно порадоваться и за Гибралтар. Джозеф Чиполина – простой офисный работник — своим голом в ворота Армении добыл для страны с населением в 35 тысяч человек (вместимость домашней арены «Краснодара») первую победу в официальных матчах.

Remember the name 🙌 🇬🇪 Giorgi Chakvetadze Just 19-years-old 🔥#NationsLeague pic.twitter.com/OOcxy2NHi8 — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) November 23, 2018

3. Лаки-лузеры на Евро-2020

Белоруссия или Грузия на чемпионате Европы? Наконец-то! Как раз этот пункт противникам Лиги наций не нравится, потому что на Евро-2020 точно окажутся команды, снижающие общий уровень турнира. Но с тех пор как УЕФА решила расширить первенство Европы до 24 команд, там в любом случае появятся «пассажиры». Так почему бы не набирать их из Лиги наций? Ну, и к тому же это «черный ход» для неудачников отбора. Если бы такие запасные варианты существовали раньше, то, как знать, может быть, Джанлуиджи Буффон и его сборная Италии не остались бы без чемпионата мира в России.

А о том, что такой формат интересен, говорит тот факт, что свою Лигу наций запускает и КОНКАКАФ (зона Северной и Центральной Америки), а со временем ее создадут во всех футбольных конфедерациях, где много сборных разного уровня.

Текст: Юрий Алеманов, Лидия Дидык

Фото: Global Look Press

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