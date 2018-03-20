Легенды старого города. «Москва футбольная» — исторический путеводитель по столице

Вот уже больше ста лет футбол живет в столице России и завоевывает сердца ее жителей. Авторы еженедельника «Футбол» в издательстве «ВайзМедиа» выпустили подарочный путеводитель по футбольной Москве.

По ее историческим улицам, где в начале прошлого века зарождались великие футбольные клубы России. По ее стадионам, где советская сборная доказывала свое право называться сильнейшей на континенте и пробивалась на победный чемпионат Европы 1960 года. По тем площадям, что до сих пор хранят память о великих футбольных легендах, и новым местам силы футбола, где сейчас создается новая история побед.

Мы постарались совершить потрясающее путешествие в прошлое. С читателями мы прогуляемся по одному из самых мистических мест старой Москвы – Тюфелевой роще и узнаем легенду о подземном ходе, связывающем Симонов монастырь и стадион «Торпедо». Мы представим, как в 1936 году футболисты вручную шили войлочный ковер на Красной площади, чтобы во время парада показать Сталину этот прекрасный вид спорта.

Мы будем долго бродить по «Сокольникам» – парку, что сейчас считается спартаковским местом, но откуда берет начало и ЦСКА. Но конечно же мы обязательно заглянем и на Песчанку – туда, где десятки лет назад заходили на посадку «кукурузники», а сейчас возвышается новая армейская арена, и в Петровский парк, на знаменитый стадион «Динамо». И само собой, увидим, какой была первая арена в Черкизове.

Презентация книги «Москва футбольная» состоится на Международной выставке «Спорт», которая пройдет 27–29 марта в Москве в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники». Вход свободный! Приглашаем всех желающих! Подробная инструкция, как добраться до выставки и найти павильон еженедельника «Футбол. Хоккей».

Также мы вспомним о тех местах и командах, что уже исчезли с московской футбольной карты, – ВВС, «Крылья Советов», «Металлург»… А кроме того, узнаем множество историй и легенд футбольной Москвы. Чем современная арена «Спартак» в Тушине так похожа на римский Колизей. Где игроки советского «Динамо» отмечали победы. Почему «Локомотив» обязан своим первым трофеем Герою Советского Союза Валерию Чкалову. Откуда взялось название «Торпедо». Как так получилось, что тотемом ЦСКА стала лошадь…

Но мы не забыли и о том, что историю делают люди, а любой город мертв без своих жителей. Так что гидами нашей экскурсии будут настоящие звезды московского футбола – Лев Яшин, братья Старостины, Эдуард Стрельцов, Григорий Федотов и множество других легенд клубов. Их победами пропитан каждый футбольный уголок города, а истории их жизни лучше всего расскажут нам, почему Москва достойна быть футбольной столицей не только в 2018 году.

Отрывок из книги «Москва Футбольная»

Стадион имени Сталина

…Если вы вдруг оказались в районе стадиона «Локомотив» и у вас есть пара часов свободного времени перед матчем, вы просто не имеете права не совершить небольшое путешествие в советское прошлое. Тем более оно находится совсем недалеко – через Щелковское шоссе в километре от арены в Черкизове, неподалеку от бывшего Черкизовского рынка. Там расположен стадион «Измайлово». В 1930-е годы он носил имя Иосифа Сталина.

Не было в то время в столице проекта масштабнее, чем стройка этого грандиозного спортивного сооружения на 120 тысяч зрителей. Если бы ее не прекратили, то «Локомотив» наверняка бы играл не на скромном «Сталинце», а на самой большой арене СССР, где собирались проводить не только футбольные матчи, но и танковые парады. И не было бы никаких «Лужников» – центр спортивной жизни всей страны находился бы не на Воробьевых горах, а на окраине Измайловского парка.

Некоторые историки рассказывают, что идея строительства Центрального стадиона имени Сталина оформилась после Олимпиады в Германии 1936 года. Якобы вождь всех народов, глядя на кадры хроники, где Адольф Гитлер на имперски величественном «Олимпиаштадион» принимал парад, распорядился возвести еще более помпезную спортивную арену. Но это не совсем так хотя бы потому, что строительство в Измайлове началось в 1933 году. Однако очертания Центрального стадиона имени Сталина на макетах и эскизах действительно чем-то напоминают арену в Берлине.

Проект был грандиозным. Главный стадион СССР планировалось сделать в форме подковы. На нем собирались проводить не только спортивные состязания, но и военные парады, а танкам и бронетехнике с открытой стороны было бы сподручнее туда заезжать. Но даже не замкнутые в кольцо трибуны по плану вмещали минимум 120 тысяч зрителей, максимум – больше 200 тысяч. И не существовало в мире ни одного спортсооружения с такими же возможностями. С обеих сторон «подковы» планировались огромные башни со статуями и террасами, а рядом – целый город для спортсменов.

Чтобы понять, насколько все было серьезно, нужно просто выйти на станции метро «Партизанская». По первоначальному проекту она называлась «Стадион имени Сталина» или «Стадион народов СССР». Для того чтобы на грандиозную арену доставлять десятки и сотни тысяч болельщиков, станцию сделали с двумя платформами и тремя железнодорожными путями, а также планировалось, что на ней будут установлены 12 эскалаторов. Но открыли ее только в 1944 году, и от «спортивного» дизайна – похожих на античные статуи советских атлетов – уже ничего не осталось…

Авторы проекта: Денис Вдовин, Андрей Вдовин, Никита Котов, Олег Лыткин, Антон Муша

Фото Сергея Дроняева, Максима Серегина, архив Алексея Беликова

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