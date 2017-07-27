Леди-лига. Игроки женского Евро-2017, которых нужно знать в лицо

В то время как в Голландии топ-сборные Европы сражаются за право называться лучшей женской командой, «90 минут» выбирает свою пятерку самых крутых футболисток континента.

Кто: Элоди Томи

Возраст: 30 лет

Страна: Франция

Амплуа: форвард

Если бы Элоди Томи была мужчиной, то она наверняка в прошлом выступала бы за лондонский «Арсенал» и носила фамилию Тьерри Анри на спине. Во Франции самые преданные болельщики женского футбола сравнивают девушку с бывшим нападающим «канониров». На это есть несколько причин. Во-первых, она, как и Анри, дебютировала в сборной в относительно раннем возрасте (первый матч Томи провела в 18 лет против итальянок). Во-вторых, Элоди такая же быстрая и техничная, как и бывший футболист «Барселоны». Это и неудивительно: до 13 лет Томи занималась легкой атлетикой и бегала как спринтерские, так и стайерские дистанции.

Трофейная комната Томи давно распухла от выигранных кубков. С «Монпелье» Элоди дважды побеждала в Кубке Франции, вместе с «Лионом» девять раз подряд забирала в свою коллекцию «золото» французского первенства, шесть раз становилась обладательницей кубка и трижды выигрывала женскую Лигу чемпионов.

Успехи Элоди Томи в национальной команде слишком скромны по сравнению с клубными. Пока что она провела около 80 матчей за «трехцветных». Но, наверное, главное событие, связанное со сборной Франции, случилось в жизни Томи в 2009 году: она вместе с партнершами по сборной – Гаэтан Тиней и Корин Франко снялась в откровенной фотосессии накануне Евро-2009 и получила кучу приятных слов от болельщиков в интернете.

Кто: Косоваре Асллани

Возраст: 27 лет

Страна: Швеция

Амплуа: форвард

Футбольная Швеция едина не только Златаном Ибрагимовичем. Имеется в Скандинавии чуть менее известная, но уж точно более симпатичная особа. Речь идет о нападающей «Манчестер Сити» Косоваре Асллани, способной и сыграть на фланге атаки, и исполнить роль «десятки». За акробатические трюки и бомбардирское чутье ее прозвали Златаном в юбке, хотя сама она предпочитает черные джинсы. Примечательно, что Асллани с Иброй в одно время играли за «ПСЖ», с разницей в полгода переехали в Манчестер и имеют балканские корни. Поговаривают, что Златан даже оказывает Косоваре свое покровительство. Исключительно в футбольном смысле.

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Однако в своей карьере Асллани смогла сделать то, что оказалось не по силам даже Ибрагимовичу, – выиграть медаль со сборной Швеции. Правда, серебряную и на Олимпийских играх. В 2016 году она в первом же сезоне в «Манчестер Сити» стала чемпионкой Англии и обладательницей Кубка страны. А в далеком 2009 году вместе с «Линчепингом» завоевала единственный в истории клуба титул высшей шведской футбольной лиги.

Благодаря своему природному обаянию Асллани очень популярна в инстаграме, имеет толпы поклонников по всему миру и входит во всевозможные топы самых привлекательных футболисток мира. Nike даже сделала ее лицом кампании «Красивая Коллекция Х», приуроченной к старту женского чемпионата Европы. Кроме того, девушка снимается в документальных фильмах про футбол и успевает вести телепередачу на шведском телевидении.

Кто: Дарья Макаренко

Возраст: 25 лет

Страна: Россия

Амплуа: защитник

Одна из самых привлекательных представительниц нашей сборной внешне выглядит хрупкой, но в то же время является столпом обороны национальной команды. Макаренко выросла в небольшом поселке Сибирцево, что Новосибирской области. Условий развивать игровой талант там попросту не было, и девушка в юном возрасте переехала в Омск, где и сформировалась как футболистка.

Рано заявив о себе, Дарья стала регулярно получать приглашения в юниорские сборные России разных возрастов. Уже в 18 лет состоялся ее дебют за главную команду страны. Карьера Макаренко развивалась стремительно: из местного «Иртыша» Дарья перебралась в пермскую «Звезду-2005» – один из сильнейших клубов страны. Девушка быстро закрепилась в основе и стала лидером раздевалки. Она дважды становилась чемпионкой России и трижды поднимала над головой национальный кубок. В 2015-м Дарья стала одной из героинь Универсиады: наши завоевали «серебро». На голландский чемпионат Европы защитница приехала в статусе главной звезды российской команды.

Макаренко на поле – бесстрашная и боевая. Вне его – красотка, которую номинировали на звание девушки месяца телеканала «Россия-2». Дарья играет на аккордеоне и даже обещала продемонстрировать свои навыки, если сборной России удастся показать себя в Европе.

Кто: Сара Дебриц

Возраст: 22 года

Страна: Германия

Амплуа: полузащитник

У немцев есть не только Германия, Германия-2 и Германия U-21. У немцев есть и женская сборная страны, и ее можно с легкостью ставить в пример мужской версии. Девушки то и дело номинируются на «Золотой мяч», успешно выступают на клубном уровне, а сборная заслуженно возглавляет рейтинг ФИФА. Немки бьют все рекорды: последние шесть чемпионатов Европы выигрывают представительницы Германии, а в этот раз, в Нидерландах, они очевидные фавориты. Частью этого немецкого механизма является и Сара Дебриц.

Девушка — одна из представительниц молодого поколения сборной Германии. Саре всего 22 года, а она отметилась уже в 43 играх за сборную. Ее называют будущим «бундестим»: трижды Дебриц была номинирована на премию Фрица Вальтера, вручаемую молодым талантам. В прошлом году на Олимпиаде в Рио Сара забила три мяча в пяти матчах и стала обладательницей золотой медали.

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Дебриц — настоящая любовь болельщиков и фанатов. Соцсети наполнены коллажами и фотоподборками, посвященными молодой футболистке. Ее лицо нередко можно увидеть на официальном канале «Баварии», куда немка перешла пару лет назад. Мюнхенцы видят в Саре тайное оружие против «Вольфсбурга» в борьбе за «Серебряную тарелку». К тому же девушка успевает продавать футболки с собственным изображением: такого себе даже Криштиану Роналду не позволяет. «Мои любимые футболисты — Лионель Месси и Михаэль Баллак», — признается Дебриц. Без всяких сомнений, через пару лет Сара выйдет на уровень своих кумиров.

Имя: Алекс Гринвуд

Страна: Англия

Возраст: 23 года

Амплуа: левый защитник

С ранних лет у Алекс Гринвуд была заветная мечта — примерить футболку обожаемого ею «Ливерпуля». Однако футбольная карьера англичанки началась в составе другого ливерпульского клуба – «Эвертона». После четырех лет в синей части Мерсисайда Алекс перебралась в «Ноттс Каунти». В составе «сорок» футболистка раскрылась в роли универсала: успевала выполнять не только оборонительные функции, но и блестяще завершала атаки. Самое главное оружие в ее арсенале – левая нога, при помощи которой она раздает великолепные диагонали в лучших традициях Стивена Джеррарда.

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Алекс была капитаном национальной сборной на молодежном уровне и не раз номинировалась на приз лучшему юному игроку года. Заветную награду девушка завоевала в 2012 году. Карьера в главной сборной страны стартовала двумя годами позже — в 2014-м. На чемпионате мира в Канаде «львицы» завоевали «бронзу», в полуфинале уступив японкам. Пока это самое яркое достижение в футбольном резюме 23-летней англичанки.

В прошлом году Гринвуд наконец-то добилась своей цели и заключила контракт с «Ливерпулем». Своим кумиром Алекс называет Джейми Каррагера. К слову, она даже училась в той же римско-католической школе в Мерсисайде, выпускником которой был Каррагер. Красоту чернобровой блондинки также отмечают по достоинству, неоднократно включая ее в список самых сексуальных футболисток мира.

Текст: Никита Воробьев, Алена Груздева, Лидия Дидык, Вадим Павлов, Владимир Шевелев

Фото: Global Look Press, официальный сайт «Эвертона», страница Дарьи Макаренко в «ВКонтакте»