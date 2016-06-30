Куриная революция. Как Джо Аллен стал лидером сборной Уэльса

Сборная Уэльса на чемпионате Европы во Франции удивила всех. Сначала команда Криса Коулмэна «хлопнула» Словакию, потом в невероятно напряженном поединке с минимальным счетом уступила в британском дерби англичанам. А чуть позже разделалась с Россией. В плей-офф команде Криса Коулмэна попалась Северная Ирландия, но и она не смогла выбить валлийцев из турнира. И это оправданно. Особенно с таким футболистом, как Джо Аллен, который настолько хорошо сумел зарекомендовать себя на уровне сборных. Но пока еще не сделал этого у себя в клубе.







Уже в самом начале первого тайма матча Россия – Уэльс россияне потеряли мяч в центре. Его подобрал Джо Аллен и увидел Аарона Рэмзи, который светил своей белобрысой шевелюрой, пробегая между защитниками команды Леонида Слуцкого. Сквозная передача Аллена на Рэмбо – и Рэмзи уже выходит на рандеву с Игорем Акинфеевым, которое завершается не в пользу голкипера ЦСКА. 0:1. И этот гол – лишь малая часть того, что сделал Аллен в той встрече. Помимо голевой передачи он отметился еще и многочисленными выигранными единоборствами, неоднократными обострениями атак «драконов». Неудивительно, что его предматчевые слова «Верим, что сможем справиться с русскими» превратились в девиз той игры.

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Аллен в сборной – один человек. Он лидер, один из главных персонажей как на поле, так и в раздевалке. «Джо играет так же, как и говорит, – кратко и умно. Но единственная его проблема – то, что он недооцененный» — именно так описал его защитник валлийцев Нил Тейлор. И Тейлор прав: стоит Джо приехать в расположение «Ливерпуля» – он тут же занимает ставшее уже привычное место на скамейке запасных «красных».



В Англии есть миф, что Аллен играет в «Ливерпуле» только на 58% своих возможностей. Свою лучшую игру он показал во Франции на чемпионате Европы. Всего за время Евро футболист пока создал 4 голевых момента для своих партнеров – это самый высокий показатель для центральных и опорных полузащитников на турнире. Кроме того, Джо стал лучшим игроком в матче со Словакией, в котором Уэльс одержал победу со счетом 2:1.

За излюбленную привычку помогать при созидании атаки полузащитник давно получил сравнение с Андреасом Иньестой. После того как Аллен отпустил бороду – с Андреа Пирло. В этих параллелях есть что-то правдивое: валлиец так же любит уходить вглубь и раздавать передачи на партнеров, которые в это время пытаются оказаться в более выгодном положении у ворот соперника. «Иногда люди стараются сравнить тебя с кем-то, приписать тебе такие навыки и качества. Самое сложное – доказать то, что ты абсолютно другой, уникальный. Знайте, Джо Аллен такой. Он уникальный. И он оказывает большое влияние на всю нашу сборную», — восславляет своего партнера по сборной Нил Тэйлор.





Несмотря на то что Джо помог «Ливерпулю» не опозориться по полной программе в самой концовке сезона АПЛ, Юрген Клопп уже дал понять, что не рассчитывает на валлийца как на игрока стартового состава. У Аллена остается год контракта с мерсисайдцами. И именно сейчас суетятся менеджеры из «Суонси», задача которых – вернуть футболиста в команду, в которой он приобрел все необходимые навыки для вызова в сборную и перехода в более именитый клуб. Однако коллективы не могут договориться в цене: «лебеди» предлагают 8 миллионов, а «красные» хотят 10. В любом случае у «Ливерпуля» остается совсем немного времени для раздумий: через год они рискуют не получить ни пенни за этого игрока.

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В свободное от футбола время Аллен вместе со своей женой Лейси разводит кур-несушек. На данный момент в курятнике семейства Алленов проживают 16 птиц: 14 курочек и 2 петуха. Но если Джо желает продвижения не только в животноводческой области, но и в футбольной, ему в самое ближайшее время нужно решать, что делать со своей карьерой. Пытаться вести нелегкую борьбу за место в основе «Ливерпуля» или уехать в другой клуб, который сможет гарантировать Аллену необходимую для него постоянную игровую практику. Нет сомнений, что, вернувшись из Франции, Джо примет решение. Все-таки на Евро он уже доказал, что способен на многое.

Текст: Илья Егоров



Фото: Global Look Press

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