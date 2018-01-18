Купе слона. Главный зимний трансфер «Лиона»

Основная задача для «Лиона» в это трансферное окно – удержать Набиля Фекира, а главную покупку «ткачи» уже совершили. В клуб на роль тренера вратарей вернулся Грегори Купе – легендарный голкипер «Лиона», выступавший за него в течение 11 лет.

Совсем не зеленый

Возможно, любимым вратарем «Сент-Этьена» среди фанатов стал бы не Жереми Жано, а Грегори Купе, и костюм Человека-паука пришлось бы сшить именно ему. С «зелеными» Грегори подписал первый профессиональный контракт в 17, с юных лет влился в основу, но из-за финансовых проблем в 1997-м команде и игроку пришлось расстаться. Причем Грегори выбрал «Лион» — принципиального оппонента «Сент-Этьена» по Ронскому дерби.

В 23 года Купе выбил из состава опытного Паскаля Ольмету, лучшего друга Эрика Кантона и победителя ЛЧ в составе «Марселя». Тогдашний тренер «Лиона» Бернар Лякомб быстро оценил уверенность Грегори и позицию вратаря не ротировал еще долго.

🎙️ @JM_Aulas "Greg à retrouvé l'OL en janvier 2016, pour préparer ses diplômes et commencer à entraîner les jeunes gardiens. Il succède aujourd'hui à Joël" pic.twitter.com/VETatTAhcX — Olympique Lyonnais (@OL) January 10, 2018

Лучший ученик

Символично, что в роли тренера вратарей Грегори сменит своего же мастера – Жоэля Батса. Чемпион Европы-1984 пришел в структуру «ткачей» в 2000 году и вырастил не одно поколение талантливых голкиперов (Уго Льорис и Антони Лопеш в их числе). Купе, будучи уже опытным игроком, не раз отмечал влияние тренера на свои техническую составляющую и настрой. Батс – непростой человек. Чего только стоит случай, когда он в 2013-м спровоцировал фанатов «Сент-Этьена», закрепив на воротах шарф «Лиона». Но он всегда умел найти подход к игрокам. Контракт 61-летнего специалиста заканчивался в 2019 году, но в клубе пошли навстречу и разрешили заслуженному специалисту присоединиться к штабу Реми Гарда в «Монреале».

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Памятник

Грегори Купе – это символ чемпионского «Лиона», что душил всю Францию на протяжении 10 лет и забрал 7 чемпионских титулов подряд. Двойной сейв вратаря 2001 года против «Барселоны» в YouTube смакуют до сих пор, а спустя 6 лет он закрепил за собой рекорд по количеству игр за «Лион» (492). Та команда устрашала еще до выхода на поле: Сонни Андерсон, Эдмилсон, Касапа, Жуниньо Пернамбукано, юный Эрик Каррьер, выпускник молодежной академии Сидней Гову и многие другие. Президент «ткачей» Жан-Мишель Оляс пытается восстановить мощь былых лет, но нынешней команде не хватает таких же харизматичных исполнителей. Возможно, наличие семикратного чемпиона страны в штабе придаст уверенности и игрокам, и другим тренерам.

В тени Бартеза

Купе не обладал высоким ростом (182 см), но от природы был необыкновенно прыгуч и обладал реакцией саламандры. Невысоким был и Фабьен Бартез – долгое время номер один сборной Франции. Грегори вызывался в национальную команду с 2001 года и в качестве резервиста выиграл два Кубка конфедераций. Шанс стать первым представился после очередного заскока Бартеза, когда тот в товарищеской игре за «Марсель» плюнул в арбитра и был дисквалифицирован.

У Купе не сложились отношения с тренером Раймоном Доменеком. За месяц до поездки в Германию на ЧМ-2006 у вратаря и наставника произошла закрытая встреча в отеле.

«Мы поднялись в номер, тогда Раймон сказал, что Фабьен будет первым номером. Я смотрел на него, но не слушал. Он как будто растворился в воздухе. Возле меня было два типа, которым я хотел набить морду. Я был раздавлен… Трижды я задавал ему один и тот же вопрос: «Кто сейчас лучше?» И только на третий раз он ответил тихим голосом: «Ты…» Ему так и не хватило смелости сказать, что Бартез — его выбор», — вспоминает вратарь.

На Евро-2008 основным вратарем «трехцветных» был Купе, и именно его обвиняют в пропущенных голах на том турнире (Франция не вышла из группы). Тогда же голкипер и попрощался с национальной командой.

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После карьеры

В 2011-м Купе завязал с футболом и принялся добивать Раймона Доменека. Итогом стала изданная автобиографическая книга Arrêt de jeu («Остановка игры»). Грегори вскоре устроился экспертом на канале CFoot, параллельно ведя колонку для еженедельника Le 10 Sport. Попробовал себя и на радио RMC с другими футбольными экспертами вроде Луиса Фернандеса, Оливье Дакура или Али Бенарбиа. В 2015-м Купе отошел от роли эксперта, чтобы плотно заняться собственной академией вратарей в Марракеше. А теперь начинающий специалист сможет передать опыт молодым голкиперам «Лиона», не дать заскучать Антони Лопешу и создать конкурентную среду для Матье Горжелена и Люка Мосьо.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press