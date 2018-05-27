Культ личности. Три человека, решивших судьбу финала Лиги чемпионов

Главным украшением противостояния «Реала» и «Ливерпуля» должна была стать встреча самых результативных игроков ЛЧ. Лучшего бомбардира турнира Криштиану Роналду ожидало противостояние со смертоносной тройкой Мане-Фирмино-Салах, настрелявшей под тридцать голов. Но судьбу поединка, принесшего «Реалу» третий кряду Кубок европейских чемпионов, решили другие футболисты-супергерои.

📸🏆 #CHAMP13NS A post shared by #CHAMP13NS 🏆 (@realmadrid) on May 26, 2018 at 2:16pm PDT

Капитан Коварство

«Какие-то игроки бывают модными. Потом некоторые пропадают, некоторые становятся великими» — так накануне финала Серхио Рамос рассуждал об успехах Мохамеда Салаха в этом сезоне. И именно капитан мадридцев приложил все усилия, чтобы египтянин пропал с поля «Олимпийского стадиона» в Киеве. В прямом смысле слова. На исходе получаса игры Рамос, захватив руку Салаха, в борцовском стиле повалил египтянина на газон и всей своей массой приземлился на эту самую руку. Форвард «Ливерпуля» остался лежать на газоне, затем попытался вернуться в игру, но в итоге покинул поле в слезах.

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Мерсисайдцы, и без того обескровленные травмами, лишились ключевого элемента в атакующей бригаде, что во многом и предрешило исход финала. До этого злополучного момента «красные» доминировали в игре, контролируя мяч и зажав «Реал» на их половине поля. Равноценной замены для кого-то из атакующего трио Мане-Фирмино-Салах в нынешнем ростере «Ливерпуля» попросту нет. Попытаться восполнить потерю мог бы Алекс Окслейд-Чемберлен, если бы не был на больничном. Иными словами, Рамос в свойственной и бескомпромиссной ему манере нанес «красным» смертельную рану.

Министр спорта Египта Халед Абдель Азиз сразу же после матча поспешил успокоить соотечественников и убедить их не открывать сезон охоты на Рамоса. Он сообщил, что восстановление Салаха займет около двух недель и ничего не должно помешать ему войти в окончательный состав Египта на ЧМ. Сейчас ему дадут несколько дней на отдых и первую стадию лечения, после чего он присоединится к команде.

А чтобы лучше понимать «подвиги» Серхио, нужно ознакомиться с его статистикой. По ходу прошлого сезона капитан «Реала» установил рекорд по количеству удалений в матчах Ла Лиги. В декабре Рамос отметил «юбилей», заработав 25-е удаление в карьере. Спустя пару месяцев испанец пошел еще дальше. В игре против «Леганеса» он получил 163 желтую карточку в матчах Ла Лиги. Защитник «сливочных» стал абсолютным рекордсменом по количеству предупреждений, заработанных в матчах испанского чемпионата. Но даже такого бэкграунда оказалось недостаточно для того, чтобы получить желтую карточку за фол на Салахе.

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А ведь еще четыре года назад Рамос по-настоящему был героем финала ЛЧ. Его гол в ворота «Атлетико» в компенсированное время позволил перевести встречу в овертайм, где «Реал» додавил оппонента и впервые за 13 лет выиграл Лигу чемпионов. Впоследствии испанец еще несколько раз проворачивал подобный трюк, сделав поздние голы своей фишкой. Спустя три года Серхио действовал уже в ином стиле. В решающем матче против «Ювентуса» он спровоцировал удаление Хуана Куадрадо. К тому времени мадридцы уверенно вели в счете с преимуществом в два мяча. Но даже в такой момент Рамос не мог отказать себе в удовольствии поиграть на камеру. Ему нравится роль плохого парня. И пока это приносит плоды, никто из одноклубников и фанатов «Реала» не упрекнет его.

Несокрушимый

Большую часть мадридской карьеры Гарета Бэйла критикуют. Болельщики, журналисты, да и вообще все, кто умеет разговаривать. Наверняка даже собаки в Мадриде недовольно лают ему вслед. Справиться с таким давлением тяжело даже самой крепкой психике. Но Бэйл в очередной раз нашел в себе силы.

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Его выход на замену окончательно разбил «Ливерпуль». А победный удар валлийца в падении через себя, похоже, лишил Криштиану Роналду сразу нескольких индивидуальных наград за самый красивый гол года. На финише сезона Бэйл в шести матчах настрелял семь голов. В их числе не только дубль в финале ЛЧ, но и мяч в ворота «Барселоны» на «Камп Ноу». «Я чувствую, что должен играть каждую неделю. Если это не получится в «Реале», надо пробовать где-то еще», — заявил Бэйл после матча. Может быть, он заслужил еще один шанс в Мадриде?

Last night ⚽👌🏼 A post shared by Gareth Bale (@garethbale11) on May 27, 2018 at 12:53am PDT

Укротитель мячей

Восхищаясь атакующей мощью «Ливерпуля» в этой еврокубковой кампании, многие успели позабыть о том, что вратарская проблема «красных» не решилась сама собой. Лорис Кариус все это время оставался бомбой замедленного действия, способной сдетонировать в любой момент. Этот момент пришелся на финал ЛЧ, а запала немца хватило сразу на два взрыва.

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Каковы были шансы увидеть гол, забитый Каримом Бензема, в матче такого уровня, да и в футболе в целом? С уверенностью можно сказать лишь одно: теперь все поклонники симуляторов серии FIFA должны извиниться перед разработчиками из EA Sports за то, что материли их, когда виртуальные голкиперы «привозили» похожие голы.

После своей ошибки Кариус совершил пару спасений и, казалось, привел себя в чувство. Показалось. С дальним выстрелом Гарета Бэйла немец пытался справиться в лучших традициях раннего Сослана Джанаева и Игоря Акинфеева. Подобные сравнения родились не на пустом месте, ведь еще в сентябре Лорис отвечал на вопрос о голкипере ЦСКА: «Я знаю, что Акинфеев выступает на очень хорошем уровне, чему-то я у него научился». Чему именно научился немец, он торжественно продемонстрировал в Киеве.

Дилемма Клоппа

На послематчевой пресс-конференции Юргену Клоппу задали любопытный вопрос: «Разница между двумя командами в том, что «Реал» может выпускать на замену игрока за 150 миллионов?» Немец ответил максимально емко и честно: «Я бы хотел сказать нет, но это неправда». Этой фразой Клопп также признал собственную неправоту. Чтобы понять, о чем речь, достаточно вспомнить речь немца после поражения в финале Лиги Европы от «Севильи». «Дело не в глубине или размере состава, главное — использовать время для тренировок, чтобы становиться лучше, использовать сегодняшний опыт. Я обещаю каждому: мы его используем. Даю сто процентов, что мы вернемся сильнее», — говорил немец два года назад.

И на фоне этих слов предстоящее межсезонье может стать поворотным для дальнейшего прогресса «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Если мерсисайдцы войдут в новый сезон с той же глубиной состава и скамейкой, вызывающей у собственных фанатов приступы эпилепсии, то не помогут ни опыт, ни тренировки, ни рок-н-ролл. Какой бы яркий футбол ни показывали англичане, вряд ли кто-то будет вспоминать команду, не познавшую громких побед.

Лига чемпионов. Финал

РЕАЛ — ЛИВЕРПУЛЬ — 3:1 (0:0).

Киев. 26 мая. Стадион «НСК Олимпийский». 62998 зрителей.

Судья: Милорад Мажич (Сербия).

«Реал»: Навас, Карвахаль (Начо, 37), Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Модрич, Каземиро, Иско (Бэйл), Роналду, Бензема (Асенсио, 89).

«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Милнер (Джан, 83), Вейналдум, Салах (Лаллана, 30), Мане, Фирмино.

Голы: 1:0 — Бензема (51), 1:1 — Мане (55), 2:1 — Бэйл (64), 3:1 — Бэйл (83).

Предупреждение: Мане (82).

12 (5) удары (в створ) 11 (2)

4 фолы 17

8 угловые 5

7 офсайды 3

61 % владения мячом 39

Текст: Никита Котов

Фото: инстаграмы «Реала», «Ливерпуля», Карима Бензема, Гарета Бейла