Крылатые качели. Как Самара возвращалась в Премьер-лигу

Для того чтобы переосмыслить окружающую действительность, «Крыльям Советов» пришлось вылететь в ФНЛ. Город чемпионата мира-2018 застрял в типичной русской действительности: странные трансферы, отсутствие стратегии, игровой кризис, общая безысходность. Ломать систему начали с главного тренера, пригласив бельгийца Франка Веркотерена. Еженедельник «Футбол» увидел, как в Самаре строят европейский клуб и тратят на трансферы меньше полумиллиона евро.

42 страницы

— Прошу прощения за такую одежду, а также за запах алкоголя, который исходит от меня. Вообще-то я предпочитаю пить шампанское, а не обливаться им. Но я знал, что меня ждет, подстраховался и надел другой пиджак.

Когда Франк Веркотерен начинал пресс-конференцию после матча с «Химиком», где-то в глубине стадиона «Металлург» гремела лезгинка – игроки «Крыльев» праздновали возвращение в Премьер-лигу. Бельгийский тренер тоже подготовился и начал говорить по-русски.

— Дорогие друзья, — расплылся в улыбке Веркотерен. — Непростой сезон закончен. Я бы хотел сказать спасибо губернатору Николаю Меркушкину за подушку (имелась в виду поддержка. – Ред). Спасибо министру спорта Дмитрию Шляхтину за его от-но-шение. Спасибо руководству и сотрудникам за помощь команде. Огромное спасибо болельщикам за их веру в нас. Конечно, самое большое спасибо я хотел бы сказать игрокам за их работу и самоотдачу. That’s all.

Далее было одно из самых трогательных выступлений тренера в истории нашего футбола. Веркотерен подготовил 42 страницы текста, где лишь часть на русском языке была напечатана очень крупным шрифтом. Его речь была наполнена афоризмами, теплыми словами и откровениями. Казалось, что в финале тренер выдержит паузу и объявит об уходе, но Франк посвятил победу в ФНЛ своей матери.

— Я потерял ее, когда находился в Самаре. В разгар сезона. Забыть это невозможно. Но я горжусь ею, и я хотел бы, чтобы она гордилась мной. Спасибо, мама.

Голос Фортуны

Пример «Зенита» оказался заразителен. Последний матч сезона «Крылья Советов» должны были проводить в Дзержинске. Тур оказался слишком ценным – решалась судьба малого чемпионства. Самарцы опережали «Анжи» на два очка, играли с аутсайдером «Химиком» и были в выигрышной позиции. Однако от Самары до Дзержинска более семисот километров, а местный стадион – не лучшее место для праздника. Особенно когда одна гулянка накладывается на другую. В Дзержинске на день матча выпало 85-летие города. Местная полиция отмахнулась от футбола, хотя средняя посещаемость «Химика» — 1328 зрителей. Опасались, видимо, шалостей гостевых фанатов. Решение перенести матч в Самару устроило всех.

— Мы приехали, чтобы победить! Хей! – развлекались фанаты «Крыльев». Диктор стадиона не стал обращать внимания на формальности и объявил, что «Химик» — гостевая команда.

Праздновать возвращение в Премьер-лигу собрались 11 069 зрителей, в том числе все важные лица города. Приехал даже губернатор Самарской области Николай Меркушкин, на которого здесь очень надеются. Когда он возглавлял Республику Мордовия, одноименный клуб при его поддержке прошел путь от второй лиги до элиты, Саранск получил чемпионат мира, а регион оказался одним из самых развивающихся в сфере спорта. Самара надеется перегнать Мордовию и уже подсчитывает результаты: «Крылья» в Премьер-лиге, «Лада» — в КХЛ.

Стадион «Металлург» — единственный в стране, где команды выходят на поле не под «Футбольный марш» Блантера. «Крылья Советов» пугают гостей хоровой композицией O Fortuna, написанной Карлом Орфом. Все серьезно, как в Европе. Музыку особенно любят на английских стадионах, а ту же O Fortuna можно услышать в Бундеслиге. «Крыльям Советов» очень хочется быть частью большого мира. На полках в фан-шопах атрибутика клуба соседствует с вымпелами и значками «Манчестер Юнайтед», «Барселоны», «Милана».

Место на карте

Агония «Крыльев» продолжалась последние несколько лет: команда оказалась разбалансирована, фанаты протестовали и требовали отставки гендиректора Дениса Маслова, атмосфера соответствовала. Прошлогодний вылет из Премьер-лиги в Самаре расценили как призыв к действию. Слишком много команд, рухнув в ФНЛ, тонули в болоте. Особенно это критично для клубов на государственном финансировании. Убеждать руководство области в необходимости финансовых вливаний, когда ты играешь в первой лиге, – совсем другое дело. Но в «Крыльях» сменилось руководство, которое взялось менять жизненные принципы. Точнее, занялось их появлением. Главный вопрос: кому доверить команду?

— Были разные кандидаты, достаточно известные тренеры, — рассказывает замгендиректора Зураб Циклаури. – Все-таки «Крылья Советов» — клуб с историей, которому исполнилось 70 лет. Тут богатые традиции. Мы рассматривали и русских, и зарубежных тренеров, и специалистов с Украины. Во главу угла поставили психологию тренера-победителя, который может эту психологию насадить. Мы столкнулись с тем, что после вылета состояние было в коллективе не айс.

Разморозить этот айс позвали бельгийского тренера Франка Веркотерена. Чемпион Бельгии, в последние годы он ни в одном клубе не задержался больше чем на сезон. Совершенно другой менталитет, незнание русского языка, реалий ФНЛ и расстояний. Минусов в его назначении виделось куда больше, чем плюсов. При этом «Крылья Советов» ждал один из самых жарких сезонов в ФНЛ. Четыре клуба вылетели из Премьер-лиги, «Тосно» и «Газовик» подпитывают амбиции деньгами, «Шинник» просто хочет вернуться. Однако министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина, который входит в Совет директоров «Крыльев», удалось убедить пойти на риск. Позвонили Веркотерену, и тот начал искать Самару на карте мира. До сих пор тренера спрашивают: «Что это – Самара? Где это? Зачем тебе это?»

20 млн рублей

— Газон нещадно критиковали, но к июню его привели в порядок, — объясняет со стадиона «Металлург» радиокомментатор, наблюдая, как «Крылья» прессуют «Химик», которому и так ничего не надо – дайте вылететь спокойно. Когда диктор объявляет результаты тура в Премьер-лиге, трибуны радуются успехам аутсайдеров, но особенно – тому, что «Спартак» после первого тайма проигрывает «Амкару». Столь же мощные овации получает только первый гол, который забил Ибрагим Цаллагов, за годы в клубе ставший местным.

Плоды работы Веркотерена взошли раньше, чем трава на «Металлурге». Объявившись в Самаре, бельгиец принялся топтать стереотипы. Вдруг заговорил на первой пресс-конференции по-русски. Сказал, что все 30 матчей «Крылья», конечно, не выиграют, но в Премьер-лигу вернутся. Русский язык пообещал учить, но честно признался, что это не первоочередная задача. Поэтому во время матча рядом с Веркотереном постоянно находится переводчик. Одним из плюсов иностранного тренера было отсутствие контактов с отечественными агентами.

Прошлым летом из «Крыльев» ушли 14 игроков, которых заменили восемь новичков. Зимой к ним добавились еще три человека. На всю трансферную кампанию клуб потратил 20 млн рублей, включая подписание тренера. Бюджеты «Крыльев», «Анжи» и «Тосно» были соизмеримы, однако по уровню зарплатного фонда самарцы проигрывали. Приходилось заманивать игроков инфраструктурой, историей клуба и отношением.

Режим тотальной экономии привел к тому, что переход Адиса Яховича за 400 тысяч евро стал самой крупной тратой. Македонского нападающего когда-то звали в «Байер», но к 27 годам его лучший период был во второй лиге Швейцарии, за «Виль» он забил 28 голов в 40 играх. Органично вписавшись в «Крылья», он в пяти дебютных играх забил семь голов. Еще одно преображение сезона – Тарас Бурлак. Списанный из «Рубина», он поехал в Самару, видя заинтересованность Веркотерена. Смена обстановки подействовала. Бурлак жил на клубной базе, не имел автомобиля и сосредоточился на работе. За 12 матчей с ним в составе «Крылья» пропустили лишь один гол. Но все это не так эпично, как история Дениса Ткачука.

Тимбилдинг

Постоянный участник хит-парадов низших лиг, Денис Ткачук долгое время играл за родной «Салют» из Белгорода, потом за «Газовик». Премьер-лига вертела перед ним хвостом, но всякий раз знакомство срывалось. Контракт с «Томью», например, он не подписал из-за травмы. Из «Газовика» уходил с шумом. «Человек отказался ехать на сбор, мы оставили его дома тренироваться с дублем, но он все бросил и пропал. На звонки не отвечает», — негодовал тогда главный тренер Роберт Евдокимов. Подозревали, что Ткачук договаривается с клубом высшего дивизиона, но он ушел в «Крылья»: «По сути, я играю в лиге ниже, но чувствую подход к делу в каждой мелочи. Получается, уже попал в Премьер-лигу, но пока на уровне инфраструктуры».

Больше всего Ткачука удивил Веркотерен, который не орет и не обвиняет. На первых тренировках и разборах бельгиец принялся насаждать новые ценности. После ошибки одного из игроков более старший и опытный футболист начал критиковать его щедрой порцией мата. Веркотерен спокойно поглядел на это дело и сказал: «Какой смысл в том, что ты орешь и материшься? Не нужно критиковать просто ради критики, предложи решение, объясни человеку, как было бы сделать лучше». Потом тренер начал интересоваться у каждого игрока, где ему удобнее играть, и вообще разговаривать о личном. Чтобы игроки стали командой, Веркотерен намекнул, что смартфоны и скайп – это хорошо, но надо общаться друг с другом лично. А позже активировал секретное оружие — Team-activity, тот самый тимбилдинг.

— Мероприятия проходят по-разному. К ним можно отнести, например, игру в водное поло в один из первых дней или катание на каяках, — вспоминает полузащитник «Крыльев» Ибрагим Цаллагов. — Или такое нововведение, как десятиминутное общение с партнерами по команде перед обедом. Каждый игрок присаживается за стол с кем-то из ребят и десять минут общается на различные темы. Причем тем, кто живет в одном номере, нельзя садиться за стол друг с другом.

Ткачук в условиях таких европейских санкций начал прогрессировать мощнее остальных. Особенно ярко он провел первую половину сезона, когда его взял на просмотр «Зенит». Вернувшись, отработал контракт до конца, попрощался с Самарой и теперь ждет ценного предложения из Премьер-лиги.

«Дно»

Одна из акций Team-activity – посещение стройки стадиона к чемпионату мира-2018. Пока что арена не имеет даже очертаний, происходит закладывание фундамента. Строители, впрочем, уверяют, что работы ведутся в точности с графиком и будут завершены к концу 2017 года. Проект выглядит масштабно, в соответствии с названием «Космос-Арена». Однако неизвестно, как отразится на итоговом результате сокращение бюджетного финансирования. Зато первый символический матч здесь уже сыграли: «Крылья Советов» против строителей. Несмотря на резиновые сапоги, «Крылья» победили разгромно – 3:0. Первый гол забил огромный тренер по физподготовке бельгиец Барт Кауберх.

Клуб очень ждет новую арену. Она расположена удачнее, чем нынешний «Металлург», и должна вернуть на матчи «Крыльев» показатели посещаемости в 25 тысяч зрителей.

— Если бы не было чемпионата мира, был бы швах, — уверен Зураб Циклаури. — Инфраструктуру мы подтягиваем к турниру. Дороги хреновые, чего тут спорить. Есть надежда, что за счет федеральных денег как-то решим этот вопрос. Аэропорт уже построили, вокзал один из лучших в России. Ну и слава богу, что построят новый стадион. Болельщицкий потенциал в Самаре огромный, но арена играет большую роль. Наш [стадион «Металлург»] потихонечку умирает.

Руководство «Крыльев» уверено, что 20–25 тысяч зрителей команда сможет собирать даже на рядовые матчи. В прошлом «Металлург» забивали и по три десятка тысяч болельщиков, однако времена изменились. Самара развивается: Набережная – уже визитная карточка города, с чудовищной логистикой, но растут торговые центры, которые предлагают альтернативу футболу. В городской среде отражаются и «Крылья Советов». В Самаре, чтобы навестить бабушку в ее избушке, совсем необязательно ехать в деревню. Иногда достаточно перейти дорогу.

— Это нонсенс, — соглашается Зураб Циклаури. — Но у нас нет строительных компаний с таким объемом капитала, которые строили бы кварталами. Один дом деревянный расселили — построили одну высотку, еще пять лет ждем. А извне московские компании, например, не запускают. И вот 15 лет уже все стоит. Бац – здесь возник дом, там возник. И между ними стоит избушка, бабушка на колонку за водой ходит. Наверное, есть понимание, что с этим делать, но за три года всех не расселят и не понастроят домов. Хотя центр города там, а стадион – вот тут. Может, надеются, что болельщики не доедут.

Надежды мало, учитывая, что в центре находится культовое для болельщиков место – «Дно», откуда рекой течет пиво с Жигулевского завода.

Водке – нет!

— Оп! Давай, давай! Оп! Давай, давай! Корниленко, забивай! – фанаты «Крыльев» на игре с «Химиком» развлекались как могли. Пошизить на сектор пришел даже травмированный Адис Яхович. Под зажигательную песню «Ах, Самара-городок» его функции на поле выполнял Сергей Корниленко. Белорусский нападающий не так часто попадал в стартовый состав, но в последней игре сезона был самым заведенным. Словно это и не последний матч с аутсайдером. Трибуны «Металлурга» каждое полезное действие форварда встречали овацией. Все дело в водке.

По ходу сезона Корниленко оказался в центре спора болельщиков. Заключили пари, что нападающий забьет за сезон пять голов. На кону – ящик водки, половина которого в случае успеха должна была достаться Корниленко. Перед матчем с «Химиком» у него было четыре гола. Уже в конце матча форвард выиграл спор, сделав дубль. На следующий день целая делегация приехала на базу «Крыльев» вручать игроку заслуженную половину ящика. Корниленко вежливо от подарка отказался.

Покреативить

— Основная философия клуба, помимо того что мы хотим быть крепким середняком в Премьер-лиге, такова: покупаем футболиста условно за 100 рублей, а продаем – за 200, — намекает на «Аякс» и «Порту» Зураб Циклаури. — С этим тренером мы можем это делать. В ближайшее время не предвидится крупного спонсора типа «Газпрома», который бы влил деньги – и мы понеслись бы на алых парусах в Лигу чемпионов. У нас другой путь, особенно учитывая, что теперь на нашем балансе Академия Коноплева, где мы уже около года руководим процессом. Она была развалена после того, как Роман Абрамович перестал ее финансировать, был переходный период, пока губернатор не принял решение взять ее на баланс области. А за этот год талантливые ребята разъехались по другим школам. Надо было скооперировать кадровый состав, потому что инфраструктура там на хорошем уровне, и работать с мальчишками. Чтобы они попадали к нам в состав, а отсюда уходили в более состоятельные клубы. Но для этого нужны стабильность и время.

— Допустим, завтра Франка Веркотерена позовут в топ-клуб. Здесь все рухнет?

— Да ничего не рухнет. Заработаем еще [на его уходе] и будем искать нового тренера. Наш клуб находится в такой нише, что, приглашая молодого тренера с потенциалом, мы понимаем: если он «выстрелит», у него будут предложения из клубов другого уровня.

— Та же история по игрокам: удержать их будет сложно, — объясняет Станислав Жилкин, скаут клуба. — Но стратегия неизменная, которую понимают на всех уровнях начиная с министра спорта. Если это будет Франк — хорошо, если нет – будем искать по заданным критериям: тренер-победитель, способный работать с молодежью.

Планы на лето: найти в основной состав семерых новых игроков, которые позволят не рухнуть обратно в ФНЛ. В Самаре опасаются вируса команды-лифта, но все зависит от правительства области. Цели и задачи формируются из расчета средств. План №1 – борьба за выживание, приоритетный план №2 – середина таблицы. Розовые очки «Крылья Советов» выбросили где-то в бесконечных перелетах и переездах в ФНЛ. Как жить в Премьер-лиге, прикидывали еще в прошлом году.

— У нас одна из самых молодых команд, фактически у нас здесь филиал сборной России, — проводит аналогию другой скаут, Максим Ляпин. — Многие игроки вызывались в «молодежку». Это уникальная ситуация для ФНЛ, что мы сделали ставку на молодежь. Мы решили думать о сегодняшнем дне, завтрашнем и послезавтрашнем. При этом не хочется загонять себя в рамки. Пусть Широкову 33 года, почему не рассмотреть вариант его приглашения? Нужно рассматривать любые возможности, креативить.

Попыткой скреативить было приглашение в «Крылья» 18-летнего нападающего «Челси» Ислама Феруза. Сделке помешала бытовуха. Парень был очень огорчен, что нет прямого рейса Лондон – Самара и его девушка не сможет прилетать к нему.

***

В победе «Крыльев» над «Химиком» были уверены все, поэтому Кубок ФНЛ в Самару привез сам Игорь Ефремов, президент лиги. Грандиозный праздник устраивать не стали. На фанатский сектор нагнали милиции в примерном соотношении два к одному: видимо, опасались прорыва на поле. Особенно эффектно это выглядело на фоне рекламного баннера к чемпионату мира «Самара в игре!». Игроков наградили памятными жетонами прямо на поле, без подиума. Николаю Меркушкину тоже вручили медаль, хотя ее пришлось снимать с сотрудника клуба. В итоге чуть не остался без награды Иван Таранов. Губернатор передал медаль своему помощнику, которому намекнули, что ее стоит вернуть законному владельцу.

Вся церемония обошлась клубу в девять тысяч рублей, хотя сначала предлагали громыхнуть одним салютом на все девяносто. Но в «Крыльях» победой в ФНЛ гордятся сдержанно и называют прошедший сезон командировкой. Под выстрелы римских свечей Франк Веркотерен запустил в небо синий шарик с надписью «ФНЛ». На «Металлурге» тем временем звучала мелодия «На трибунах становится тише».

— Э-э-э, не ожидал, что он вернется так быстро, — после матча один из работников клуба зашел в клубный офис и увидел точно такой же шарик с тремя буквами привязанным к Кубку ФНЛ.

Оказывается, на всякий случай в «Крыльях» подготовили запасной.

Текст: Вячеслав Опахин



Фото: официальный сайт Крыльев Советов, Аня Шаймарданова

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